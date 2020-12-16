Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı

    Resident Evil reboot filmi 9 Eylül 2021'de vizyona girecek. Filmin ilk iki oyunun hikayesine odaklanması bekleniyor.
    6 gün
    2b
    1
    4
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Sevilen oyun serisi Resident Evil yepyeni bir filmle çok yakında beyaz perdeye geri dönüş yapıyor. Yepyeni bir kadro ve hikayeyle gelen Resident Evil reboot filminin vizyon tarihi de belli oldu. Constantin Film tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Resident Evil reboot 9 Eylül 2021'de sinemalarda yayınlanacak. Vizyon tarihinin COVID-19 nedeniyle değişiklik gösterme ihtimali bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

    Yeni Resident Evil filminin şu anda çekimleri devam ediyor. Çekimlerden sızan fotoğraflarda bazı ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Yeni filmde oyunların popüler lokasyonları olan Spencer Mansion (Spencer Köşkü) ve Raccoon City Orphanage (Raccoon City Yetimhanesi) gibi konumlar bulunacak. Resident Evil reboot'un konu ve karakterleri itibarıyla oyun serilerine sadık kalacağı söyleniyor.

     

    Yeni Resident Evil filminin kadrosu da şimdiden belli olmuş durumda. İşte oyuncular ve karakterleri:

    • Kaya Scodelario (Claire Redfield)
    • Hannah John-Kamen (Jill Valentine)
    • Robbie Amell (Chris Redfield)
    • Avan Jogia (Leon S. Kennedy)
    • Tom Hopper (Albert Wesker)
    • Neal McDonough (William Birkin)

    Resident Evil filminin yönetmen ve senarist koltuğunda Johannes Roberts (47 Meters Down) var. Roberts geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, filmin ilk oyunun hikayesine odaklanacağını belirtmişti. Oyuncu kadrosu ve çekimlerden sızan görüntülerde de bu durumu doğrulayan bilgiler görüyoruz. 

    2002-2016 arasında yayınlanan Milla Jovovich'li ilk Resident Evil filmleri gişede başarıya ulaşmış olsa da serinin hayranlarının beğenisini kazanamamıştı. Yeni Resident Evil reboot filmi ise konusuyla şu anda hayranların ilgisini çekmeyi başarmış durumda. 



    https://movieweb.com/resident-evil-movie-reboot-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı
    24 dk.
    Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı
    4 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Jill rezalet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hintli leon ve zenci jill ile izleyenlere iyi eğlenceler. Açıkçası beni zerre heyecanlandırmıyor. Zaten bildiğim bir hikaye ve öyle süper bir hikaye de değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    milla dan önce ve sonra olarak ayırabiliriz artık filmi, baktılar tutmuyor 2. silme millayıda koyalar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erol.star (erol yıldız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İnşallah eskisi gibi aksiyon değilde korku gerilim tarzına yakın olur. Daha kasfetli daha ürkütücü olmasını bekliyorum
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir 5 gün Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu 5 gün Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir 5 gün YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı 5 gün Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu 5 gün Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor 5 gün Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı 5 gün Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı 5 gün Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor 5 gün Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı 6 gün Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir 6 gün Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak 6 gün Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir 6 gün Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor 6 gün Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı 6 gün İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı 6 gün Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak 6 gün Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı Sonraki Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık 6 gün Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz 6 gün RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor 6 gün Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor 6 gün Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti 6 gün KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı 6 gün Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor 6 gün EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi 6 gün Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor 6 gün Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı 6 gün Wi-Fi 6'lı ve 650m2 destekli Mesh Wi-Fi "TP-Link Deco X60 incelemesi" 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic 6 gün Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu 6 gün Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor 6 gün Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı 6 gün Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud 6 gün CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti 6 gün 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor 6 gün App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey 6 gün NAND Flash fiyatları %15 düşebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız