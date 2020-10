Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı" videosu yayınladı

Tam Boyutta Gör

PlayStation 2’nin ardından Sony’nin ve dünyanın en çok satan ikinci konsolu konumunda bulunan ve Haziran 2020 itibariyle 112 milyonluk satış rakıma ulaşan PlayStation 4, popülaritesini halen daha koruyor.

Sony’nin 2019 yılında yaptığı bir açıklamaya göre takip eden üç yıllık süreçte şirketin konsol bölümünün kârlılık lokomotifi olacağı ön görülen konsol, belli ki bir süre daha oyun yapımcıları tarafından destek alacak. Sony’nin 12 Kasım’da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de 19 Kasım itibariyle ise dünyanın geri kalanında piyasaya süreceği PlayStation 5’e çıkacak Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West ve Sackboy A Big Adventure gibi oyunların PS4’e de gelecek olması bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

PlayStation 4’ün bu denli başarılı olmasının ardında ise kuşkusuz konsol için çıkan oyunlar yer alıyor. Bu durumun farkında olan Sony, PlayStation İngiltere’nin resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınladı.

Killzone Shadow Fall gibi çıkış oyunlarından tutun da The Last of Us Part 2 ve Fall Guys gibi son dönem oyunların birer saniyelik görüntülerinin yer aldığı saygı videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

