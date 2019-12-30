The Talos Principle bugün ücretsiz

Her gün bir ücretsiz oyun kampanyasına devam eden Epic Games mağazasında bu akşam saatlerinden itibaren The Talos Principle adındaki bulmaca oyunu ücretsiz hale getirildi.

The Talos Principle neler sunuyor?

The Talos Principle birinci şahıs kamerasından oynanan bir bulmaca oyunu. Gelişmiş teknolojiler ve kalıntılardan oluşan bir dünyada gözünüzü açtıktan sonra sahibinizin size verdiği görevi yerine getirmek için zorlu bulmacalar çözmeniz gerekiyor.

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120 civarında bulmacanın olduğu The Talos Principle oyunu zamanı taklit etmek, lazerler kullanmak veya Drone uçurmak gibi farklı yöntemler kullanarak bu bulmacaları çözmenizi sağlıyor.

Oyunda yaptığınız seçimler gidişatı belirliyor. Yani 120 bulmacayı sırayla çözerek sonuca ulaşamıyorsunuz. Karşılaştığınız olaylarda karar vermeniz çok önemli. Oyun yarın 18.59’a kadar ücretsiz kalacak.

Oyun sayfası