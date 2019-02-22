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The Umbrella Academy için ülkemize özgü tanıtım filmi ve hediyeler

Netflix’in yeni süper kahraman dizisi The Umbrella Academy için ülkemizde de tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Yayına alınan yerel fragmanın ardından hediye şemsiye dağıtımı da yapılacak.
2 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sorunlu bir süper kahraman ailesinin hikayesinin anlatıldığı The Umbrella Academy dizisi geçtiğimiz hafta Netflix üzerinde ilk sezonunu yayınladı. Alıştığımız üzere Netflix ülkemiz için de ilginç bir tanıtım hazırlamış.

The Umbrella Academy neler sunuyor?

Farklı güçlere sahip üvey çocukların dünyayı kurtarma hikayesini izlediğimiz dizinin yerelleştirilmiş fragmanında da ülkemizde görebileceğimiz türden 5 insan tipine yer veriliyor. Şimşek hızında çayları dağıtan çaycı, cam yiyen vatandaş, elastik adam, kem gözlü kadın ve metalleri üzerine çeken adam orijinal fragmandaki geçişler ile verilmiş.

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Türkiye’nin süperleri olarak tanımlanan 5 vatandaşın haliyle dünyayı kurtarmak gibi bir amaçları yok. Sadece The Umbrella Academy dizisini izlediklerine yer verilmiş. Fragmanın baş ve sonunda orijinal dizinin fragmanından da parçalar yer alıyor.

Diğer taraftan The Umbrella Academy temalı şemsiyeler de önümüzdeki günlerde İstanbul’un belirli noktalarında hediye olarak dağıtılacak. Böylece diziye ve platforma daha fazla ilgi çekilmesi planlanıyor. Kadıköy Moda Sahili, Kadıköy İskele, Üsküdar İskele, Bağdat Caddesi, Beşiktaş Vapur İskelesi, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Taksim Meydanı Metro çıkışı, Karaköy Tünel girişi, Zincirlikuyu metrobüs giriş ve çıkışı, Mecidiyeköy Meydan bu noktalar arasında.

Yerelleştirmeye önem veren Netflix’in daha önce Bright filminin tanıtımı için İstanbul’da bir Ork mahallesini canlandırdığı komik fragmana şahit olmuştuk. Ülkemizde 100 bin civarında abonesi olduğu söylenen içerik platformunun yine de bu denli yatırım yapması övgüye değer.

 

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Morphinz 2 ay
Müzikleri ve sahne çekimleri çok güzeldi. Senaryo daha iyi olabilirdi ama bu haliyle de izlettiriyor kendini. Ben beğendim şahsen. Merakla ikinci sezonu bekliyoruz.
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No-FéAR 2 ay
Abone sayısı bence daha fazladır. 100bin yanlış yazıldı sanırım
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BlackLead 2 ay No-FéAR
cengiz semercioğluna aldığı bilgilere göre abone sayısı 170-200 bin civarı arasındaymış. Başka bazı kaynaklarda da daha düşük 80-100 arası diyorlar.
gerçekçi olan 200 bin civarı herhalde. Yalnız blutv bile 4 milyon kayıtlı üyesi olduğunu açıklamıştı. Yani abone sayısı netflix'ten yüksek ihtimal fazla.
akıl alır gibi değil bir "sıfır bir" nelere kadir böyle

netflixte işlerin türkiye'de nasıl yürüdüğünü anladı, behzat ç'yi geri getirecek gibi gözüküyor.
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