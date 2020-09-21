The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt’ı görsel anlamda daha çekici hale getirmek üzere yola çıkan Halk Hogan isimli modder’ın uzun soluklu mod projesi, The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate indirilebilir hale geldi.

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The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate moduna ait yeni bir video yayınlandı

Uzaktaki nesnelere ait detayların (LOD) daha iyi seçilmesi ve dokulardaki keskinliğin artırılması gibi iyileştirmeler içeren mod, yaklaşık 9GB’lık boyuta sahip. The Witcher 3: Wild Hunt’ı en yüksek kalite ayarlarında oynatabilen PC’lere ilave yük getirmeyen modu buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Dosyayı indirdikten sonra yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Öncelikle dosyayı Witcher 3 klasörüne çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra oyun menülerinden grafik ayarları sekmesine ulaşmalı ve ardından doku kalitesi ayarlarını en üst seviyeye çıkarmanız gerekmekte. Yeni doku kalitesi ayarı, Halk Ultra HD veya ##preset_value_Halk Ultra HD ismiyle gözükecektir.

Modder Halk Hogan uzun süre emek verdiği mod için bir de yayınlanma videosu paylaştı. Söz konusu videoya aşağıda göz atabilirsiniz. İyi oyunlar.

https://wccftech.com/witcher-3-hd-reworked-project-12-0-ultimate-download/

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