Yeni The Office dizisinden beklenen haber geldi

Bir süredir hazırlık aşamasında olan bu yeni Office dizisi, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. NBCUniversal stüdyosunun dijital platformu olan Peacock, dizinin ilk sezonuna resmi onayı verdi.
Peacock'ın The Office Dizisi, Yepyeni Bir Ekibe Odaklanacak
The Office'in Steve Carrell'li Amerikan versiyonunun yaratıcısı olan Greg Daniels, bu yeni versiyonun da başında yer alıyor. Daniels'ın Michael Koman ile birlikte hazırladığı bu yeni dizi, eski ekibin yeni maceralarını anlatmayacak; Bunun yerine yepyeni bir ekiple farklı bir ofiste yaşananları ekrana taşıyacak. Orijinal dizide olduğu gibi bu yeni versiyon da sahte belgesel (mockumentary) formatında çekilecek. Bu kez konuk olacağımız ofis, ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.
Orijinal dizide olduğu gibi çok sayıda karakterin yer alacağı dizide bu karakterlerden ikisini Domhnall Gleeson (About Time, Ex-Machina) ve Sabrina Impacciatore (The White Lotus) canlandıracak. Ekibin geri kalanı ise henüz açıklanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.