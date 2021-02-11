The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı

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2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Şu anda 10 sezonu yayınlanan dizinin 11. sezonu için çekimler başladı.

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Dizinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlenen Kevin Deiboldt, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile The Walking Dead'in 11. sezonu için çekimlere başladıklarını açıkladı. Dizinin 11. sezonu final sezonu olacak ve 24 bölüm sürecek. Bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Net tarih belli değil ancak yılın sonlarında yayınlanacağını tahmin edebiliriz.

Ayrıca 28 Şubat'ta 10. sezonun ekstra 6 bölümü de yayınlanmaya başlayacak. Bu 6 bölüm 10. ve 11. sezonu birbirine bağlayacak.

Dizinin 10. sezon final bölümü hariç yayınlanan tüm bölümleri şu anda Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm ve final sezonu da yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.

https://screenrant.com/walking-dead-season-11-filming-start/

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