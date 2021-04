The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak

Tam Boyutta Gör

Fantastik roman ve oyun dünyasında bir hayli popüler olan The Witcher'ın Netflix tarafından hazırlanan dizisinin ikinci sezonuna iki yeni oyuncu daha eklendi.

Daha öncesinde ikinci sezonun bir bölümünün Kaer Morhen'de geçeceği açıklanmıştı. Burası oyunlarda da gördüğümüz, Geralt'ın kendisinin eğitildiği ve Ciri'yi de eğitti yer. Diziye eklenen son oyunculara göre de ana karakterin geçmişine dair şeyler de izleyeceğiz ve bunlar yine büyük ihtimalle Kaer Morhen'de geçen sahneler olacak.

Redanian Intelligence'ın haberine göre ikinci sezonda genç Geralt ve bu sezonda ilk kez gözükecek olan Vesemir'in gençliği olacak. Genç Geralt ve genç Vesemir'i sırayla Alexander Squires ve James Baxter canşandıracak. Vesemir'in ana hikayedeki halini ise Kim Bodnia canlandıracak.

The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz hafta bitirildi ancak yayın tarihi hala bilinmiyor. İkinci sezondan önce Vesemir'e odaklanan bir animasyon filmi yayınlanacak ancak onun da yayın tarihi belli değil. Filmin ismi The Witcher: Nightmare of the Wolf.

