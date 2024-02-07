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    Gina Carano Elon Musk'ı arkasına aldı, Disney'e dava açıyor

    The Mandalorian dizisinden kovulan ünlü oyuncu Gina Carano, politik görüşleri yüzünden kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Disney'e dava açtı. Davayı Elon Musk finanse edecek.
    Gina Carano Disney'e dava açtı; Finansörü Elon Musk olacak Tam Boyutta Gör
    Twitter'ı satın almaya yeltendiği anda kendisini bazı odakların hedefi hâline getiren Elon Musk, bir tartışmadan diğerine savrulduğu bu süreçte pek çok güçlü de ismi karşısına aldı. Bu isimlerden biri de Disney CEO'su Bob Iger oldu. Disney'in Twitter'a reklam vermeyi bırakmasıyla başlayan süreç, Elon Musk'ın, sektörün öncü isimlerinin bir araya geldiği bir etkinlikte Iger'a dolaylı yoldan küfür etmesiyle zirve yaptı. O günden beri Disney'i ve Bob Iger'ı hedef alan pek çok açıklamaya imza atan Musk, rövanş arayışında belki de bugüne kadarki en önemli cepheyi dün açtı.

    Disney+'ta yayınlanan The Mandalorian dizisinde rol alırken yaptığı politik açıklamalar sebebiyle işine son verilen oyuncu Gina Carano, dün bu olayı mahkemeye taşıdı ve Disney'e karşı dava açtı. Üstelik bunu Elon Musk'ın desteğiyle yaptı. Çünkü Gina Carano için bu davayı Elon Musk finanse edecek.

    Gina Carano, Politik Görüşleri Sebebiyle Ayrımcılığa Uğradığını Savunuyor

    Bazı kesimlerce antisemitik ve homofobik bulunan, sağ eğilimli paylaşımlar yaptığı için kovulan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e karşı açtığı bu davada, işine haksız yere son verildiğini ve politik görüşleri sebebiyle kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını savunuyor.

    Gina Carano, Disney'in kendisini haksız yere kovması sebebiyle sadece işini kaybetmediğini, aynı zamanda itibarının da zedelendiğini belirtiyor ki bu konuda pek de haksız sayılmaz. Zira kendisi sadece The Mandalorian'dan kovulmakla kalmadı, aynı zamanda o günden beri başka bir yapımda kayda değer bir rol almakta da zorlandı. Üstelik Carano kovulmadan önce The Mandalorian dizisindeki karakteriyle başka bir Star Wars dizisi daha çekilmesi planlanıyordu. The Mandalorian'da bir konuk oyuncu olan Carano, bu spin-off dizisinde ise çok daha önemli bir rol üstlenecekti. Disney tarafından kovulması, Carano'nun bu fırsatı da kaçırmasına sebep oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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