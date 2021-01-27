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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi

    The Lord of the Rings'in evreninde geçen The Lord of the Rings: Gollum'un çıkış tarihi ne yazık ki 2021'den 2022'ye ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum oyunu ne yazık ki ertelendi. Ayrıca oyunun yayınlama konusunda bir ortaklığa gidildi.

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    Ayrıca Bkz. "Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı"

    The Lord of the Rings evreninde geçen ve popüler karakterlerden Gollum'u yönettiğimiz gizlilik macera oyunu The Lord of the Rings: Gollum'un 2021 yılında yayınlanması bekleniyordu ancak son yapılan açıklamaya göre oyun 2022'ye ertelendi. Jason Schreier'ın da dediği gibi bu yıl yayınlanacak olan oyunlar teker teker erteleniyor. İlerleyen süreçte daha fazla erteleme haberi görebiliriz.

    Ayrıca oyunun yayıncılığını artık sadece Daedalic Entertainment değil, NACON ve Daedalic Entertainment birlikte üstlenecek. Yani yeni bir ortaklık kurulmuş durumda. 

    The Lord of the Rings: Gollum, 2022 yılında Türkçe dil desteği ile birlikte PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için yayınlanacak.



    https://www.vg247.com/2021/01/26/lord-rings-gollum-release-pushed-2022/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    38 dakika önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    şopen27 (Nuri Özdemirler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun büyük süpriz yapacak

    Yazdım buraya
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    Ambarad (Oğuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu güzelim evrene yaraşır bir oyun gelmedi, gelmeyecek. BFME'ye devam hala.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    assassinjoy (Berk Özdek) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Ambarad
    Shadow of Mordor'u denemiş miydiniz?
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