Sevilen oyun Sifu beyaz perdeye uyarlanıyor: Projenin başında John Wick’in yaratıcısı var

Derek Kolstad’ın yeni projesi olacak
Deadline’nın raporuna göre John Wick’in yaratıcısı Derek Kolstad, Sifu’nun beyaz perde adaptasyonu için çalışmalara başladı. Proje, Story Kitchen Medya Grubu ve oyunun geliştiricisi Slocap ortaklığında geliştirilecek.
Başarılı aksiyon projeleri ile bilinen Drek Kolstad’ın Sifu odaklı bir yapım için çalışması, oyuncuları oldukça sevindirecektir. Bakalım Kolstad, oyunda hissettiğimiz gücü ve zorluğu sinemaya başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi. Ayrıca Kolstad, aktif olarak Splinter Cell animasyonu ve Streets of Rage filmi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam