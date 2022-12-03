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    Anlık Bildirim

    Sevilen oyun Sifu beyaz perdeye uyarlanıyor: Projenin başında John Wick’in yaratıcısı var

    2022’nin en sevilen oyunlarından olan Sifu, beyaz perdeye uyarlanıyor. John Wick’in yaratıcısı Derek Kolstad, Sifu’nun sinema adaptasyonu için geliştirici Sloclap ile çalışmalara başladı.
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    Derek Kolstad'dan Sifu filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Orijinal olarak Playstation ve Epic Games Store’a özel çıkış yapan Sifu, 2022’nin en sevilen oyunlarından olmayı başardı. Roguelike elementleri ve zorlayıcı oynanışı ile oyun, son yılların en ilgi çeken dövüş oyunlarından biri olmayı da başarmıştı. Geçtiğimiz ay Nintendo Switch için de çıkış yapan yapım, şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor.

    Derek Kolstad’ın yeni projesi olacak

    Deadline’nın raporuna göre John Wick’in yaratıcısı Derek Kolstad, Sifu’nun beyaz perde adaptasyonu için çalışmalara başladı. Proje, Story Kitchen Medya Grubu ve oyunun geliştiricisi Slocap ortaklığında geliştirilecek.

    Başarılı aksiyon projeleri ile bilinen Drek Kolstad’ın Sifu odaklı bir yapım için çalışması, oyuncuları oldukça sevindirecektir. Bakalım Kolstad, oyunda hissettiğimiz gücü ve zorluğu sinemaya başarılı bir şekilde yansıtabilecek mi. Ayrıca Kolstad, aktif olarak Splinter Cell animasyonu ve Streets of Rage filmi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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