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    The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

    Popüler Netflix dizisi The Umbrella Academy, ikinci sezonuyla bu yaz ekranlara geri dönüyor.
    6 sa.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı
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    Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Bugün bir duyuru videosu paylaşan Netflix, merakla beklenen sezonun 31 Temmuz 2020'de yayınlanacağını resmen açıkladı. 

    Paylaşılan videoda, dizinin başrolleri tarafından hazırlanan küçük bir dans partisini izliyoruz. Arka planda 80'lerin popüler şarkısı "I Think We’re Alone Now." çalıyor. Dizinin ilk sezonunda da hatırlayacağınız gibi buna benzer bir dans sahnesi vardı. Dizi ekibi yine oldukça hoş bir işe imza atmış.

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    The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 15 Şubat 2019'da yayınlanmıştı. İlk sezon genel anlamıyla olumlu yorumlar almış ve dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden birisi olan The Umbrella Academy, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından nihayet ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. 

    Ünlü müzisyen ve çizgi roman yazarı Gerard Way'in aynı adlı serisinden uyarlanan The Umbrella Academy'de, süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin hikayesini izliyoruz. Birbirleriyle pek iyi geçinemeyen kahramanlarımız, üvey babalarının ölümünün ardından bir araya geliyor. Babalarının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan altı üvey kardeş, dünyanın sonunu getirecek bir tehlikeye karşı mücadele ediyor.

    The Umbrella Academy özellikle ülkemizde de popüler bir dizi. Dizinin ilk sezonu yayınlanmadan önce özellikle İstanbul'da epey bir reklamı yapılmıştı. Ayrıca Türkiye temalı bir tanıtım videosu da yayınlanmıştı.

    Bakalım dizinin yeni sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 4 sa.
    aga bu diziyi biraz izledim, bu tarz severim ama bana çok dandik geldi be ya; bide 2. sezonunu çekmişler.
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    fitamino (Olgun Portakal) 5 sa.
    İlk sezonu nasil tavsiye ediyor musunuz beyler?
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    monacomen 5 sa.
    Bütün bu dizileri kaç kişi tam olarak takip edip seyredebiliyor merak ediyorum.?
    Her bölüm 1 saat, günde dört dizi takip etsen 4 saat,
    bir de vizyon filmi seyretsen 2 saat,
    sosyal medya hesapları forumlar filan da olsa sana 2 saat,
    bir de oyun oynadın diyelim 2 saat de oraya.
    TV'den 1 saat habere baktın diyelim. Toplam 12 saat harcadın. E bu tam gün mesai!! Kendine, ailene, işine gücüne nasıl zaman ayıracak insan? Karantina sağolsun. Hareketsiz kalmış ekran hipnozu obez fıçıları olarak yeni bir forma dönüşüyoruz hadi bakalım.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 5 sa.
    Ortamı, atmosferi ve karakterleriyle değişik, tatlış bir dizi. Ellen Page var bir kere.
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    java (Tevfik Kaya) 5 sa.
    Netflix dizilerinin çoğu saçma sapan, ama bu daha bir dandik... Bizim ucuz bütçeli dandik tv dizilerinden pek bir farkı yok...
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