The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek

Disney'in yeni video akış paltformu olan Disney Plus'ın ilk özel içeriklerinden The Mandalorian'ın ilk sezonu geçtiğimiz yıl, ikinci sezonu da birkaç gün önce bitti. Star Wars evreninde geçen dizinin üçüncü sezonu için de geçtiğimiz hafta bir yayın tarihi paylaşıldı. Ancak ne yazık ki bu tarih başka bir diziye aitmiş.

The Mandalorian 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı açıklandı

Geçtiğimiz hafta The Mandalorian'ın üçüncü sezonunun Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından da The Mandalorian'ın ikinci sezon final bölümünde yeni bir dizi duyuruldu: The Book of Boba Fett. The Mandalorian ile aynı zaman diliminde geçecek olan bu yeni dizi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Boba Fett'e odaklanacak ve 2021 Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

The Mandalorian'ın yaratıcısı da geçtiğimiz saatlerde üzücü bir açıklama yaptı. The Mandalorian'ın üçüncü sezonu için açıkladıkları tarihin aslında Boba Fett dizisine ait olduğunu ve The Mandalorian'ın üçüncü sezonunun 2022'den önce gelmeyeceğini söyledi Jon Favreau.

Açıklamaya göre şu anda Boba Fett dizisinin çekimleri devam ediyor. Onun çekimleri bitince hemen The Mandalorian'ın üçüncü sezon çekimleri başlayacak.

