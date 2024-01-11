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    Yeni Walking Dead dizisinden beklenen fragman geldi

    The Walking Dead'in sevilen karakterleri Rick ve Michonne'un yeni maceralarını ekrana taşıyacak olan The Walking Dead: The Ones Who Live dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı.
    The Walking Dead: The Ones Who Live fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı dizilerinden olan The Walking Dead 2022 yılında ekranlara veda etmiş olsa da bu kıyamet sonrası dünyada geçen yeni diziler Walking Dead'in mirasını yaşatmaya devam ediyor. Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan bu evrende geçen dizilere çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Söz konusu bu yeni dizi, orijinal dizinin en sevilen karakterlerinden olan Rick ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanan The Walking Dead: The Ones Who Live olacak.

    25 Şubat'ta izleyici ile buluşacak The Ones Who Live için tanıtım çalışmalarına hız veren AMC kanalı, heyecanla beklenen diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta Başlayacak

    Uzunca bir süre dizinin ana karakteri olan Rick Grimes dokuzuncu sezonda diziden ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Neyse ki önümüzdeki ay yayınlanacak The Ones Who Live dizisi, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.

    The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Bu şekilde başlayacak dizinin bir noktada bu ikisinin hayatta kalmak için birlikte vereceği mücadeleye evrileceği tahmin ediliyor.

    Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerine geri dönecekleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 14 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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