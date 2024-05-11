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    Anlık Bildirim

    Alien serisinin yıldızı, The Mandalorian & Grogu'da rol alacak

    Çekimlerine yakında başlanacak olan The Mandalorian & Grogu'nun oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Filmin oyuncu kadrosunda Pedro Pascal'a eşlik edecek ilk isim belli oldu.

    The Mandalorian & Grogu'nun oyuncu kadrosu şekille Tam Boyutta Gör

    Star Wars serisi, yedi yıllık bir aranın ardından The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönecek. Adından da anlaşılacağı üzere The Mandalorian dizisinin iki ana kahramanına odaklanacak olan film, 2026 yazında sinemaseverlerle buluşacak. Çekimlerine yakında başlanacak olan film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, oyuncu kadrosunda yer alacak ilk isimler de belli olmaya başladı.

    Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın haberine göre, The Mandalorian & Grogu'da rol alması için usta oyuncu Sigourney Weaver ile görüşülüyor. Alien serisinin Ellen Ripley'i olarak akıllarda yer eden Weaver, son yıllarda ise Avatar ve Ghostbusters gibi filmlerle adından söz ettirdi.

    The Mandalorian & Grogu, 22 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

    Disney henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadığı için Weaver'ın Mandalorian filminde nasıl bir rolde karşımıza çıkacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bunun kayda değer bir rol olacağı söyleniyor.

    The Mandalorian & Grogu'yu dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim olduğu için, beyaz perdenin kendisine tanıdığı imkânları sonuna kadar kullanacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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