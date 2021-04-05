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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak

    Netflix'in popüler dizisi The Witcher'ın ikinci sezon oyuncularına iki yeni isim daha katıldı. Genç Geralt ve genç Vesemir ikinci sezonda bulunacak.
    05 Nisan 2021, 22:50 (1 hf.)
    2,3b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak
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    Fantastik roman ve oyun dünyasında bir hayli popüler olan The Witcher'ın Netflix tarafından hazırlanan dizisinin ikinci sezonuna iki yeni oyuncu daha eklendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı"

    Daha öncesinde ikinci sezonun bir bölümünün Kaer Morhen'de geçeceği açıklanmıştı. Burası oyunlarda da gördüğümüz, Geralt'ın kendisinin eğitildiği ve Ciri'yi de eğitti yer. Diziye eklenen son oyunculara göre de ana karakterin geçmişine dair şeyler de izleyeceğiz ve bunlar yine büyük ihtimalle Kaer Morhen'de geçen sahneler olacak.

    Redanian Intelligence'ın haberine göre ikinci sezonda genç Geralt ve bu sezonda ilk kez gözükecek olan Vesemir'in gençliği olacak. Genç Geralt ve genç Vesemir'i sırayla Alexander Squires ve James Baxter canşandıracak. Vesemir'in ana hikayedeki halini ise Kim Bodnia canlandıracak.

    The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz hafta bitirildi ancak yayın tarihi hala bilinmiyor. İkinci sezondan önce Vesemir'e odaklanan bir animasyon filmi yayınlanacak ancak onun da yayın tarihi belli değil. Filmin ismi The Witcher: Nightmare of the Wolf.



    https://screenrant.com/witcher-season-2-geralt-vesemir-alexander-squires-james-baxter/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    coldf1re 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geralt mutasyondan önce esmerdi yanlız. Umarım orayı atlayıp öyle bi hata yapmazlar 😬
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    197140emir (Dr Sherlock ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayret zenci geralt koymamışlar
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    A animant (Berk Karaağaç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 197140emir
    Ya da homoseksüel Vesemir
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