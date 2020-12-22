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    The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek

    Geçtiğimiz haftalarda açıklanan The Mandlorian'ın üçüncü sezon yayın tarihinin, başka bir diziye ait olduğu açıklandı. Seneye The Mandalorian yayınlanmayacak.
    20 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek
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    Disney'in yeni video akış paltformu olan Disney Plus'ın ilk özel içeriklerinden The Mandalorian'ın ilk sezonu geçtiğimiz yıl, ikinci sezonu da birkaç gün önce bitti. Star Wars evreninde geçen dizinin üçüncü sezonu için de geçtiğimiz hafta bir yayın tarihi paylaşıldı. Ancak ne yazık ki bu tarih başka bir diziye aitmiş.

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    Geçtiğimiz hafta The Mandalorian'ın üçüncü sezonunun Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından da The Mandalorian'ın ikinci sezon final bölümünde yeni bir dizi duyuruldu: The Book of Boba Fett. The Mandalorian ile aynı zaman diliminde geçecek olan bu yeni dizi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Boba Fett'e odaklanacak ve 2021 Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

    The Mandalorian'ın yaratıcısı da geçtiğimiz saatlerde üzücü bir açıklama yaptı. The Mandalorian'ın üçüncü sezonu için açıkladıkları tarihin aslında Boba Fett dizisine ait olduğunu ve The Mandalorian'ın üçüncü sezonunun 2022'den önce gelmeyeceğini söyledi Jon Favreau.

    Açıklamaya göre şu anda Boba Fett dizisinin çekimleri devam ediyor. Onun çekimleri bitince hemen The Mandalorian'ın üçüncü sezon çekimleri başlayacak. 



    https://www.gamesradar.com/mandalorian-creator-jon-favreau-reveals-season-3-release-date-is-after-the-book-of-boba-fett/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cinemaker (cine maker) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Star Wars: Episode IV - A New Hope
    Star Wars Episode V - The Empire Strikes Back
    Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi
    Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith
    Mandalorian
    bunların dışındakiler çöp beş para etmez
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    TIGERSHARK 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    görsel olarak çok güzel ama senaryo olarak çok kötü bir seriydi
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    ona97 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ama final iyiydi. Jedi fena geldi. Birde ayrılık sahnesi feciydi. Olsun seneye de bobbaaa takılırız 😊👍
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    AirSupport (SK ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haydaa, Mando > Star Wars çöp filmleri
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki boba fett'i jon favreau mu yapıyor?
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    Rachsuchtig 18 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Projeye dahil evet
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    fotifoti (foti ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    adamı aşçı bildik, ne yetenek varmış herifte
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