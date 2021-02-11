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    The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu

    Son zamanların en kaliteli dizilerinden biri olan The Mandalorian'ın oyuncularından biri olan Gina Carano, Cumhuriyetçiler ve Yahudiler ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından diziden kovuldu.
    11 Şubat 2021, 13:30 (6 gün)
    6,8b
    1
    35
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu
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    2019 yılında ilk sezonu, 2020 yılında da ikinci sezonu Disney Plus'ta yayınlanan son yılların başarılı dizilerinden biri olan The Mandalorian'ın oyuncularından biri olan Gina Carano'dan diziden kovuldu.

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    The Mandalorian dizisinin her iki sezonunda da Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano, yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu. Kendisi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, günümüzde Cumhuriyetçi olmak ile soykırım esnasında Yahudi olmayı birbiri ile kıyasladığı için dün akşam saatlerinde birçok tepki aldı. Hatta oyuncunun kovulması için başlatılan #FireGinaCarano etiketi Twitter'da dünya gündemine oturdu.

    Bu sabah saatlerinde de Disney'in Gina Carano'yu kovduğu ve artık birlikte çalışmayacağı açıklandı. The Mandalorian'ın üçüncü sezonunda Cara Dune karakteri için nasıl bir karar alınacağı bilinmiyor. Yeniden oyuncu da seçilebilir karakter diziden de çıkartılabilir.

    Cumhuriyetçi Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Cumhuriyetçilerin genelde izlediği siyaset muhafazakâr sağ olarak tanımlanmaktadır ve geçtiğimiz dönemde Donald Trump, Cumhuriyetçi partiden aday olarak 4 yıl boyunca Amerika Başkanı olmuştu.



    https://www.ign.com/articles/the-mandalorian-actress-gina-carano-let-go-by-lucasfilm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    H hakanhan68 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ”Almanların bir matematik formülü der ki: Eğer 1 Nazi ile aynı masada oturup ona karşı tek laf etmeyen 10 Alman varsa, masada 11 Nazi var demektir.”

    Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.

    hani fikir özgürlüğü
    ”Almanların bir matematik formülü der ki: Eğer 1 Nazi ile aynı masada oturup ona karşı tek laf etmeyen 10 Alman varsa, masada 11 Nazi var demektir.” Ha...
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    J justbejust 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerika'da politik olarak doğru olmayan bir şey söylersen, susturmak, pişman etmek için ellerinden geleni yaparlar, söylediğin doğru bile olsa. Hele Yahudiler hakkında konuşmak kesin tabu, dünyayı onlar yönetiyor.
    Amerika'da politik olarak doğru olmayan bir şey söylersen, susturmak, pişman etmek için ellerinden geleni yaparlar, söylediğin doğru bile olsa. Hele Yahudiler h...
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    Rasputin13 (A T) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    disney yahudilerden nefret eden bir oluşum. o sebeple bunlar başına gelmiş.
    kadın yanlış bir şey yazmamış. yahudilere de laf atmamış. nazi almanyasında yahudiler komşuları tarafından fişlendi/öldürüldü, devlet toplumun onlara karşı dolması sağlandı (bir nevi kendi işini yaptırdı) gibisinden laf yazı yazmış. amerikada siyasi görüşten dolayı fişlenmek de bir nevi yahudilerin fişlenmesine benzer demiş.
    bir tarafta soykırım vs olduğu için haksızlık boyutu var olayın ama nefret suçu göremedim ben hele ki kovulmayla sonuçlanacak. fakat olayın amerikayla alakası yok onu da belirteyim.
    he bu kadın türkiyede yaşasaydı akplilerden alışveriş yapmam, akpli sanatçı dinlemem, akpli firmayı ifşa ederim boykot için demeyi gene nazilerle bağdaşlaştırırdı. bence yine kovulurdu :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    disney yahudilerden nefret eden bir oluşum. o sebeple bunlar başına gelmiş. kadın yanlış bir şey yazmamış. yahudilere de laf atmamış. nazi almanyasında ya...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    byrsim 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sağ sol farketmez, yahudilere dil uzatan kim varsa akibeti aynı oluyor.
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    Guaire (Tayfun ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) byrsim
    Bi' bitmediniz...

    Daha bu kadar basit bir şeyi okuyup anlamayı başaramıyorsun, ama üstünde fikir yürütmeyi kendine hak görüyorsun.

    Kadın en basit haliyle "zamanında Yahudilere yapılan zulüm şimdi (biz) Cumhuriyetçi Amerikalılara) yapılıyor" demek istemiş.

    Tamam, büyük oyunu çözmüşsün. Bir de okumayı sökersen bu iş tamamdır.
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    K kayamtky 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ablamız bildiğim kadarıyla gerçek hayatta güreşçiydi, filmler de dövüş stili de fena değildi, bu kötü oldu, umarım diğer film şirketleri de böyle davranmaz.
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    Gargagar 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Enteresandır biz batılı ülkelerin toplum seviyesine yaklaşmaya çalışırken onlar bizim cahilliğimize yakınlaşıyor.



    Düşünce özgürlüğünü nerede olursan ol kısıtlayamazsın. Bu kadın bir oyuncu olabilir ama robot değil. Onun da bazı olaylar karşısında duruşu ve düşüncesi var. Çağ dışı bir karardır.
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    B batar (barış atasayan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynaya bakmadan , türkiyeyi eleştirenlere ve içimizdeki irlandalılara selam olsun.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    En azından eleştirdin ya da hakaret ettin diye hapse atmıyorlar. Görüşünün uymadığı, firma imajını temsil etmeyen bir kişiyi çalıştırmak zorunda değil firmalar.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    biraz sert de olsa görüşünü bildirmiş.bana göre kovulacak bir ifade değil.tabi amerika'da hiçbir partinin soykırımla kıyaslanacak boyutta yaptırımı yok.politik tweet'i eleştirenler şu klibe ne diyorlar acaba?

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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi )
    durduk yere bi konu hakkındaki görüşünü ig veya twittera insanlar neden atıyor hala anlamadım
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel de bu kadın neden durup dururken bu adamlar hakkı da yorum yapma gereği duymuş bunu da bir araştırın? Bir sıkıntısı mı var böylebir açıklama yaparak tepki çekeceğini bilmiyor mu?
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    Mion 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "amo batü çooh demokratük!" diyenlere gelsin
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    kruezberq (MERT ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden ginaaa nedennnn
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    6811 kez okundu.
    24 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gina carano, kovuldu ve
    6 etiket daha Disney the mandalorian cara dune paylaşım ne dedi Bilim ve Teknoloji
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