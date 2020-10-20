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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı" videosu yayınladı

    Dünyanın en çok satan ikinci konsolu olan PlayStation 4 için PlayStation İngiltere resmi YouTube kanalında, konsol için çıkan oyunların birer saniyelik görüntüsünün yer aldığı bir video paylaşıldı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    9

    Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı
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    PlayStation 2’nin ardından Sony’nin ve dünyanın en çok satan ikinci konsolu konumunda bulunan ve Haziran 2020 itibariyle 112 milyonluk satış rakıma ulaşan PlayStation 4, popülaritesini halen daha koruyor.

    Sony’nin 2019 yılında yaptığı bir açıklamaya göre takip eden üç yıllık süreçte şirketin konsol bölümünün kârlılık lokomotifi olacağı ön görülen konsol, belli ki bir süre daha oyun yapımcıları tarafından destek alacak. Sony’nin 12 Kasım’da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de 19 Kasım itibariyle ise dünyanın geri kalanında piyasaya süreceği PlayStation 5’e çıkacak Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West ve Sackboy A Big Adventure gibi oyunların PS4’e de gelecek olması bunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

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    PlayStation 4’ün bu denli başarılı olmasının ardında ise kuşkusuz konsol için çıkan oyunlar yer alıyor. Bu durumun farkında olan Sony, PlayStation İngiltere’nin resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınladı.

    Killzone Shadow Fall gibi çıkış oyunlarından tutun da The Last of Us Part 2 ve Fall Guys gibi son dönem oyunların birer saniyelik görüntülerinin yer aldığı saygı videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/sony-video-features-one-second-from-every-game-that-defined-ps4/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    KuvvetMira27 (Kuvvet Mira) 2 gün en beğenilen DPLALİ
    Ölüyor dediğin konsollar her nesilde daha fazla satıyor, konsol ülkemizde lüks dışarıda TV si olan her insan bi konsol aldımı tak oyna mantığı var pc düzme ile ne uğraşacak arcade oyuncu.
    Ölüyor dediğin konsollar her nesilde daha fazla satıyor, konsol ülkemizde lüks dışarıda TV si olan her insan bi konsol aldımı tak oyna mantığı var pc düzme ile ...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Anthropomancy (Levent D) 1 gün
    PC nin yazılım/donanım sıkıntıları ile uğraşılmaz. Konsolu alırsın , oyununa girersin bu kadar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    El Prezidente (can ) 1 gün Anthropomancy
    öyle ama yıllarca ps2 kullanmış biri olarak asla gamepad olayını sevemedim ben. klavye ve fare vazgeçilmezim ne yazık ki.

    Geforce Now gibi platformların daha da gelişmesini bekliyorum.
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    volkmen (fatih çelik) 1 gün
    Saygıyı bizim insanımız hak ediyor, bu fiyatlara çocuklarına oyun alan, konsol alan her bir aile, her asgari ücretliye saygı duymak lazım.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 2 gün
    God of War, TLOU2, Bloodborne, Ghost of Tsushima, HZD, Detroit gibi oyunları xbox hala geçemedi. Sony bu nesilde fırtına gibi esti aynı stüdyolarla PS5 fatality yapar
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 2 gün
    Gerçekten üzüldüm TWD in orada yer almadığına... Çoğu oyundan daha iyi hatta en iyisi ps gözümden düştü.
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    gokhan_1992 2 gün
    Playstationın her modeli ayrı bir efsanedir.
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 gün
    I've come up with a new recipe :) Ne güzel oyunlar oynamışız bu nesil de, seviyorum böyle geri bakışları
    Yanıtla +1
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün
    PS5 o kadar satamayacak bence. Konsol oyunculuğu ölüyor gitgide. Yerini ya bulut oyunculuğa bırakacak ya da PC oyunculuğuna.
    1 Yanıt Yanıtla
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    KuvvetMira27 (Kuvvet Mira) 2 gün DPLALİ
    Ölüyor dediğin konsollar her nesilde daha fazla satıyor, konsol ülkemizde lüks dışarıda TV si olan her insan bi konsol aldımı tak oyna mantığı var pc düzme ile ne uğraşacak arcade oyuncu.
    Yanıtla +9
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    evo_4 2 gün
    Bu oyunlar Ps4 ü bu günlere getirmedi. Sadece konsola çıkmış tüm oyunlar. Bir çoğu da çöp. Alayı pc ve xbox a da çıktı. Ps4 ü bu günlere getiren oyunlar özel yapımlarıdır.
    Yanıtla +3
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    ps4 mü ölmüş?yahu ben hala ps3 kullanıyorum :) seneye ps5e direk geçerim.
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    ti7800 (Temjin O.) 2 gün
    Kusura bakmasın Sony ama PS4 Pro ölü bir cihaz değil. Hala güçlü 4TFlops GTX 1070 ile eşdeğer.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    napolyon94 1 gün ti7800
    Daha çok 1050ti'den hallice :) o tf olayi sandigin gibi degil.
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    10008 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    playstation 4, PlayStation 5 ve Ev Elektroniği
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