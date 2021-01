The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum oyunu ne yazık ki ertelendi. Ayrıca oyunun yayınlama konusunda bir ortaklığa gidildi.

The Lord of the Rings evreninde geçen ve popüler karakterlerden Gollum'u yönettiğimiz gizlilik macera oyunu The Lord of the Rings: Gollum'un 2021 yılında yayınlanması bekleniyordu ancak son yapılan açıklamaya göre oyun 2022'ye ertelendi. Jason Schreier'ın da dediği gibi bu yıl yayınlanacak olan oyunlar teker teker erteleniyor. İlerleyen süreçte daha fazla erteleme haberi görebiliriz.

Ayrıca oyunun yayıncılığını artık sadece Daedalic Entertainment değil, NACON ve Daedalic Entertainment birlikte üstlenecek. Yani yeni bir ortaklık kurulmuş durumda.

The Lord of the Rings: Gollum, 2022 yılında Türkçe dil desteği ile birlikte PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.

