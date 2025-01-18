Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı yayınlandı

Captain America Brave New World 14 Şubat’ta sinemalarda
Marvel, Disney+ platformunda yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisinin ardından yeni Kaptan Amerika filmi için çalışmalara başlamıştı. Anthony Mackie’nin başrolde yer alacağı yapım, casus filmi temasıyla göze çarpıyor. Yeni ABD Başkanı Thaddeus “Thunderbolt” Ross’un özel bir görevinde yer alacak olan Sam Wilson, kendini uluslararası bir tehlikenin merkezinde bulacak.
Marvel, merakla beklenen filmin biletlerinin ABD’de satışa sunulmasını kutlamak için yeni bir fragmanı seyircilerle buluşturdu. Bu fragman, yeni Kaptan Amerika ve Falcon karakterlerini merkeze alıyor. Ayrıca fragman, merakla beklenen Red Hulk karakterini de daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Mackie’nin yanı sıra filmde Danny Ramirez, Harrison Ford, Giancarlo Esposito ve Shira Haas gibi önemli isimler yer alacak. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, 14 Şubat 2025’te sinemalarda gösterime girecek.
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.