The Witcher 2. sezon çekimleri yine durdu

The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri ikinci kez durduruldu. Deadline'ın bildirdiği habere göre dizinin prodüksiyon ekibinde dört farklı kişide COVID-19 tespit edildi. Virüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından çekimlerin durdurulduğu açıklandı.

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Deadline'daki habere göre dizinin ana kadrosundaki herhangi bir aktörde şu an için virüs tespit edilmemiş. Prodüksiyon ekibindeki söz konusu vakaların ise hemen izolasyona alındığı belirtiliyor. Netflix, çekim ekibinin güvende olduğundan emin olunca prodüksiyon sürecini devam ettirecek.

The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri ilk olarak Şubat ayında start vermişti. Mart ayında ise bildiğiniz gibi pandemi patlak verdi ve bunun ardından çekimler tam altı ay boyunca durduruldu. Çekimler durmadan önce ayrıca oyuncu ekibinden Kristofer Hivju'da da virüs tespit edilmişti. Son olarak Eylül ayında ise uzun bir aranın ardından çekimler tekrar başlamıştı.

The Witcher 2. sezonun 2021'in ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Çekimler ikinci kez durdurulması yayın tarihini etkiler mi şu an için bilemiyoruz. Ancak muhtemelen çekimlere verilen ara bu sefer çok uzun sürmeyecek.

The Witcher'ın ilk sezonu 2019'un Aralık ayında yayınlanmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen ilk sezon, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başardı. Netflix bu büyük başarının ardından hemen dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarını da onayladı. Ayrıca şu anda bir spin-off dizisi ve bir animasyon dizisi üzerinde de çalışmalar var. Witcher dünyası Netflix ekranlarında büyümeye devam edecek.

https://deadline.com/2020/11/netflix-witcher-stops-henry-cavill-positive-covid-coronavirus-test-results-1234611019/

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