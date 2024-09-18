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    The Witcher: Sirens of the Deep çıkış tarihi belli oldu

    The Witcher: Sirens of the Deep dizisinden yeni video paylaşıldı ve çıkış tarihi belli oldu. The Witcher evreninin ikinci animasyon filmi, Şubat ayında geliyor. İşte detaylar...
    The Witcher: Sirens of the Deep çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda video oyun uyarlamaları konusunda ciddi adımlar atan Netflix, en sevilen serilerinden olan The Witcher'ı tekrar ekranlara taşıyacak. Andrzej Sapkowski'nin sevilen kısa öyküsü A Little Sacrifice'tan uyarlanan The Witcher: Sirens of the Deep için nihayetçıkış tarihi paylaşıldı. Üstelik oyunlardan tanıdığımız Geralt ikonik sesiyle geliyor.

    The Witcher: Sirens of the Deep için yeni video paylaşıldı

    Netflix, Geeked Week 2024 etkinlikleri kapsamında, The Witcher: Sirens of the Deep animasyon filminin 11 Şubat 2025 tarihinde yayınlanacağını duyurdu. Paylaşılan kısa klipte ise, Geralt ve Jaskier’in kamp ateşi etrafında sohbet ettiği bir sahne yer alıyor. Kaçıranlar için A Little Sacrifice, Yennefer veya Ciri gibi bazı ana karakterleri içermemesine rağmen en iyi Witcher kısa öyküleri arasında görülüyor.

    Filmin konusu, Netflix'te yayınlanan Witcher dizisinin beşinci ve altıncı bölümleri arasında geçiyor. Rivia’lı Geralt’ın bir sahil kasabasındaki saldırıları araştırmak üzere kiralanmasıyla başlıyor. Kendini insanlar ve deniz halkı arasındaki yüzyıllık bir çatışmanın ortasında bulan Geralt, iki krallık arasındaki gerginliğin tam ölçekli bir savaşa dönüşmesini engellemek için hem eski hem de yeni dostlarının yardımına başvurmak zorunda kalıyor.

    Ayrıca filmde, video oyun serisinin ikonik sesi Doug Cockle, Geralt karakterini bir kez daha seslendiriyor olacak. Joey Batey ve Anya Chalotra ise sırasıyla Jaskier ve Yennefer'i seslendirmek üzere Witcher dizisinden animeye geri dönüyor. Christina Wren ise daha önce orijinal Witcher kitapları dışında medyada hiç görünmemiş olan Essi Daven'i canlandıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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