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    The Mandalorian & Grogu yeni bir film üçlemesi başlatacak

    The Mandalorian, TV ekranlarına veda edip beyaz perdeye transfer oluyor. 2026 yılında gösterime girecek olan The Mandalorian & Grogu, yeni bir film üçlemesi başlatacak.  
    The Mandalorian filmi yeni bir üçleme başlatacak Tam Boyutta Gör
    Ağızlarda kötü bir tat bırakan son üçlemenin ardından sinema tarafını bir süre nadasa bırakan Lucasfilm, Star Wars serisini yedi yıl sonra The Mandalorian & Grogu filmiyle beyaz perdeye döndürecek. Bu proje ilk duyurulduğunda, bunun tek filmlik bir macera olacağı, hatta bu filmden sonra hikâyenin yeniden dizide devam ettirileceği düşünülüyordu. Ancak gelen son bilgiler, Mandalorian ve Grogu'nun bundan sonra maceralarına beyaz perdede devam edeceğini gösteriyor.

    Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, bu hafta başında ortaya ilginç bir iddia attı. Richtman'ın aldığı duyumlara göre The Mandalorian dizisinin 4. sezonu olmayacak, bunun yerine bu hikâye beyaz perdeye kaydırılacaktı. Richtman'ın paylaştığı her bilgi doğru çıkmadığı için bu iddiaya şüpheyle yaklaşıldı. Ne var ki dün bu iddiayı destekleyen bir açıklama geldi. The Mandalorian dizisinde Moff Gideon karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, The Mandalorian & Grogu filminin yeni bir üçleme başlatabileceğini, hatta bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini açıkladı.

    The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek

    Disney'in aynı Marvel Sinematik Evreni'nde yaptığı gibi Star Wars'ta da sevilen karakterleri bir araya getirecek bir film ya da dizi yapacağını söyleyen Giancarlo Esposito, hikâyenin bu yönde ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi. Esposito'ya göre The Mandalorian & Grogu yeni bir üçleme başlatacak. Hatta Esposito bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini söylüyor.

    Lucasfilm aslında The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç farklı Star Wars filmi daha hazırlıyordu. Ancak bunlardan hiçbiri somutlaşmadı. Nitekim bu hafta gelen haberler, Rey filminin krize girdiğini ve Lucasfilm tarafından rafa kaldırılabileceğini ortaya çıkardı. Şu anda Star Wars tarafında gerçek anlamda başarılı olan tek yapım The Mandalorian (Andor beğeni toplamış olsa da bu övgüler izlenme rakamlarına pek yansımadı). Bu yüzden Disney'in tüm odağını buraya çevirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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