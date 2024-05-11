Alien serisinin yıldızı, The Mandalorian & Grogu'da rol alacak

Tam Boyutta Gör

Star Wars serisi, yedi yıllık bir aranın ardından The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. Adından da anlaşılacağı üzere The Mandalorian dizisinin iki ana kahramanına odaklanacak olan film, 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak olan film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, oyuncu kadrosunda yer alacak ilk isimler de belli olmaya başladı.

Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın haberine göre, The Mandalorian & Grogu'da rol alması için usta oyuncu Sigourney Weaver ile görüşülüyor. Alien serisinin Ellen Ripley'i olarak akıllarda yer eden Weaver, son yıllarda ise Avatar ve Ghostbusters gibi filmlerle adından söz ettirdi.

Rebel Moon 2 ikinci haftasında çakıldı 1 gün önce eklendi

The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Disney henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadığı için Weaver'ın Mandalorian filminde nasıl bir rolde karşımıza çıkacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bunun kayda değer bir rol olacağı söyleniyor.

The Mandalorian & Grogu'yu dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim olduğu için, beyaz perdenin kendisine tanıdığı imkânları sonuna kadar kullanacağı düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.