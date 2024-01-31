Guy Ritchie'nin The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminden ilk fragman yayınlandı

Guy Ritchie son dönemde nitelik bakımından eski günlerini aratıyor olsa da nicelik konusunda kesinlikle en verimli dönemini geçiriyor. Geçtiğimiz yıl iki filmi birden vizyona giren Ritchie, bu yıl da iki yeni projeyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu projelerin ilki, 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak The Gentlemen dizisi olacak. Nisan ayında ise yönetmenin yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare vizyona girecek.
Gerek Guy Ritchie imzası taşıması, gerek konusuyla merak uyandıran The Ministry of Ungentlemanly Warfare için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, pek çok ülkede 19 Nisan'da vizyona girecek filmden ilk fragmanı yayınladı.
The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Britanya'nın İlk Black Ops Timine Odaklanıyor
Ünlü oyuncu Henry Cavill'in başrolünü üstlendiği The Ministry of Ungentlemanly Warfare, II. Dünya Savaşı döneminde Winston Churchill'in emri üzerine Britanya'nın ilk Black Ops ekibinin kurulmasını anlatıyor. Nazilerin tüm Avrupa'ya yayılan faaliyetlerini sabote etmek için kurulan bu özel tim, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiriyor. Bunların arasında, sonraki yıllarda tecrübelerinden yola çıkarak James Bond karakterini yaratacak olan ünlü yazar Ian Fleming de yer alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Henry Cavill'e Eiza Gonzalez, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding ve Cary Elwes eşlik ediyor.
19 Nisan'da pek çok ülkede vizyona girecek olan The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak filmin ülkemizde de bu yaz vizyona girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.