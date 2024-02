Gina Carano Elon Musk'ı arkasına aldı, Disney'e dava açıyor

Tam Boyutta Gör Twitter'ı satın almaya yeltendiği anda kendisini bazı odakların hedefi hâline getiren Elon Musk, bir tartışmadan diğerine savrulduğu bu süreçte pek çok güçlü de ismi karşısına aldı. Bu isimlerden biri de Disney CEO'su Bob Iger oldu. Disney'in Twitter'a reklam vermeyi bırakmasıyla başlayan süreç, Elon Musk'ın, sektörün öncü isimlerinin bir araya geldiği bir etkinlikte Iger'a dolaylı yoldan küfür etmesiyle zirve yaptı. O günden beri Disney'i ve Bob Iger'ı hedef alan pek çok açıklamaya imza atan Musk, rövanş arayışında belki de bugüne kadarki en önemli cepheyi dün açtı.

Disney+'ta yayınlanan The Mandalorian dizisinde rol alırken yaptığı politik açıklamalar sebebiyle işine son verilen oyuncu Gina Carano, dün bu olayı mahkemeye taşıdı ve Disney'e karşı dava açtı. Üstelik bunu Elon Musk'ın desteğiyle yaptı. Çünkü Gina Carano için bu davayı Elon Musk finanse edecek.

Gina Carano, Politik Görüşleri Sebebiyle Ayrımcılığa Uğradığını Savunuyor

Bazı kesimlerce antisemitik ve homofobik bulunan, sağ eğilimli paylaşımlar yaptığı için kovulan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e karşı açtığı bu davada, işine haksız yere son verildiğini ve politik görüşleri sebebiyle kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını savunuyor.

Gina Carano, Disney'in kendisini haksız yere kovması sebebiyle sadece işini kaybetmediğini, aynı zamanda itibarının da zedelendiğini belirtiyor ki bu konuda pek de haksız sayılmaz. Zira kendisi sadece The Mandalorian'dan kovulmakla kalmadı, aynı zamanda o günden beri başka bir yapımda kayda değer bir rol almakta da zorlandı. Üstelik Carano kovulmadan önce The Mandalorian dizisindeki karakteriyle başka bir Star Wars dizisi daha çekilmesi planlanıyordu. The Mandalorian'da bir konuk oyuncu olan Carano, bu spin-off dizisinde ise çok daha önemli bir rol üstlenecekti. Disney tarafından kovulması, Carano'nun bu fırsatı da kaçırmasına sebep oldu.

