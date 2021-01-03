The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı

2005 yılında başlayan ve 2013 yılında son bulan, komedi dizileri arasında en popüler olan ve birçok insana göre dünyanın en iyi komedi dizisi olan The Office'ten daha önce hiç yayınlanmamış bir sahne paylaşıldı.
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Paylaşılan sahne dizinin son sezonlarından. Bu yüzden eğer diziyi izlemediyseniz ve izleme planınız varsa spoiler yiyebilirsiniz. Paylaşılan sahneye baktığımızda ise gerçekten dizinin tarzını yansıtan başarılı bir sahne. Jim'in yine Dwight'a yaratıcı bir şaka hazırladığını görüyoruz ve şaka The Matrix ile ilgili.
Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz. The Office dizisinin tüm bölümlerini ise şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. Eğer daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Ancak mizah türü sebebiyle herkese hitap eden bir yapım olmadığını hatırlatalım.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
ayrıca harbiden bu sahneyi nasıl koymazlar