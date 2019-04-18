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Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama

Netflix, The Witcher dizisinin yayın tarihiyle ilgili ilk kez resmi bir açıklama yaptı. Henry Cavill'in başrolünde yer aldığı dizi bu yılın sonlarına doğru izleyicilerle buluşacak.
1 ay
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25
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in merakla beklenen The Witcher dizisi yavaş yavaş yayın izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekim sürecinin artık sonlarına yaklaşan dizi için Netflix tarafından bugün resmi bir açıklama yayınlandı. Dijital medya devi, The Witcher dizisinin 2019'un son çeyreğinde yayınlanacağını duyurdu.

Netflix'in baş içerik görevlisi Ted Sarandso, yatırımcılarla yaptığı konuşmasında The Witcher'ın çekimlerinin şu anda Macaristan'da devam ettiği söyledi. Sarandso'nun açıklamalarına göre çekim süreci birkaç ay içerisinde tamamıyla sona erecek. Netflix, diziyi 2019'un son üç ayı içerisinde izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.

Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.

The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktör Henry Cavill canlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı açıklanmıştı.

https://deadline.com/2019/04/the-crown-season-three-second-half-2019-1202597043/ Yorum Yaz
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phoenixae 1 ay en beğenilen
Mads Mikkelsen olsaydı efsane olurdu
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kreat 1 ay
Henry Cavil'in oyunculuğunu beğenmiyorum. Keşke başkası olsaymış.
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MehmetNY 1 ay
İçimden bir his "bu dizi büyük bir balon olacak" diyor.
Witcher oyun serisini hepsini yüzlerce saat oynamış biri olarak söylüyorum bunu.
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The Hollow 1 ay
Rivialı Geralt olmuş Playboy Geralt. Tipe bak ya.
Cavill fazla yakışıklı ve genç.
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p@l@ 1 ay
şu görsel daha iyi sanırım. ama yüzdeki yara izi eklenmemiş o yüzden toy gözüküyor burda.
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Rindaman 1 ay
Kaşlara bak yaa, adamın saçı gri kaşlar simsiyah bunu da eklemeyi unuttum.
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cabriyo 1 ay
assasin creed gibi saçmalamasınlarda. henry cavil süpermande şahane oynuyor bu rolüde iyi oynar ama gerard butler olsaydı bu role daha cuk otururdu.
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TheStarBox 1 ay
Bu adam gitsin DC de süpermen oynasın bu nedir ya! tipe bak!
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joven 1 ay
Oyunu beğenmemiştim bakalım dizisi nasıl olacak!
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DH Misafiri 1 ay
1. Oyunu leş gibiydi, 2. Oyunu vasatti ve 3 u oynamadim. Umarim dizisi guzel olurda izleriz, cunku oyun serisinin 3'de 2 si leş gibi.
Ah netflix ahh cikaracaktin bir elderscrolls serisini, cikaracaktin bir fallout millet hikaye görsün.
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emre1393 1 ay
netlix ne kadar siyahi ve meksikalı varsa doldurur diziye sjw saçmalığı yüzünden.
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kraix 1 ay
Fotoyu görünce Legolas sandım bir an için...
Oyundan bağımsız bir seri olursa eğer ki tam bir hayal kırıklığı olacağı kesinleşir. Bunu efsaneleştiren CD Project'tir açık ve net şekilde...
Onların bu işe el atması gerekir ki güzel bir baş yapıt çıksın yoksa bir hayalimizi daha yıkacaklar...
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Usbehci 1 ay
Oyunları oynamış ve kitapları bitirmiş birisi olarak beklentim zayıf. O kadar derin hikayeyi nasıl birkaç saatlik bölümlere aktarabilirler ki? Biraz iyi bir yapım olursa oyunları oynamayıp kitapları okumayanlar beğenir, tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi.
İnşallah biraz iyi olur da böyle güzel bir seriye kötü bir iz bırakmaz.
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