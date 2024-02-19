The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisinden beklenen haber geldi

2022 yapımı The Batman, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden biri olurken, yepyeni bir seriyi de başlatmış oldu. James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nde bağımsız olarak, onun yanı sıra ilerleyecek olan bu seri, sadece devam filmleriyle değil yan projelerle de büyüyecek. Bu yan projelerin ilki ise HBO Max (yeni adıyla MAX) platfromunda izleyici ile buluşacak The Penguin dizisi olacak.
The Batman'de Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği The Penguin dizisi, izleyici karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Dizinin Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimleri, nihayet tamamlandı. Emmy ödüllü yapım tasarımcısı Kalina Ivanov'un Instagram üzerinden yaptığı paylaşım, çekimlerin dün sona erdiğini ortaya çıkardı.
The Penguin, Bu Yıl Ekrana Gelecek
The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.
The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek olan The Penguin, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.
The Penguin için henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da MAX'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2024 tanıtım videosunda Penguin'e de yer vermesi, dizinin bu yıl ekrana geleceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.