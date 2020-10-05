The Witcher 2.sezondan ilk fotoğraflar: Henry Cavill'ın yeni kostümü ortaya çıktı

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The Witcher'ın yeni sezonundan yavaş yavaş ilk fotoğraflar gelmeye başlıyor. Ünlü oyuncu Henry Cavill, bugün Instagram hesabı üzerinden iki yeni fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda Geralt'ın ikinci sezondaki yeni Witcher kostümünü görüyoruz.

The Witcher'ın ikinci sezonunun 2021'in ikinci yarısında Netflix'te seyircilerle buluşması bekleniyor. Yeni sezonun prodüksiyon süreci bu yılın başlarında start vermişti ancak COVID-19 nedeniyle epey bir aksama yaşandı. Şu anda ise çekimler devam ediyor ve muhtemelen bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak.

The Witcher'ın ilk sezonu 2019'un Aralık ayında yayınlanmıştı. İlk dört haftasında tam 76 milyon abone tarafından izlenen ilk sezon, önemli bir farkla Netflix tarihinin en popüler sezonu olmayı başardı. Netflix bu büyük başarının ardından hemen dizinin ikinci ve üçüncü sezonlarını da onayladı. Ayrıca şu anda bir spin-off dizisi ve bir animasyon dizisi üzerinde de çalışmalar var. Witcher dünyası Netflix ekranlarında büyümeye devam edecek.

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