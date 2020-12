The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Başlarda fazlasıyla popüler olan ancak sonradan popülerliğini biraz yitiren The walking Dead disizinin evreninde geçen fakat başka bir konuyu anlatan The Walking Dead World Beyond dizisinin ikinci sezonundan ilk video paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi"

The Walking Dead World Beyond'un ilk sezonunun final bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. The Walking Dead World Beyond, salgının başlamasından 10 yıl sonra Nebraska'da geçen ve salgın sonrasında büyüyen ilk nesli anlatan bir dizi. Dizinin iki sezon süreceği dizi başlamadan önce açıklanmıştı. Yani yayınlanan ikinci sezon videosu dizinin final sezonundan.

10 bölümden oluşan ilk sezonu şu anda Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. Bahsi geçen videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Ne yazık ki şimdilik ikinci sezonun yayın tarihi bilinmiyor.

Dizinin yaratıcılığını Scott M. Gimple ve Matthew Negrete üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Annet Mahendru, Aliyah Royale, Nico Tortorella, Joe Holt, Aaron Snyder, Nicolas Cantu, Christina Marie Karis, Samantha Lorraine ve Jelani Alladin gibi isimler bulunuyor.

