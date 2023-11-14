The Mandalorian dizisinde ayrılık: Pedro Pascal bıraktı ama fiziksel olarak

The Mandalorian dördüncü sezon geliyor mu?
The Mandalorian önemli bir yapım olmasına rağmen Disney için farklı bir durum söz konusu oldu. Din Djarin kaskını hiç çıkarmadığı için Pedro Pascal’ın göründüğü sahne sayısı azaldı ve oyuncu dublaj yaparak role katkı sağladı. Özellikle üçüncü sezonda Pedro Pascal’ın sete hiç gelmediği zamanların olduğu belirtiliyor. Bu da Disney’i yüksek meblağlar ödemekten kurtardı. Pedro Pascal ise diğer projelerine odaklandı.
Pedro Pascal hali hazırda Ridley Scott’ın Gladyatör 2 filmi için çekim hazırlıklarına başlamak üzere. Akabinde ise Last of Us Part 2 için çekimler başlayacak. Ünlü oyuncu bu nedenle The Mandalorian dördüncü sezonda yer alamayacak ancak yine dublaj yapacağı belirtildi.
Muhtemelen Din Djarin dördüncü sezonda kaskını hiç çıkarmayacak. Bu sezonda Galaksi İmparatorluğu reforme edilirken Ahsoka’nın başından geçenlere odaklanmamız bekleniyor. Diğer taraftan Dave Filoni’nin Mandoverse filmi de hazırlık aşamasında ve Din Djarin, Ahsoka gibi karakterler Amiral Thrawn’a karşı mücadeleye girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.