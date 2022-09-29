Instagram’ın reklamsız alternatifi daha ilk gün mağazadan kaldırıldı

Reklam bugün internetin vazgeçilmezi durumunda. Geliştiricilere önemli gelirler sağlayan reklamlar sayısız uygulamada kendisine yer buluyor. Bununla birlikte kullanıcı cephesi durumdan son derece rahatsız ancak kurtulma şansı da yok. Sosyal medya devleri buna imkân vermiyor.

Instagram alternatifi yasaklandı

Instagram ağına reklamsız bir alternatif olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 yıldır geliştirme aşamasında olan The OG App uygulaması App Store mağazasında yayınladığı ilk gün yayından kaldırıldı. Kaldırma talebi Meta firmasından geldi.

Instagram’da çıplak mesajlara son 6 gün önce eklendi

Sosyal medya uygulamalarının API’lerini kullanarak yeni bir uygulama geliştirmek yasak. Instagram olsun Twitter olsun üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını tespit ettiği anda yasaklıyor. Hatırlanacağı üzere bir dönem üçüncü taraf sosyal medya uygulamaları yaygındı ancak özellikle reklamcılık öne çıkmaya başlayınca artık teknoloji devleri buna bir son verdi.

The OG App uygulaması da reklamlardan arındırılmış, kullanıcıların ana sayfa akışını özelleştirebildiği yani kontrolü kullanıcıya bırakan bir platformdu. Geliştiriciler Android API’sini tersine mühendislik ile çalışarak herhangi bir kullanıcı verisine erişimi olmayan bir ürün ortaya çıkarmıştı. Daha ilk gün 10 bin civarında indirme almıştı. Haliyle Meta firmasının da dikkatini çekti. Firma kanuni yolların devreye sokulduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Android uygulaması halen yayında.

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