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Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor

"Çin'in Interstellar'ı" olarak bahsedilen The Wandering Earth, 30 Nisan'da Netflix Türkiye'de yayınlanacak. Dev bütçeli film ilginç hikayesi ve görselliğiyle dikkat çekiyor.
3 hf.
5,3b
2
20
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in ilk yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, önümüzdeki hafta resmen Netflix Türkiye'ye geliyor. Çin'de geçtiğimiz şubat ayında vizyona giren filmin dünya genelindeki yayın haklarını bildiğiniz gibi Netflix satın almıştı. Dijital medya devi, The Wandering Earth'ün 30 Nisan'da yayınlanacağını duyurdu.


Epik bir bilim kurgu hikayesi


The Wandering Earth, ünlü bilim kurgu yazarı Liu Cixin'in aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanmış. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin, Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem) isimli romanıyla 2015'te Hugo Ödülü almıştı. Cixin dünyada genellikle bu romanıyla tanınıyor ancak Çinli yazarın The Wandering Earth, The Dark Forest gibi başka ünlü eserleri de var.

The Wandering Earth, yıldızımız Güneş'in kararlılığını kaybettiği apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre; herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor: Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak.

Görsel efektleri ve ilginç konusuyla dikkat çeken The Wandering Earth, şu anda Çin sinema tarihinin en başarılı ikinci filmi konumunda bulunuyor. Tam 700 milyon dolarlık hasılat elde eden film, Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı 5 Şubat 2019'da yayınlanmış ve kısa sürede ülkedeki sinemalara adeta damgasını vurmuştu. The Wandering Earth ayrıca yalnızca Çin'de yayınlanmış olmasına rağmen 2019'un en çok hasılat yapan ikinci filmi olmayı da başardı (Captain Marvel birinci sırada).  

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TIGERSHARK 3 hf. en beğenilen
Alışmışız hep sam amca önderliğinde hayatımızın kurtarılmasına .Şimdi çinliler olunca insana biraz garip geliyor :)
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Kadima 3 hf. Deswaaa
Ben de yeni bir telefon çıktığında para verip almam. Gider bir yerden çalarım.
2 Yanıt Yanıtla +7
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rosedaled3 3 hf. Deswaaa
Deswaaa
Netflix gibi bir çok plartform var ve hiç birisine kuruş vermem çıktığın da bluray olarak izlerim korsan candır

Yürü be alfa deswaaa
DeswaaaNetflix gibi bir çok plartform var ve hiç birisine kuruş vermem çıktığın da bluray olarak izlerim korsan candırYürü be...
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BLacKeLDiaBLo 2 hf.
Netflix üzerinden izledim , efektler falan çok iyi, bazı yerler tabi ki sırıtıyor ama vakit geçirmelik bir film olmuş. Holivud’dan altta kalır yanı yok filmin.
Adamlar zaten 2 milyar nüfusumuz var bizimkiler izlese yeter modunda çekiyorlar. Misal Çin Seddi ve Gökdelende Yangın gibi...
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Kulak Misafiri 3 hf.
Gelmiş bile ama hiç izleyesim yok.
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Redunay 3 hf.
"Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak" Oha bu nasıl bir şeydir, hollywood un bile aklına gelmedi, bir yerden bulup izlemeye çalışacağım.
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Wi Fi 3 hf.
Bu filmin görselleri bariz şekilde siritiyor, yani mesela oyuncuların kaskları içinde kafaları eğik duruyor, büyük ihtimalle kıyafetle değilde yeşil perde önünde çekmişler, senaryo zaten evlere şenlik, interstaller nere bu film nere, değil 2. sınıf ancak 3. sınıf bir bilim kurgu filmi olabilir.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Muhtemelen kopyasını bulamayacak bulsak bile nedense Türkçe altyazısını asla bulamayacağımız, Hollywood dışı olduğu için lanetlenecek ve seyredilmesi istenmeyen filmler listesine girecek ve asla seyredemeyeceğimizbir film daha olacaktır. Aha da buraya yazıyorum.
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Kartal Göz 3 hf.
Konuyu görmesem umrumda olmayacaktı. Dikkatimi çekmeyi başardın editör kardeş.
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Askaparta 3 hf.
Çin işi iyi gibi.
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OverClocK1ng 3 hf.
Forumda yok mu Çince bilen babayiğit, şunu çevirsin...
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kfat 3 hf.
Bekliyordum, umarım değer
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deoks 3 hf.
Efektler falan şahane. Oyunculuklar, senaryo tırt ama.
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