Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Talos Principle bugün ücretsiz

    Etkileyici bir dünyada farklı bulmacaları çözmeye çalıştığınız ve kararlarınızla hikayeye yön verdiğiniz geçmiş dönem oyunlarından The Talos Principle bugün ücretsiz.
    1 sa.
    308
    30
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    The Talos Principle bugün ücretsiz

    Her gün bir ücretsiz oyun kampanyasına devam eden Epic Games mağazasında bu akşam saatlerinden itibaren The Talos Principle adındaki bulmaca oyunu ücretsiz hale getirildi.

    The Talos Principle neler sunuyor?

    The Talos Principle birinci şahıs kamerasından oynanan bir bulmaca oyunu. Gelişmiş teknolojiler ve kalıntılardan oluşan bir dünyada gözünüzü açtıktan sonra sahibinizin size verdiği görevi yerine getirmek için zorlu bulmacalar çözmeniz gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    120 civarında bulmacanın olduğu The Talos Principle oyunu zamanı taklit etmek, lazerler kullanmak veya Drone uçurmak gibi farklı yöntemler kullanarak bu bulmacaları çözmenizi sağlıyor.

    Oyunda yaptığınız seçimler gidişatı belirliyor. Yani 120 bulmacayı sırayla çözerek sonuca ulaşamıyorsunuz. Karşılaştığınız olaylarda karar vermeniz çok önemli. Oyun yarın 18.59’a kadar ücretsiz kalacak.

    Oyun sayfası



    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 38 dk. Fukuşima nükleer santralindeki nükleer yakıt temizleme faaliyetleri ertelendi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Talos Principle bugün ücretsiz Sonraki Çin'in devasa roketi 'Long March 5', sahalara geri döndü (VİDEO) 2 sa. Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi 3 sa. Nintendo, 2019'un en çok indirilen Switch oyunlarını açıkladı 3 sa. RX 5600 XT ASRock’ın sayfasında ortaya çıktı 4 sa. Uber, otonom araç testleri yapmak için Pittsburgh'da 600 dönümlük arazi aldı 5 sa. Analist, XRP'nin %175'lik ralli için hazırlandığına inanıyor 5 sa. Huawei Mate Xs katlanabilir telefon, 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor 6 sa. MIT araştırmacıları, hastanın aşı geçmişini kaydetmek için yeni bir yol geliştirdiler 6 sa. İzmir'deki yeni Xiaomi mağazasını gezdik | Mi10 ilk çeyrekte geliyor 6 sa. Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor 7 sa. GDDR bellek fiyatları artışa geçebilir 7 sa. Vivo dört selfie kamerasına sahip ilginç bir telefon tasarladı 8 sa. Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi olduğunu iddia eden şahıs, 3 milyar dolarlık BTC'ye erişim için mücadele ettiğini söyledi 8 sa. Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı 9 sa. Google Arama'ya film ve dizileri daha rahat takip etmenizi sağlayacak yeni özellikler getiriliyor 9 sa. iPhone SE2'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı 10 sa. DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket] 11 sa. PS5 görülmemiş kolaylıkta oyun geliştirme sunacak 12 sa. Anker’den iPhone 11 için flaş aksesuarı 13 sa. Facebook Messenger artık Facebook hesabı gerektirecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muht...
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi Mix 4 canlı olarak görüntülendi
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim