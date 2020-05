The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy çok yakında ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Bugün bir duyuru videosu paylaşan Netflix, merakla beklenen sezonun 31 Temmuz 2020'de yayınlanacağını resmen açıkladı.

Paylaşılan videoda, dizinin başrolleri tarafından hazırlanan küçük bir dans partisini izliyoruz. Arka planda 80'lerin popüler şarkısı "I Think We’re Alone Now." çalıyor. Dizinin ilk sezonunda da hatırlayacağınız gibi buna benzer bir dans sahnesi vardı. Dizi ekibi yine oldukça hoş bir işe imza atmış.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı

The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 15 Şubat 2019'da yayınlanmıştı. İlk sezon genel anlamıyla olumlu yorumlar almış ve dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden birisi olan The Umbrella Academy, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından nihayet ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü müzisyen ve çizgi roman yazarı Gerard Way'in aynı adlı serisinden uyarlanan The Umbrella Academy'de, süper kahramanlardan oluşan sorunlu bir ailenin hikayesini izliyoruz. Birbirleriyle pek iyi geçinemeyen kahramanlarımız, üvey babalarının ölümünün ardından bir araya geliyor. Babalarının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan altı üvey kardeş, dünyanın sonunu getirecek bir tehlikeye karşı mücadele ediyor.

The Umbrella Academy özellikle ülkemizde de popüler bir dizi. Dizinin ilk sezonu yayınlanmadan önce özellikle İstanbul'da epey bir reklamı yapılmıştı. Ayrıca Türkiye temalı bir tanıtım videosu da yayınlanmıştı.

Bakalım dizinin yeni sezonu beklentileri karşılayabilecek mi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.