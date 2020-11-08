Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu

    The Witcher dizisinin prodüksiyon ekibinde COVID-19 vakaları tespit edilince çekimler durduruldu. Bu yıl içerisinde ikinci kez çekimler ertelenmek zorunda kaldı.
    4 gün
    4,3b
    3
    2
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu

    The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri ikinci kez durduruldu. Deadline'ın bildirdiği habere göre dizinin prodüksiyon ekibinde dört farklı kişide COVID-19 tespit edildi. Virüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından çekimlerin durdurulduğu açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi

    Deadline'daki habere göre dizinin ana kadrosundaki herhangi bir aktörde şu an için virüs tespit edilmemiş. Prodüksiyon ekibindeki söz konusu vakaların ise hemen izolasyona alındığı belirtiliyor. Netflix, çekim ekibinin güvende olduğundan emin olunca prodüksiyon sürecini devam ettirecek.

    The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri ilk olarak Şubat ayında start vermişti. Mart ayında ise bildiğiniz gibi pandemi patlak verdi ve bunun ardından çekimler tam altı ay boyunca durduruldu. Çekimler durmadan önce ayrıca oyuncu ekibinden Kristofer Hivju'da da virüs tespit edilmişti. Son olarak Eylül ayında ise uzun bir aranın ardından çekimler tekrar başlamıştı.

    The Witcher 2. sezonun 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Çekimler ikinci kez durdurulması yayın tarihini etkiler mi şu an için bilemiyoruz. Ancak muhtemelen çekimlere verilen ara bu sefer çok uzun sürmeyecek.

    The Witcher'ın ilk sezonu 2019'un Aralık ayında yayınlanmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen ilk sezon, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başardı. Netflix bu büyük başarının ardından hemen dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarını da onayladı. Ayrıca şu anda bir spin-off dizisi ve bir animasyon dizisi üzerinde de çalışmalar var. Witcher dünyası Netflix ekranlarında büyümeye devam edecek.



    https://deadline.com/2020/11/netflix-witcher-stops-henry-cavill-positive-covid-coronavirus-test-results-1234611019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım 2022 ye kadar zor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu diziyi cekenleri dome gibi bir kurenin icine kapamak lazim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün OnePlus 9 serisinde üç model olacak 3 gün Xbox Series X ve S'in geriye dönük uyumluluğu konusunda yeni bilgiler paylaşıldı 3 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard iOS ve Android için duyuruldu 3 gün Google Fotoğraflar uygulamasına ücretli özellikler geliyor 3 gün Rockstar Games yeni nesil konsollarda geriye uyumluluk ile çalışacak olan oyunlarını açıkladı 3 gün Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi 3 gün Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı 3 gün OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor 3 gün Robert De Niro ve Morgan Freeman'ın başrolünde olduğu The Comeback Trail filmi 2021'e ertelendi 3 gün Xiaomi Mi 11, 48 MP ultra geniş açılı lens ve Snapdragon 875 ile gelecek 3 gün Rogue-lite türündeki rol yapma oyunu Moonlighter 19 Kasım'da iOS cihazlara geliyor 3 gün Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi 3 gün Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti 4 gün Kancalı kurttan ilham alınarak ilaç depolayan cihaz geliştirildi 4 gün Raylara düşen AirPods kulaklıkları Panasonic kurtaracak 4 gün Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında 4 gün İptal edilmiş Nokia N95 devam modeli ortaya çıktı 4 gün Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop 4 gün 28nm siparişleri patlama yaptı 4 gün Xbox Series S de 4K 60 fps oyun oynatabilecek 4 gün GÖRÜNTÜLENEN The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu Sonraki İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2030 itibariyle karbon nötr olacak 4 gün Dev asteroit Apofis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığı tekrar hesaplandı 4 gün Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi 4 gün İlk 10 ayda Türkiye'de en çok satan SUV modelleri: 3 ismin zirve yarışı sürüyor 4 gün Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi 4 gün ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor 4 gün Microsoft, Windows 10 1903 kullanıcılarını yükseltmeye zorluyor 4 gün iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri 4 gün Samsung Galaxy M21s tanıtıldı: Exynos 9611 işlemci, 64 MP kamera, 6.000 mAh pil 4 gün BMW yeni elektrikli SUV modelini 11 Kasım'da tanıtacak 4 gün Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok 4 gün PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri 4 gün Mobil cihazlar için de çıkacak olan Bridge Constructor: The Walking Dead'ten oynanış videosu yayınlandı 4 gün Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek 4 gün EA yeni nesil konsollarda oyunlarının destekleyeceği özellikleri açıkladı 4 gün Samsung düşük talep nedeniyle Galaxy Note 20 üretimini azalttı 4 gün Tek mimaride verileri hem işleyebilen hem de depolayabilen yeni bilgisayar yongası geliştirildi 4 gün Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı 4 gün Dünyanın ilk 6G uydusu uzaya fırlatıldı 4 gün Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız