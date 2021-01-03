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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı

    Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Office'in daha önce yayınlanmamış bir sahnesi paylaşıldı. Sahne o kadar güzel ki sosyal medyada diziye eklenmediği için yapımcılar eleştirildi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı

    2005 yılında başlayan ve 2013 yılında son bulan, komedi dizileri arasında en popüler olan ve birçok insana göre dünyanın en iyi komedi dizisi olan The Office'ten daha önce hiç yayınlanmamış bir sahne paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in sahte belgesel türündeki "2020 Bit Artık" adlı yapımı yayınlandı"

    Paylaşılan sahne dizinin son sezonlarından. Bu yüzden eğer diziyi izlemediyseniz ve izleme planınız varsa spoiler yiyebilirsiniz. Paylaşılan sahneye baktığımızda ise gerçekten dizinin tarzını yansıtan başarılı bir sahne. Jim'in yine Dwight'a yaratıcı bir şaka hazırladığını görüyoruz ve şaka The Matrix ile ilgili.

    Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz. The Office dizisinin tüm bölümlerini ise şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. Eğer daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Ancak mizah türü sebebiyle herkese hitap eden bir yapım olmadığını hatırlatalım.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Shovel Knight 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu diziyi hala izlememiş ve izlemeyi düşünenler çok şanslı, benim içinde dünyanın en iyi komedi dizisi

    ayrıca harbiden bu sahneyi nasıl koymazlar
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi İngiliz dizisinin Amerikan uyarlaması. Bundan dolayı başlarsa biraz kekremsi gelebilir. Ama şans verirseniz müthiş keyifli ve komik bir dizi.
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    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dizi netflix de yok mu ya ben bulamadım
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    wert1903 (TANER KARACA) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ilk 2 bölüm izledim amazon prime dan ama sarmadı beni, espriler ilgimi çekmedi. Halbuki abzürd komedi severim ama bu dizi için 3. bölümü izleme isteğim olmadı.
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    koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi ya Yarıda bırakmıştım diziyi. Bitiririm belki ileride.
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    Eeltorm 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O zaman baştan tekrar başlıyorum diziye. Here we go again.
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    burakdc 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel sahneden ziyade ucuz çin çakması matrix gibi duruyor. Ayrıca hiçte komik bir sahne değil.
    1 Yanıt Yanıtla
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    bobsantino (Burak ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) burakdc
    Diziyi izlemediysen komik gelmemesi normal
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    C0NSI 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Matrix 4 advertising yapmışlar
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    Shovel Knight 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu diziyi hala izlememiş ve izlemeyi düşünenler çok şanslı, benim içinde dünyanın en iyi komedi dizisi

    ayrıca harbiden bu sahneyi nasıl koymazlar
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