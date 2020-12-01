Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı

    4 Ekim tarihinde başlayan The Walking Dead'in yeni spin-off dizisi The Walking Dead World Beyond'un ikinci sezonundan ilk video geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
    2 hf.
    1,1b
    1
    6
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Başlarda fazlasıyla popüler olan ancak sonradan popülerliğini biraz yitiren The walking Dead disizinin evreninde geçen fakat başka bir konuyu anlatan The Walking Dead World Beyond dizisinin ikinci sezonundan ilk video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

    The Walking Dead World Beyond'un ilk sezonunun final bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. The Walking Dead World Beyond, salgının başlamasından 10 yıl sonra Nebraska'da geçen ve salgın sonrasında büyüyen ilk nesli anlatan bir dizi. Dizinin iki sezon süreceği dizi başlamadan önce açıklanmıştı. Yani yayınlanan ikinci sezon videosu dizinin final sezonundan.

    10 bölümden oluşan ilk sezonu şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. Bahsi geçen videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Ne yazık ki şimdilik ikinci sezonun yayın tarihi bilinmiyor.

    Dizinin yaratıcılığını Scott M. Gimple ve Matthew Negrete üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Annet Mahendru, Aliyah Royale, Nico Tortorella, Joe Holt, Aaron Snyder, Nicolas Cantu, Christina Marie Karis, Samantha Lorraine ve Jelani Alladin gibi isimler bulunuyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Serileri çok fazla seyretmediğiniz belli.
    Zombiden çok insanların arasındaki çekişmeler, ilişkiler vs anlatılıyor. İnsanların mahvolmuş bir dünyada,bitmiş bir medeniyette yaşarkenki psikolojilerini, davranışlarını ve bu davranışların sebep ve sonuçlarını işliyor daha çok. Arada "böhaaa, vöhaaa" diye iki tane zombi geçiyor kafasına sokuyorlar kazığı, sonra konu kaldığı yerden devam. Yani zombilere takılmayın bence. Zaten zombileri aşıyor konular bir yerden sonra.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dodofran 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    kesinlikle. ''aman zombi öldürüyorlar işte'' bakış açısı çok sığ. cem yılmaz'ın da bahsettiği gibi ''aman titanic mi sonunda gemi batıyo işte'' kafasıyla yapımlara yaklaşırsanız hiçbir şeyden zevk alamazsınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş film ve oyun sektörünü zombiye bulayan bu seriyi kaldırın. Bitirin yeter artık. Seyirci sıkıldı her yerde zombi görmekten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    IMDb puani 4.1/10. Yorumlar fena, seyretmeyin diyorlar. Cop herhalde.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 2 hf. ( Mesaj Silindi ) The Hollow
    Walking Dead puanım 9 ; Fear The Walking Dead için imdb 6.9 puan(benim puanım 7) önyargılı izlemezseniz gayet güzel.(hızlı hareket etmelerini muhtemelen sevmediler), Saraitda(Netflix'deki alive) imdb 6.2 puan( benim puanım 7)gayet güzeldi ben çok beğendim. Henüz bu filmi izlemedim ama puana bakarak izliyorsanız siz daha çoook film ararsınız! Şahsen ben Film bulamıyorum adam akıllı, 1000 civarı anime izledim / sezon finali vermiş dizilerin %70'ini izledim , filmleri ve mangaları yazmıyorum bile...Bir de trende geçen zombi olayı vardı yine Asyalıların oda 6,5 puan alırdı aslında daha yüksek alabilecekken yazık edilmmiş gibi hissetmiştim. Demem o ki güzel filmler denk geliyor ara ara doğru şekilde bakarsanız ; hala izlemediğim tonlarca vardır yani Asya tarafından çok az izledim. Ama puana aldanmayın kendiniz izleyip bakın beğenmezseniz sebebiyle yazarsınız. Korelilerin dilini sevmedi diye gömebiliyor insanlar ; bazısı da Çinlilerinkini sevmiyor, hatta ben de Korelilerin anime seslendirmesini sevmiyorum(Örnek vereyim ''Nobeless''ın mangasına bayıldım ama animesini hiç sevmedim yine de 7 puan verdim(tek eksiği ses idi, adamların dilini de değiştiremem ki). Çin animesi mesela çoğu insan izlemeyi sevmez seslendirmeleri kulak tırmalıyor; Ama en iyilerini sabredip izleyince de bağımlısı oluyorsunuz , ''Quan Zhi Gao Shou'' mesela Japon animeleri içinde bile bu kadar kalitelisi çok zor gelir. Ancak Çinlilerin tek kusuru ses bu değil; iyi ve kötü yönleri var , 3 boyutlu anime olayına fazla yer veriyorlar, 2d olanı efsane olmasına rağmen(Quan Zhi Gao Shou). Bir de Quan Zhi Gao Shou hariç; bir çok animesi çok kısa, olur olmaz yerde final veriyorlar ve çok kısa animelerinin süresi. Ancak bir de iyi yönü var neredeyse bütün karakterleri aşırı güçlü! Kore'den de bir kaç kelam edeyim dramı ve romantizmi efsanedir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cangunner (Can G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen izlediğim bölümün sezon finali olduğunu bilmiyordum :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi 2 hf. Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var 2 hf. GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı! 2 hf. Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek 2 hf. Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? 2 hf. Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı Sonraki Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak? 2 hf. Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor 2 hf. eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı 2 hf. PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları 2 hf. Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu 3 hf. Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi? 3 hf. ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera 3 hf. Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı 3 hf. Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor 3 hf. ZTE tüm markalarını birleştiriyor 3 hf. Uygun fiyatlı iRobot Roomba 671'i denedik 3 hf. Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu 3 hf. The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi 3 hf. Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz 3 hf. Depreme dayanıklı bükülebilir beton 3 hf. Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla 3 hf. Curiosity'nin Mars'taki 1 yılını gösteren 4K video 3 hf. Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu 3 hf. Sonic the Hedgehog 2'nin çekim ve vizyon tarihleri ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız