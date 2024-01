Guy Ritchie'nin The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Guy Ritchie son dönemde nitelik bakımından eski günlerini aratıyor olsa da nicelik konusunda kesinlikle en verimli dönemini geçiriyor. Geçtiğimiz yıl iki filmi birden vizyona giren Ritchie, bu yıl da iki yeni projeyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu projelerin ilki, 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak The Gentlemen dizisi olacak. Nisan ayında ise yönetmenin yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare vizyona girecek.

Gerek Guy Ritchie imzası taşıması, gerek konusuyla merak uyandıran The Ministry of Ungentlemanly Warfare için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, pek çok ülkede 19 Nisan'da vizyona girecek filmden ilk fragmanı yayınladı.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Britanya'nın İlk Black Ops Timine Odaklanıyor

Ünlü oyuncu Henry Cavill'in başrolünü üstlendiği The Ministry of Ungentlemanly Warfare, II. Dünya Savaşı döneminde Winston Churchill'in emri üzerine Britanya'nın ilk Black Ops ekibinin kurulmasını anlatıyor. Nazilerin tüm Avrupa'ya yayılan faaliyetlerini sabote etmek için kurulan bu özel tim, birbirinden ilginç karakterleri bir araya getiriyor. Bunların arasında, sonraki yıllarda tecrübelerinden yola çıkarak James Bond karakterini yaratacak olan ünlü yazar Ian Fleming de yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Henry Cavill'e Eiza Gonzalez, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding ve Cary Elwes eşlik ediyor.

19 Nisan'da pek çok ülkede vizyona girecek olan The Ministry of Ungentlemanly Warfare'ın Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak filmin ülkemizde de bu yaz vizyona girmesi bekleniyor.

