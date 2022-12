Sevilen oyun Sifu beyaz perdeye uyarlanıyor: Projenin başında John Wick’in yaratıcısı var

Tam Boyutta Gör Orijinal olarak Playstation ve Epic Games Store’a özel çıkış yapan Sifu, 2022’nin en sevilen oyunlarından olmayı başardı. Roguelike elementleri ve zorlayıcı oynanışı ile oyun, son yılların en ilgi çeken dövüş oyunlarından biri olmayı da başarmıştı. Geçtiğimiz ay Nintendo Switch için de çıkış yapan yapım, şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor.

Last of Us dizisinden yeni posterler yayınlandı 1 gün önce eklendi

Derek Kolstad’ın yeni projesi olacak

Deadline’nın raporuna göre John Wick’in yaratıcısı Derek Kolstad, Sifu’nun beyaz perde adaptasyonu için çalışmalara başladı. Proje, Story Kitchen Medya Grubu ve oyunun geliştiricisi Slocap ortaklığında geliştirilecek.

Başarılı aksiyon projeleri ile bilinen Drek Kolstad’ın Sifu odaklı bir yapım için çalışması, oyuncuları oldukça sevindirecektir. Bakalım Kolstad, oyunda hissettiğimiz gücü ve zorluğu sinemaya başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi. Ayrıca Kolstad, aktif olarak Splinter Cell animasyonu ve Streets of Rage filmi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.