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    Anlık Bildirim

    Yeni The Office dizisinden beklenen haber geldi

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni The Office dizisinden beklenen haber geldi. Peacock adlı dijital platformda yayınlanacak olan dizi yepyeni bir ekibe odaklanacak.
    Yeni Office dizisinden beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen komedi dizileri arasında yer alan The Office, bugün hâlâ en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Sevilen dizinin finalinden yıllar sonra Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda yakaladığı başarı, dizinin yaratıcılarını harekete geçirdi. Neticede ortaya yepyeni bir The Office dizisi çıktı.

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Office dizisi, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock, dizinin ilk sezonuna resmi onayı verdi.

    Peacock'ın The Office Dizisi, Yepyeni Bir Ekibe Odaklanacak

    The Office'in Steve Carrell'li Amerikan versiyonunun yaratıcısı olan Greg Daniels, bu yeni versiyonun da başında yer alıyor. Daniels'ın Michael Koman ile birlikte hazırladığı bu yeni dizi, eski ekibin yeni maceralarını anlatmayacak; Bunun yerine yepyeni bir ekiple farklı bir ofiste yaşananları ekrana taşıyacak. Orijinal dizide olduğu gibi bu yeni versiyon da sahte belgesel (mockumentary) formatında çekilecek. Bu kez konuk olacağımız ofis, ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.

    Orijinal dizide olduğu gibi çok sayıda karakterin yer alacağı dizide bu karakterlerden ikisini Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) ve Sabrina Impacciatore (The White Lotus) canlandıracak. Ekibin geri kalanı ise henüz açıklanmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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