The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı

2010'lu yılların en popüler dizilerindan biri olan The Walking Dead için final yaklaştı. Şu anda 10 sezonu yayınlanan dizinin 11. sezonu için çekimler başladı.İlginizi Çekebilir The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor
Ayrıca Bkz. "The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı"
Dizinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlenen Kevin Deiboldt, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile The Walking Dead'in 11. sezonu için çekimlere başladıklarını açıkladı. Dizinin 11. sezonu final sezonu olacak ve 24 bölüm sürecek. Bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Net tarih belli değil ancak yılın sonlarında yayınlanacağını tahmin edebiliriz.
Ayrıca 28 Şubat'ta 10. sezonun ekstra 6 bölümü de yayınlanmaya başlayacak. Bu 6 bölüm 10. ve 11. sezonu birbirine bağlayacak.
Dizinin 10. sezon final bölümü hariç yayınlanan tüm bölümleri şu anda Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm ve final sezonu da yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.
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[spoiler=1970738170]En son Rick öldü sanmışlardı da bunu bir yere kaçırmışlar meğersem ne oldu geri döndü mü Rick? İzlemicem zaten spoiler verebilirsiniz
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