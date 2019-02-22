The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler

Sorunlu bir süper kahraman ailesinin hikayesinin anlatıldığı The Umbrella Academy dizisi geçtiğimiz hafta Netflix üzerinde ilk sezonunu yayınladı. Alıştığımız üzere Netflix ülkemiz için de ilginç bir tanıtım hazırlamış.

The Umbrella Academy neler sunuyor?

Farklı güçlere sahip üvey çocukların dünyayı kurtarma hikayesini izlediğimiz dizinin yerelleştirilmiş fragmanında da ülkemizde görebileceğimiz türden 5 insan tipine yer veriliyor. Şimşek hızında çayları dağıtan çaycı, cam yiyen vatandaş, elastik adam, kem gözlü kadın ve metalleri üzerine çeken adam orijinal fragmandaki geçişler ile verilmiş.

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Türkiye’nin süperleri olarak tanımlanan 5 vatandaşın haliyle dünyayı kurtarmak gibi bir amaçları yok. Sadece The Umbrella Academy dizisini izlediklerine yer verilmiş. Fragmanın baş ve sonunda orijinal dizinin fragmanından da parçalar yer alıyor.

Diğer taraftan The Umbrella Academy temalı şemsiyeler de önümüzdeki günlerde İstanbul’un belirli noktalarında hediye olarak dağıtılacak. Böylece diziye ve platforma daha fazla ilgi çekilmesi planlanıyor. Kadıköy Moda Sahili, Kadıköy İskele, Üsküdar İskele, Bağdat Caddesi, Beşiktaş Vapur İskelesi, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Taksim Meydanı Metro çıkışı, Karaköy Tünel girişi, Zincirlikuyu metrobüs giriş ve çıkışı, Mecidiyeköy Meydan bu noktalar arasında.

Yerelleştirmeye önem veren Netflix’in daha önce Bright filminin tanıtımı için İstanbul’da bir Ork mahallesini canlandırdığı komik fragmana şahit olmuştuk. Ülkemizde 100 bin civarında abonesi olduğu söylenen içerik platformunun yine de bu denli yatırım yapması övgüye değer.