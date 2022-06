Yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria PC için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını North Beach Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Free Range Games'in yaptığı The Lord of the Rings: Return to Moria PC için duyuruldu.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Yüzüklerin Efendisi markasının yeni oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria PC için duyuruldu. Oyun, 2023 yılında Epic Games'e özel olarak çıkış yapacak. Oyunun mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun fragmanını ve detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

The Lord of the Rings: Return to Moria Fragman

The Lord of the Rings: Return to Moria, Cücelerin Misty Mountains'ın altında yer alan efsanevi anayurdu Moria'yı geri almak için atıldıkları yeni bir macerayı takip ediyor. Oyuncular hayatta kalmak, üretmek, inşa etmek ve ikonik devasa madenleri keşfetmek için güçlerini birleştirecek. Onları bekleyen gizemli tehlikeler karşısında cesur kâşifler her zamankinden daha açıkgözlü olması gerekecek.

Cücelerin anayurdu Moria'yı geri al

Lord Gimli Lockbearer tarafından Misty Mountains'e çağrılan oyuncular, ayaklarının altındaki derinliklerde yer alan Cüce anayurdu Moria'nın—Khazad-dûm veya Dwarrowdelf olarak da bilinir—kayıp hazinelerini geri almakla görevli bir Cüce grubunun kontrolünü ele alır. Moria Madenleri'nin derinliklerine inip hazineleri geri alacakları bu görev cesaret gerektirecek.

Yöntemsel olarak oluşturulan Cüce diyarı Moria'da geçen hiçbir iki macera birbirinin aynısı olmayacak ve her bir keşif tek oyunculu ya da yol arkadaşlarıyla çevrimiçi olarak oynanabilecek. Oyuncular daha iyi donanım üretmek ve kaynak elde etmek için madencilik yapabilecek ancak madenciliğin ses çıkardığını ve sesi derinlerde yatan tehlikeleri uyandırabileceğini unutma: patırtı varsa savaş vardır. Üç efsanevi dağın gizemlerini açığa çıkar, kıymetli metaller elde et, hayatta kalmak için tırnaklarınla kazı ve içeride dolaşan Gölge'nin sırrını öğrenmek için ağza alınmayacak güçlerle savaş.

Oyunun Ana Özellikleri:

-Kardeşliği Hisset: The Lord of the Rings: Return to Moria'nın içine işlenmiş J.R.R. Tolkien'ın ikonik fantezi dünyasının zengin hikâyesiyle Cücelerin Kardeşliğini daha önce hiç deneyimlemediğin bir şekilde deneyimle.

-Karanlıkta Hayatta Kal: Tehlikeli Moria Madenleri'nde hayatta kalmak için oyuncular kaynaklarını korumalı, yiyecek için avcılık ve toplayıcılık yapmalı ve uyku, sıcaklık ve ses düzeylerini yönetmeli. Güvenlik ve karanlığın içine uzanan aydınlık bir yol için dinamik ışık sistemlerinden faydalan. Ağza alınmayacak kötülüklerle savaş ve ilkel savaşlarda canavar Ork sürüleri karşısında hayatta kal. Bu sırada dağda süzülen Gölge'nin sırrını açığa çıkar.

-Üs Kurma: Karanlıktan kaçış için bir alan yarat. Büyük ölçekli mimari yapılar yaratmak için yeni konumları aç ve temizle. Yaratıcılığını konuştur ve sıfırdan üs inşa et ya da mevcut çevrenin üzerine kur. Cücelerin ilerlemesini yok etmek isteyen kötülüklere karşı uyanık ol.

-Moria'yı Yeniden Kur ve Düzenle: Uzun süredir kayıp olan antik krallık Khazad-dûm'u eski şanlı günlerine kavuştur, hikâye ilerledikçe Cücelerin önemli yapılarını kurtar. Eski madenleri canlandır ve dokunulmamış kaynaklarını kullanmak için demirhanelerinde yeniden ateş yak.

-Keşfet: Moria Madenleri'nin derinliklerine dal. Yöntemsel olarak oluşturulan çevreler kaynaklarla ve gizemlerle dolu, böylece her seferinde benzersiz bir deneyim sunuyorlar.

-Eşli Çok Oyunculu Mod: Maceraya tek başına atıl ya da en fazla sekiz oyuncu ile çevrimiçi eşli çok oyunculu modda arkadaşlarınla grubunu kur.

-Cüce Malzemeleri, Silahları ve Çok Daha Fazlasını Üret: Efsanevi Cüce zırhlarını, malzemelerini, silahlarını ve yapılarını üret ve yağmala. Donanımlarını güçlendirmek, tamir etmek ya da geliştirmek için eski demirhaneleri yeniden kur. Yeni teknolojileri ve fantastik makinaları aç ve yükselt.

- Büyülü Nesneleri Keşfet: Orklar yakındayken parıldayan kılıçlar, uzun süredir dokunulmamış Mithril damarlarının haritaları, unutulmuş üretim planları içeren kitaplar ve güç ya da bilgelik veren tılsımlar gibi eski büyülü öğeleri keşfet.

-Maden Cevheri ve Mücevherler: Mithril gibi fantastik materyallerin ve demir, altın, kuvars gibi kıymetli kaynakların yataklarını açığa çıkarmak için madenler kur. Cevherleri kalıba dökmek ve donanımlarını yükseltmek için üretim istasyonlarına ve demirhanelere eriş. Ancak hazırlıklı ol, madencilik gürültülü bir iş ve karanlıkta uyuyanları uyanabilir.

-Kapsamlı Cüce Oluşturma: Özel karakter oluşturma aracı ile kendi Cücesini oluşturan oyuncular Cüce Efsanesi'nin bir parçası olur. Cüceler benzersiz Cüce kimliklerini yaratmak için farklı şekillerde özelleştirilebilirler. Ardından oynanış sırasında oyuncular kendi benzersiz tarzlarını daha da geliştirmek için zırh ve silah bulabilir ve üretebilirler.

