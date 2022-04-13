PlayStation'ın alıştığımız güncellemeleri PlayStation 5 için de aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in yeni sistem yazılım güncellemesi yayınlandı.
Sürüm: 22.01-05.02.00
Geçtiğimiz saatlerde PlayStation 5'in sürüm 22.01-05.02.00 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme notları şöyle: "Bu sistem yazılımı güncellemesi, sistem performansını iyileştirir.". Kısaca güncellemenin detayları açıklanmadı diyebiliriz.
PlayStation 5 ve 4 için geçtiğimiz ay aslında bir hayli kapsamlı bir güncelleme yayınlanmıştı. Bu yüzden önümüzdeki aya kadar yine böylesine büyük bir güncelleme zaten beklenmiyordu. Bugün yayınlanan güncelleme de büyük bir ihtimalle az sayıda oyuncunun yaşadığı bazı sorunları çözüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku