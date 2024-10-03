The Mandalorian & Grogu yeni bir film üçlemesi başlatacak

Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, bu hafta başında ortaya ilginç bir iddia attı. Richtman'ın aldığı duyumlara göre The Mandalorian dizisinin 4. sezonu olmayacak, bunun yerine bu hikâye beyaz perdeye kaydırılacaktı. Richtman'ın paylaştığı her bilgi doğru çıkmadığı için bu iddiaya şüpheyle yaklaşıldı. Ne var ki dün bu iddiayı destekleyen bir açıklama geldi. The Mandalorian dizisinde Moff Gideon karakterine hayat veren Giancarlo Esposito, The Mandalorian & Grogu filminin yeni bir üçleme başlatabileceğini, hatta bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini açıkladı.
The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek
Disney'in aynı Marvel Sinematik Evreni'nde yaptığı gibi Star Wars'ta da sevilen karakterleri bir araya getirecek bir film ya da dizi yapacağını söyleyen Giancarlo Esposito, hikâyenin bu yönde ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi. Esposito'ya göre The Mandalorian & Grogu yeni bir üçleme başlatacak. Hatta Esposito bu serinin üç filmden bile uzun sürebileceğini söylüyor.
Lucasfilm aslında The Mandalorian & Grogu'nun yanı sıra birkaç farklı Star Wars filmi daha hazırlıyordu. Ancak bunlardan hiçbiri somutlaşmadı. Nitekim bu hafta gelen haberler, Rey filminin krize girdiğini ve Lucasfilm tarafından rafa kaldırılabileceğini ortaya çıkardı. Şu anda Star Wars tarafında gerçek anlamda başarılı olan tek yapım The Mandalorian (Andor beğeni toplamış olsa da bu övgüler izlenme rakamlarına pek yansımadı). Bu yüzden Disney'in tüm odağını buraya çevirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.