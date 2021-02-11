The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu

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2019 yılında ilk sezonu, 2020 yılında da ikinci sezonu Disney Plus'ta yayınlanan son yılların başarılı dizilerinden biri olan The Mandalorian'ın oyuncularından biri olan Gina Carano'dan diziden kovuldu.

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The Mandalorian dizisinin her iki sezonunda da Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano, yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu. Kendisi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, günümüzde Cumhuriyetçi olmak ile soykırım esnasında Yahudi olmayı birbiri ile kıyasladığı için dün akşam saatlerinde birçok tepki aldı. Hatta oyuncunun kovulması için başlatılan #FireGinaCarano etiketi Twitter'da dünya gündemine oturdu.

Bu sabah saatlerinde de Disney'in Gina Carano'yu kovduğu ve artık birlikte çalışmayacağı açıklandı. The Mandalorian'ın üçüncü sezonunda Cara Dune karakteri için nasıl bir karar alınacağı bilinmiyor. Yeniden oyuncu da seçilebilir karakter diziden de çıkartılabilir.

Cumhuriyetçi Parti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük partiden biri. Cumhuriyetçilerin genelde izlediği siyaset muhafazakâr sağ olarak tanımlanmaktadır ve geçtiğimiz dönemde Donald Trump, Cumhuriyetçi partiden aday olarak 4 yıl boyunca Amerika Başkanı olmuştu.

https://www.ign.com/articles/the-mandalorian-actress-gina-carano-let-go-by-lucasfilm

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