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    The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandı

    Modder Halk Hogan'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate isimli mod nihayet yayınlandı. Mod, The Witcher 3:Wild Hunt'ı görsel doping yapıyor.
    3 sa.
    1,4b
    40
    6
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    2015 yılında piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt’ı görsel anlamda daha çekici hale getirmek üzere yola çıkan Halk Hogan isimli modder’ın uzun soluklu mod projesi, The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate indirilebilir hale geldi.

    Ayrıca Bkz. "PS5'in masadaki 'devasa boyutlarını' gösteren temsili görseller"

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate moduna ait yeni bir video yayınlandı

    Uzaktaki nesnelere ait detayların (LOD) daha iyi seçilmesi ve dokulardaki keskinliğin artırılması gibi iyileştirmeler içeren mod, yaklaşık 9GB’lık boyuta sahip. The Witcher 3: Wild Hunt’ı en yüksek kalite ayarlarında oynatabilen PC’lere ilave yük getirmeyen modu buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

    Dosyayı indirdikten sonra yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Öncelikle dosyayı Witcher 3 klasörüne çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra oyun menülerinden grafik ayarları sekmesine ulaşmalı ve ardından doku kalitesi ayarlarını en üst seviyeye çıkarmanız gerekmekte. Yeni doku kalitesi ayarı, Halk Ultra HD veya ##preset_value_Halk Ultra HD ismiyle gözükecektir.

    Modder Halk Hogan uzun süre emek verdiği mod için bir de yayınlanma videosu paylaştı. Söz konusu videoya aşağıda göz atabilirsiniz. İyi oyunlar.



    https://wccftech.com/witcher-3-hd-reworked-project-12-0-ultimate-download/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. en beğenilen Rachsuchtig
    Önemli oyunların önemli modlarının paylaşılması çok güzel ben memnunum
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    cryptdlg 51 dk.
    Modu indirmeye alternatif Torrent ten paylaşsalar çok daha iyi olurmuş.
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    yakupyasar1 1 sa.
    başarılı bir çalışma olmuş
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    Batuhangover01 1 sa.
    Tam oyuna yeniden başlamıştım ki bu haberi gördüm. Teşekkürler
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    burakk, (Burakk gizli) 3 sa.
    Çok başarılı bir çalışma olmuş.
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Her modun haberini paylaşın isterseniz
    1 Yanıt Yanıtla
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. Rachsuchtig
    Önemli oyunların önemli modlarının paylaşılması çok güzel ben memnunum
    Yanıtla +9
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