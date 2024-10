The Mandalorian & Grogu yeni bir film üçlemesi başlatacak

Tam Boyutta Gör Ağızlarda kötü bir tat bırakan son üçlemenin ardından sinema tarafını bir süre nadasa bırakan Lucasfilm, Star Wars serisini yedi yıl sonra The Mandalorian & Grogu filmiyle beyaz perdeye döndürecek. Bu proje ilk duyurulduğunda, bunun tek filmlik bir macera olacağı, hatta bu filmden sonra hikâyenin yeniden dizide devam ettirileceği düşünülüyordu. Ancak gelen son bilgiler, Mandalorian ve Grogu'nun bundan sonra maceralarına beyaz perdede devam edeceğini gösteriyor.

Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, bu hafta başında ortaya ilginç bir iddia attı. Richtman'ın aldığı duyumlara göre The Mandalorian dizisinin 4. sezonu olmayacak, bunun yerine bu hikâye beyaz perdeye kaydırılacaktı. Richtman'ın paylaştığı her bilgi doğru çıkmadığı için bu iddiaya şüpheyle yaklaşıldı. Ne var ki dün bu iddiayı destekleyen bir açıklama geldi. The Mandalorian dizisinde Moff Gideon karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, The Mandalorian & Grogu filminin yeni bir üçleme başlatabileceğini, hatta bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini açıkladı.

Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filmi krize girdi 1 hf. önce eklendi

The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek

Disney'in aynı Marvel Sinematik Evreni'nde yaptığı gibi Star Wars'ta da sevilen karakterleri bir araya getirecek bir film ya da dizi yapacağını söyleyen Giancarlo Esposito, hikâyenin bu yönde ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi. Esposito'ya göre The Mandalorian & Grogu yeni bir üçleme başlatacak. Hatta Esposito bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini söylüyor.

Lucasfilm aslında The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç farklı Star Wars filmi daha hazırlıyordu. Ancak bunlardan hiçbiri somutlaşmadı. Nitekim bu hafta gelen haberler, Rey filminin krize girdiğini ve Lucasfilm tarafından rafa kaldırılabileceğini ortaya çıkardı. Şu anda Star Wars tarafında gerçek anlamda başarılı olan tek yapım The Mandalorian (Andor beğeni toplamış olsa da bu övgüler izlenme rakamlarına pek yansımadı). Bu yüzden Disney'in tüm odağını buraya çevirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Mandalorian filmi yeni bir üçleme başlatacak