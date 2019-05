Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor

Epik bir bilim kurgu hikayesi

Çin'in ilk yüksek bütçeli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, önümüzdeki hafta resmen Netflix Türkiye'ye geliyor. Çin'de geçtiğimiz şubat ayında vizyona giren filmin dünya genelindeki yayın haklarını bildiğiniz gibi Netflix satın almıştı. Dijital medya devi, The Wandering Earth'ün 30 Nisan'da yayınlanacağını duyurdu.The Wandering Earth, ünlü bilim kurgu yazarı Liu Cixin'in aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanmış. Çin bilim kurgu edebiyatının en önemli ismi olan Liu Cixin, Üç Cisim Problemi (The Three Body Problem) isimli romanıyla 2015'te Hugo Ödülü almıştı. Cixin dünyada genellikle bu romanıyla tanınıyor ancak Çinli yazarın The Wandering Earth, The Dark Forest gibi başka ünlü eserleri de var.The Wandering Earth, yıldızımız Güneş'in kararlılığını kaybettiği apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Filmde belirtilen öngörülere göre; herhangi bir önlem alınmaması durumunda Güneş sadece 100 yıl içerisinde Dünya'yı yutacak. 300 yıl içerisindeyse tüm Güneş Sistemi'nin sonu gelecek. Bu problemle yüzleşmek için Çin hükümeti liderliğinde bir araya gelen dünya liderleriyse ilginç bir çözüm önerisi ortaya atıyor: Devasa iticilerle Dünya'yı başka bir güneş sistemine taşımak.Görsel efektleri ve ilginç konusuyla dikkat çeken The Wandering Earth, şu anda Çin sinema tarihinin en başarılı ikinci filmi konumunda bulunuyor. Tam 700 milyon dolarlık hasılat elde eden film, Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı 5 Şubat 2019'da yayınlanmış ve kısa sürede ülkedeki sinemalara adeta damgasını vurmuştu. The Wandering Earth ayrıca yalnızca Çin'de yayınlanmış olmasına rağmen 2019'un en çok hasılat yapan ikinci filmi olmayı da başardı (Captain Marvel birinci sırada).