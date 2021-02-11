Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı

    Dizi dünyasının popüler yapımlarından The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı. Dizi on birinci sezon sonunda final yapacak.
    11 Şubat 2021, 12:00 (6 gün)
    4,3b
    1
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı
    Tam Boyutta Gör

    2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Şu anda 10 sezonu yayınlanan dizinin 11. sezonu için çekimler başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor

    Ayrıca Bkz. "The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı"

    Dizinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlenen Kevin Deiboldt, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile The Walking Dead'in 11. sezonu için çekimlere başladıklarını açıkladı. Dizinin 11. sezonu final sezonu olacak ve 24 bölüm sürecek. Bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Net tarih belli değil ancak yılın sonlarında yayınlanacağını tahmin edebiliriz.

    Ayrıca 28 Şubat'ta 10. sezonun ekstra 6 bölümü de yayınlanmaya başlayacak. Bu 6 bölüm 10. ve 11. sezonu birbirine bağlayacak.

    Dizinin 10. sezon final bölümü hariç yayınlanan tüm bölümleri şu anda Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm ve final sezonu da yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.



    https://screenrant.com/walking-dead-season-11-filming-start/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bitse de huzura ersem. Bir diziyi bitirmeden bırakamamak gibi sorunum var. Dizi ile beraber büyüdüm neredeyse.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr. Surgery 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi bölümde kaldığımı bile unuttum
    [spoiler=1970738170]En son Rick öldü sanmışlardı da bunu bir yere kaçırmışlar meğersem ne oldu geri döndü mü Rick? İzlemicem zaten spoiler verebilirsiniz
    [/spoiler]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reaper87 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu 8.sezondu galiba dizi sitelerine Telif atmaya başlamışlardı.O zamanlar uğraşmamıştım bir dahada bakmadım aslında 2.sezon bittikten sonra izlemesemde olurmuş...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkahn (erkahn ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    zaten cogumuz birakmistik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Maccer 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    11 Sene dile kolay bakalım neler bekliyor bizi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S.T.A.L.K.E.R. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    11 sene olmuş vay be... ilk izlerken nasıl heyecanlıydım hala hatırlıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    eyy gidi günler orman yürüyüşlerimde bile soundtracklarını dinlerdim bu dizinin son 6 bölümü bekliyorum bakalım rick dönecek mi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda ya ulan bu virüs neden çıktı diye yola çıktılar sözde 11 sezon aynı şeyi yaptılar hiç bi sonuç da yok
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir yandan final yapmasına seviniyorum ama duygulandım be.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bitse de huzura ersem. Bir diziyi bitirmeden bırakamamak gibi sorunum var. Dizi ile beraber büyüdüm neredeyse.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4302 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    the walking dead, 11. sezon ve
    3 etiket daha çekimler başladı ne zaman Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün GTX 1050 Ti küllerinden doğuyor 6 gün Mastercard yakın zamanda kripto ödeme kabul etmeye başlayacak 6 gün Xiaomi önümüzdeki hafta iki yeni ses ürünü tanıtacak 6 gün Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar! 6 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 6 gün Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın 6 gün Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir 6 gün Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor 6 gün Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor 6 gün Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti 6 gün Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi 6 gün CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu 6 gün SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı! 6 gün TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı 6 gün BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak 6 gün Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu 6 gün The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu 6 gün Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu 6 gün Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak 6 gün GÖRÜNTÜLENEN The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı Sonraki Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti 6 gün Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir 6 gün 4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı 6 gün Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi 6 gün The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı! 1 hf. Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı 1 hf. Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı 1 hf. Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor 1 hf. Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor 1 hf. Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı 1 hf. Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak 1 hf. Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız