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    The Witcher 2.sezondan ilk fotoğraflar: Henry Cavill'ın yeni kostümü ortaya çıktı

    Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezonundan ilk fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda Geralt'ın yeni sezonda giyeceği Witcher kıyafeti dikkat çekiyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Witcher 2.sezondan ilk fotoğraflar: Henry Cavill'ın yeni kostümü ortaya çıktı
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    The Witcher'ın yeni sezonundan yavaş yavaş ilk fotoğraflar gelmeye başlıyor. Ünlü oyuncu Henry Cavill, bugün Instagram hesabı üzerinden iki yeni fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda Geralt'ın ikinci sezondaki yeni Witcher kostümünü görüyoruz.

    The Witcher'ın ikinci sezonunun 2021'in ikinci yarısında Netflix'te seyircilerle buluşması bekleniyor. Yeni sezonun prodüksiyon süreci bu yılın başlarında start vermişti ancak COVID-19 nedeniyle epey bir aksama yaşandı. Şu anda ise çekimler devam ediyor ve muhtemelen bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak.

    The Witcher'ın ilk sezonu 2019'un Aralık ayında yayınlanmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen ilk sezon, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başardı. Netflix bu büyük başarının ardından hemen dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarını da onayladı. Ayrıca şu anda bir spin-off dizisi ve bir animasyon dizisi üzerinde de çalışmalar var. Witcher dünyası Netflix ekranlarında büyümeye devam edecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 20 sa.
    Ne olursa olsun izleyeceğim farketmiyor.
    Yanıtla
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    RaptorFX 1 hf.
    Henry Cavill en iyi Süpermanlerden biri.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf.
    ilk sezonu izledim.bitsin diye baya zorladım.çok vasattı.konu zayıf,karakterler zayıf.sadece görsel olarak iyi o kadar.2yi kesin izlemem.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf. (düzenlendi)
    netflix cinsel sahneleri azaltmalı ve her başrol bayan oyuncuyu soymaktan vazgeçmeli. kurguyu berbat ediyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    The DayDreamer 2 hf. cabriyo
    Sanırım Witcher'ın oyununu hiç oynamadığınız için bu tür yorumlarda bulunuyorsunuz. Bende pek çok dizi ve filmde konuyla alakasız, içeriğe uymayan cinselliğin kullanmasına karşıyım ama Witcher'da bu durum daha farklı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf.
    Eğer bu resimdeki gibi ise gayet güzel...
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 hf.
    İlk sezon gayet iyiydi umarım bu sezonda iyi olur. Fakat netflixin bazı dizileri nedense ilk 3-4 bölüm sıkıcı oluyor tüm aksiyonu diğer yarısına saklıyorlar.
    Yanıtla +2
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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 2 hf.
    Kötü olan şeyleri düzelteceklerine iyi şeyleri de bozuyolar.Tepki olarak yeni sezonu izlemeyeceğim.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf. Tazmanya cenevarı
    Tam olarak nesi kötü olmuş? Oyundaki gibi renkli bir şeyler mi bekliyorsunuz?
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    TheDevilInI 2 hf. Tazmanya cenevarı
    Klasik kitapları okumamış sadece oyunları oynamış biri yorumu
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