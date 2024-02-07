Gina Carano Elon Musk'ı arkasına aldı, Disney'e dava açıyor

Disney+'ta yayınlanan The Mandalorian dizisinde rol alırken yaptığı politik açıklamalar sebebiyle işine son verilen oyuncu Gina Carano, dün bu olayı mahkemeye taşıdı ve Disney'e karşı dava açtı. Üstelik bunu Elon Musk'ın desteğiyle yaptı. Çünkü Gina Carano için bu davayı Elon Musk finanse edecek.
Gina Carano, Politik Görüşleri Sebebiyle Ayrımcılığa Uğradığını Savunuyor
Bazı kesimlerce antisemitik ve homofobik bulunan, sağ eğilimli paylaşımlar yaptığı için kovulan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e karşı açtığı bu davada, işine haksız yere son verildiğini ve politik görüşleri sebebiyle kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını savunuyor.
Gina Carano, Disney'in kendisini haksız yere kovması sebebiyle sadece işini kaybetmediğini, aynı zamanda itibarının da zedelendiğini belirtiyor ki bu konuda pek de haksız sayılmaz. Zira kendisi sadece The Mandalorian'dan kovulmakla kalmadı, aynı zamanda o günden beri başka bir yapımda kayda değer bir rol almakta da zorlandı. Üstelik Carano kovulmadan önce The Mandalorian dizisindeki karakteriyle başka bir Star Wars dizisi daha çekilmesi planlanıyordu. The Mandalorian'da bir konuk oyuncu olan Carano, bu spin-off dizisinde ise çok daha önemli bir rol üstlenecekti. Disney tarafından kovulması, Carano'nun bu fırsatı da kaçırmasına sebep oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.