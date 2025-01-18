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    Anlık Bildirim

    Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreni’nin yeni filmi Captain America: Brave New World, çok yakında vizyona girecek. Sam Wilson’un bir sonraki macerasını anlatacak filmin yeni fragmanı yayınlandı.
    Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya Tam Boyutta Gör
    Marvel’ın en sevilen süper kahramanlarından biri olan Kaptan Amerika (Steve Rogers), 2019 yılında yayınlanan Avengers: Endgame ile süper kahramanlık kariyerine veda etmişti. Emekli olan Rogers, kalkanını Sam Wilson’a teslim ederken Falcon’un yeni Captain America olacağının sinyallerini vermişti. 2021 yılında Disney+ platformunda yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisi ile bu unvanı bir kez daha kazanan Wilson, gelecek ay kendi filmine kavuşacak.

    Captain America Brave New World 14 Şubat’ta sinemalarda

    Marvel, Disney+ platformunda yayınlanan The Falcon and the Winter Soldier dizisinin ardından yeni Kaptan Amerika filmi için çalışmalara başlamıştı. Anthony Mackie’nin başrolde yer alacağı yapım, casus filmi temasıyla göze çarpıyor. Yeni ABD Başkanı Thaddeus “Thunderbolt” Ross’un özel bir görevinde yer alacak olan Sam Wilson, kendini uluslararası bir tehlikenin merkezinde bulacak.

    Marvel, merakla beklenen filmin biletlerinin ABD’de satışa sunulmasını kutlamak için yeni bir fragmanı seyircilerle buluşturdu. Bu fragman, yeni Kaptan Amerika ve Falcon karakterlerini merkeze alıyor. Ayrıca fragman, merakla beklenen Red Hulk karakterini de daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Mackie’nin yanı sıra filmde Danny Ramirez, Harrison Ford, Giancarlo Esposito ve Shira Haas gibi önemli isimler yer alacak. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, 14 Şubat 2025’te sinemalarda gösterime girecek.
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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