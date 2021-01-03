The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı

2005 yılında başlayan ve 2013 yılında son bulan, komedi dizileri arasında en popüler olan ve birçok insana göre dünyanın en iyi komedi dizisi olan The Office'ten daha önce hiç yayınlanmamış bir sahne paylaşıldı.

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Paylaşılan sahne dizinin son sezonlarından. Bu yüzden eğer diziyi izlemediyseniz ve izleme planınız varsa spoiler yiyebilirsiniz. Paylaşılan sahneye baktığımızda ise gerçekten dizinin tarzını yansıtan başarılı bir sahne. Jim'in yine Dwight'a yaratıcı bir şaka hazırladığını görüyoruz ve şaka The Matrix ile ilgili.

Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz. The Office dizisinin tüm bölümlerini ise şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. Eğer daha önce izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Ancak mizah türü sebebiyle herkese hitap eden bir yapım olmadığını hatırlatalım.

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