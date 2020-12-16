Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı

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Sevilen oyun serisi Resident Evil yepyeni bir filmle çok yakında beyaz perdeye geri dönüş yapıyor. Yepyeni bir kadro ve hikayeyle gelen Resident Evil reboot filminin vizyon tarihi de belli oldu. Constantin Film tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Resident Evil reboot 9 Eylül 2021'de sinemalarda yayınlanacak. Vizyon tarihinin COVID-19 nedeniyle değişiklik gösterme ihtimali bulunuyor.

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Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni Resident Evil filminin şu anda çekimleri devam ediyor. Çekimlerden sızan fotoğraflarda bazı ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Yeni filmde oyunların popüler lokasyonları olan Spencer Mansion (Spencer Köşkü) ve Raccoon City Orphanage (Raccoon City Yetimhanesi) gibi konumlar bulunacak. Resident Evil reboot'un konu ve karakterleri itibarıyla oyun serilerine sadık kalacağı söyleniyor.

Yeni Resident Evil filminin kadrosu da şimdiden belli olmuş durumda. İşte oyuncular ve karakterleri:

Kaya Scodelario (Claire Redfield)

Hannah John-Kamen (Jill Valentine)

Robbie Amell (Chris Redfield)

Avan Jogia (Leon S. Kennedy)

Tom Hopper (Albert Wesker)

Neal McDonough (William Birkin)

Resident Evil filminin yönetmen ve senarist koltuğunda Johannes Roberts (47 Meters Down) var. Roberts geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, filmin ilk oyunun hikayesine odaklanacağını belirtmişti. Oyuncu kadrosu ve çekimlerden sızan görüntülerde de bu durumu doğrulayan bilgiler görüyoruz.

2002-2016 arasında yayınlanan Milla Jovovich'li ilk Resident Evil filmleri gişede başarıya ulaşmış olsa da serinin hayranlarının beğenisini kazanamamıştı. Yeni Resident Evil reboot filmi ise konusuyla şu anda hayranların ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

https://movieweb.com/resident-evil-movie-reboot-release-date/

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