Yeni Walking Dead dizisinden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı dizilerinden olan The Walking Dead 2022 yılında ekranlara veda etmiş olsa da bu kıyamet sonrası dünyada geçen yeni diziler Walking Dead'in mirasını yaşatmaya devam ediyor. Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan bu evrende geçen dizilere çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Söz konusu bu yeni dizi, orijinal dizinin en sevilen karakterlerinden olan Rick ve Michonne'un yeni maceralarına odaklanan The Walking Dead: The Ones Who Live olacak.

25 Şubat'ta izleyici ile buluşacak The Ones Who Live için tanıtım çalışmalarına hız veren AMC kanalı, heyecanla beklenen diziden ilk uzun fragmanı yayınladı.

The Walking Dead: The Ones Who Live, 25 Şubat'ta Başlayacak

Uzunca bir süre dizinin ana karakteri olan Rick Grimes dokuzuncu sezonda diziden ayrıldığında, serinin yaratıcılarının planı Rick'in hikâyesini bir sinema filmiyle devam ettirmekti. Ancak bu film projesi bir türlü hayata geçirilemedi. Bu da Rick'in hikâyesinin yarım kalmasına sebep oldu. Neyse ki önümüzdeki ay yayınlanacak The Ones Who Live dizisi, yarım kalan bu hikâyeyi geç de olsa tamamlayacak.

Marvel'ın Echo dizisi Disney+'ta yayınlandı 4 sa. önce eklendi

The Walking Dead: The Ones Who Live, birbirlerinden uzun süre ayrı kalan Rick ile Michonne'un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabalarına odaklanıyor. Bu şekilde başlayacak dizinin bir noktada bu ikisinin hayatta kalmak için birlikte vereceği mücadeleye evrileceği tahmin ediliyor.

Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın Rick ve Michonne rollerine geri dönecekleri dizinin oyuncu kadrosunda Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn ve Matt Jeffries de yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Walking Dead: The Ones Who Live fragmanı yayınlandı