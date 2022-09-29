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    Instagram’ın reklamsız alternatifi daha ilk gün mağazadan kaldırıldı

    Instagram API’lerini kullanarak reklamsız ve özelleştirilebilir bir alternatif ortaya çıkaran The OG App, sunulduğu ilk gün App Store’dan kaldırıldı. Meta konunun takipçisi olacak. 
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    Instagram

    Reklam bugün internetin vazgeçilmezi durumunda. Geliştiricilere önemli gelirler sağlayan reklamlar sayısız uygulamada kendisine yer buluyor. Bununla birlikte kullanıcı cephesi durumdan son derece rahatsız ancak kurtulma şansı da yok. Sosyal medya devleri buna imkân vermiyor.

    Instagram alternatifi yasaklandı

    Instagram ağına reklamsız bir alternatif olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 yıldır geliştirme aşamasında olan The OG App uygulaması App Store mağazasında yayınladığı ilk gün yayından kaldırıldı. Kaldırma talebi Meta firmasından geldi.

    Sosyal medya uygulamalarının API’lerini kullanarak yeni bir uygulama geliştirmek yasak. Instagram olsun Twitter olsun üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını tespit ettiği anda yasaklıyor. Hatırlanacağı üzere bir dönem üçüncü taraf sosyal medya uygulamaları yaygındı ancak özellikle reklamcılık öne çıkmaya başlayınca artık teknoloji devleri buna bir son verdi.

    The OG App uygulaması da reklamlardan arındırılmış, kullanıcıların ana sayfa akışını özelleştirebildiği yani kontrolü kullanıcıya bırakan bir platformdu. Geliştiriciler Android API’sini tersine mühendislik ile çalışarak herhangi bir kullanıcı verisine erişimi olmayan bir ürün ortaya çıkarmıştı. Daha ilk gün 10 bin civarında indirme almıştı. Haliyle Meta firmasının da dikkatini çekti. Firma kanuni yolların devreye sokulduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Android uygulaması halen yayında.

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    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

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    anzubesti 17 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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