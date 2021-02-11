The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu

2019 yılında ilk sezonu, 2020 yılında da ikinci sezonu Disney Plus'ta yayınlanan son yılların başarılı dizilerinden biri olan The Mandalorian'ın oyuncularından biri olan Gina Carano'dan diziden kovuldu.İlginizi Çekebilir The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu
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The Mandalorian dizisinin her iki sezonunda da Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano, yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu. Kendisi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, günümüzde Cumhuriyetçi olmak ile soykırım esnasında Yahudi olmayı birbiri ile kıyasladığı için dün akşam saatlerinde birçok tepki aldı. Hatta oyuncunun kovulması için başlatılan #FireGinaCarano etiketi Twitter'da dünya gündemine oturdu.
Bu sabah saatlerinde de Disney'in Gina Carano'yu kovduğu ve artık birlikte çalışmayacağı açıklandı. The Mandalorian'ın üçüncü sezonunda Cara Dune karakteri için nasıl bir karar alınacağı bilinmiyor. Yeniden oyuncu da seçilebilir karakter diziden de çıkartılabilir.
Cumhuriyetçi Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Cumhuriyetçilerin genelde izlediği siyaset muhafazakâr sağ olarak tanımlanmaktadır ve geçtiğimiz dönemde Donald Trump, Cumhuriyetçi partiden aday olarak 4 yıl boyunca Amerika Başkanı olmuştu.
https://www.ign.com/articles/the-mandalorian-actress-gina-carano-let-go-by-lucasfilm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır.
hani fikir özgürlüğü
kadın yanlış bir şey yazmamış. yahudilere de laf atmamış. nazi almanyasında yahudiler komşuları tarafından fişlendi/öldürüldü, devlet toplumun onlara karşı dolması sağlandı (bir nevi kendi işini yaptırdı) gibisinden laf yazı yazmış. amerikada siyasi görüşten dolayı fişlenmek de bir nevi yahudilerin fişlenmesine benzer demiş.
bir tarafta soykırım vs olduğu için haksızlık boyutu var olayın ama nefret suçu göremedim ben hele ki kovulmayla sonuçlanacak. fakat olayın amerikayla alakası yok onu da belirteyim.
he bu kadın türkiyede yaşasaydı akplilerden alışveriş yapmam, akpli sanatçı dinlemem, akpli firmayı ifşa ederim boykot için demeyi gene nazilerle bağdaşlaştırırdı. bence yine kovulurdu :D