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Tam Boyutta Gör Son yıllarda video oyun uyarlamaları konusunda ciddi adımlar atan Netflix, en sevilen serilerinden olan The Witcher'ı tekrar ekranlara taşıyacak. Andrzej Sapkowski'nin sevilen kısa öyküsü A Little Sacrifice'tan uyarlanan The Witcher: Sirens of the Deep için nihayetçıkış tarihi paylaşıldı. Üstelik oyunlardan tanıdığımız Geralt ikonik sesiyle geliyor.

The Witcher: Sirens of the Deep için yeni video paylaşıldı

Netflix, Geeked Week 2024 etkinlikleri kapsamında, The Witcher: Sirens of the Deep animasyon filminin 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Paylaşılan kısa klipte ise, Geralt ve Jaskier’in kamp ateşi etrafında sohbet ettiği bir sahne yer alıyor. Kaçıranlar için A Little Sacrifice, Yennefer veya Ciri gibi bazı ana karakterleri içermemesine rağmen en iyi Witcher kısa öyküleri arasında görülüyor.

Filmin konusu, Netflix'te yayınlanan Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivia’lı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere kiralanmasıyla başlıyor. Kendini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında bulan Geralt, iki krallık arasındaki gerginliğin tam ölçekli bir savaşa dönüşmesini engellemek için hem eski hem de yeni dostlarının yardımına başvurmak zorunda kalıyor.

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Ayrıca filmde, video oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle, Geralt karakterini bir kez daha seslendiriyor olacak. Joey Batey ve Anya Chalotra ise sırasıyla Jaskier ve Yennefer'i seslendirmek üzere Witcher dizisinden animeye geri dönüyor. Christina Wren ise daha önce orijinal Witcher kitapları dışında medyada hiç görünmemiş olan Essi Daven'i canlandıracak.

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The Witcher: Sirens of the Deep çıkış tarihi belli oldu