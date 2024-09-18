The Witcher: Sirens of the Deep çıkış tarihi belli oldu

The Witcher: Sirens of the Deep için yeni video paylaşıldı
Netflix, Geeked Week 2024 etkinlikleri kapsamında, The Witcher: Sirens of the Deep animasyon filminin 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Paylaşılan kısa klipte ise, Geralt ve Jaskier’in kamp ateşi etrafında sohbet ettiği bir sahne yer alıyor. Kaçıranlar için A Little Sacrifice, Yennefer veya Ciri gibi bazı ana karakterleri içermemesine rağmen en iyi Witcher kısa öyküleri arasında görülüyor.
Filmin konusu, Netflix'te yayınlanan Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivia’lı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere kiralanmasıyla başlıyor. Kendini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında bulan Geralt, iki krallık arasındaki gerginliğin tam ölçekli bir savaşa dönüşmesini engellemek için hem eski hem de yeni dostlarının yardımına başvurmak zorunda kalıyor.
Ayrıca filmde, video oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle, Geralt karakterini bir kez daha seslendiriyor olacak. Joey Batey ve Anya Chalotra ise sırasıyla Jaskier ve Yennefer'i seslendirmek üzere Witcher dizisinden animeye geri dönüyor. Christina Wren ise daha önce orijinal Witcher kitapları dışında medyada hiç görünmemiş olan Essi Daven'i canlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...