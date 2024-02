The Batman ile aynı evrende geçen Penguin dizisinden beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör

2022 yapımı The Batman, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden biri olurken, yepyeni bir seriyi de başlatmış oldu. James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nde bağımsız olarak, onun yanı sıra ilerleyecek olan bu seri, sadece devam filmleriyle değil yan projelerle de büyüyecek. Bu yan projelerin ilki ise HBO Max (yeni adıyla MAX) platfromunda izleyici ile buluşacak The Penguin dizisi olacak.

The Batman'de Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği The Penguin dizisi, izleyici karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Dizinin Hollywood'da yaşanan grevler yüzünden sekteye uğrayan çekimleri, nihayet tamamlandı. Emmy ödüllü yapım tasarımcısı Kalina Ivanov'un Instagram üzerinden yaptığı paylaşım, çekimlerin dün sona erdiğini ortaya çıkardı.

The Penguin, Bu Yıl Ekrana Gelecek

The Batman'in yönetmeni Matt Reeves, The Penguin dizisinde yürütücü yapımcı olarak yer alıyor. Reeves ve yapım ekibi, dizinin senaryosunu, daha önce Chuck ve Agents of S.H.I.E.L.D. gibi dizilerde görev alan Lauren LeFranc'a emanet etti. İlk üç bölümün yönetmenliğini ise Craig Zobel (Mare of Easttown, Compliance) üstlendi.

The Batman filminde anlatılan olayların hemen sonrasında geçecek olan The Penguin, Gotham'ın suç imparatorluğunun başındaki isim olan Carmine Falcone'un tutuklanmasının ardından yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Penguin'in Gotham'daki yükselişini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Colin Farrell'a Cristin Milioti, Michael Zegen, Clancy Brown, Michael Kelly, Carmen Ejogo ve Emily Meade eşlik ediyor.

The Penguin için henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da MAX'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2024 tanıtım videosunda Penguin'e de yer vermesi, dizinin bu yıl ekrana geleceğini gösteriyor.

