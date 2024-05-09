Yeni The Office dizisinden beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen komedi dizileri arasında yer alan The Office, bugün hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Sevilen dizinin finalinden yıllar sonra Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda yakaladığı başarı, dizinin yaratıcılarını harekete geçirdi. Neticede ortaya yepyeni bir The Office dizisi çıktı.

Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Office dizisi, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock, dizinin ilk sezonuna resmi onayı verdi.

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Peacock'ın The Office Dizisi, Yepyeni Bir Ekibe Odaklanacak

The Office'in Steve Carrell'li Amerikan versiyonunun yaratıcısı olan Greg Daniels, bu yeni versiyonun da başında yer alıyor. Daniels'ın Michael Koman ile birlikte hazırladığı bu yeni dizi, eski ekibin yeni maceralarını anlatmayacak; Bunun yerine yepyeni bir ekiple farklı bir ofiste yaşananları ekrana taşıyacak. Orijinal dizide olduğu gibi bu yeni versiyon da sahte belgesel (mockumentary) formatında çekilecek. Bu kez konuk olacağımız ofis, ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.

Orijinal dizide olduğu gibi çok sayıda karakterin yer alacağı dizide bu karakterlerden ikisini Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) ve Sabrina Impacciatore (The White Lotus) canlandıracak. Ekibin geri kalanı ise henüz açıklanmış değil.

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