    The Witcher 3 için büyük iddia: Yeni ve kapsamlı bir DLC yolda

    The Witcher 3 için üçüncü büyük DLC iddiası yeniden gündemde. Bir rapora göre genişleme paketi, oyunun 11. yılına denk gelen Mayıs 2026’da çıkacak ancak henüz resmi doğrulama yok.

    The Witcher 3 için büyük iddia: Yeni ve kapsamlı bir DLC yolda Tam Boyutta Gör
    CD Projekt RED’in efsaneleşen rol yapma oyunu The Witcher 3: Wild Hunt için yıllardır gündeme gelen yeni genişleme paketi iddiaları, bu kez bir yatırım raporuyla yeniden alevlendi. Polonya merkezli finansal hizmetler şirketi Noble Securities’te analisti Mateusz Chrzanowski tarafından hazırlanan raporda, oyuna yönelik üçüncü büyük DLC’nin Mayıs 2026’da piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

    Witcher 3 için yeni DLC iddiası

    Söz konusu tarih, oyunun çıkışının 11. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle özellikle dikkat çekiyor. Ancak projenin şu aşamada resmi olarak doğrulanmadığının altı çiziliyor. İlk kez Mayıs 2015’te oyuncularla buluşan The Witcher 3, geride bıraktığı on yılı aşkın sürede popülerliğini kaybetmemiş, hatta yeni nesil güncellemeler ve satış başarılarıyla gündemde kalmayı başarmıştı. Buna rağmen, ikinci büyük genişleme paketi Blood and Wine’dan sonra üçüncü bir büyük içerik oyuna eklenmemişti.

    Yatırımcılara yönelik hazırlanan raporda, olası DLC “stratejik bir geçiş projesi” olarak tanımlanıyor. Buna göre yeni içerik, hem markanın canlı tutulmasını sağlayacak hem de 2027’de çıkması planlanan The Witcher 4 öncesinde anlatısal ve ticari bir köprü işlevi görecek. Finansal projeksiyonlar da bu ek paketin sıradan bir güncellemeden çok daha fazlası olacağını düşündürüyor. Analist, DLC’nin yaklaşık 30 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını, 11 milyon adet civarında satış yapabileceğini ve 52 milyon Polonya zlotisi, yani yaklaşık 14 milyon dolarlık bir geliştirme bütçesi gerektireceğini öngörüyor. Bu rakamlar, kapsamlı ve hikaye odaklı bir genişlemeye işaret ediyor.

    Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise geliştirme süreciyle ilgili. Buna göre söz konusu DLC, doğrudan CD Projekt RED tarafından değil, daha önce Witcher evreninde deneyimi bulunan Fool’s Theory adlı harici bir stüdyo tarafından geliştiriliyor olabilir. Öte yandan Yeni genişlemenin içeriğine dair ise şu aşamada net bilgiler bulunmuyor. Bilindiği gibi The Witcher 4’te başrolün Ciri’ye geçecek olması olası DLC’nin de Ciri merkezli olabileceğini düşündürüyor.

