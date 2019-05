Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama

https://deadline.com/2019/04/the-crown-season-three-second-half-2019-1202597043/

Netflix'in merakla beklenen The Witcher dizisi yavaş yavaş yayın izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekim sürecinin artık sonlarına yaklaşan dizi için Netflix tarafından bugün resmi bir açıklama yayınlandı. Dijital medya devi, The Witcher dizisinin 2019'un son çeyreğinde yayınlanacağını duyurdu.Netflix'in baş içerik görevlisi Ted Sarandso, yatırımcılarla yaptığı konuşmasında The Witcher'ın çekimlerinin şu anda Macaristan'da devam ettiği söyledi. Sarandso'nun açıklamalarına göre çekim süreci birkaç ay içerisinde tamamıyla sona erecek. Netflix, diziyi 2019'un son üç ayı içerisinde izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı fantastik dünyada geçen The Witcher, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt'ın (Geralt of Rivia) hikayesini anlatıyor. İyi bir şekilde uyarlanması halinde The Witcher dizisinin Netflix'in Game of Thrones'u olabilecek büyük bir potansiyeli var.Andrzej Sapkowski'nin 1980'li yıllarda yayınlamaya başladığı The Witcher kısa öykü ve romanları, toplamda 20 farklı dile çevrilmiş ve özellikle de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir ün kazanmıştı. Ancak serinin bugünkü popülaritesine ulaşması genel anlamıyla CD Project Red tarafından geliştirilen oyunlar sayesinde oldu. The Witcher oyun serisi günümüzün en iyi rol yapma oyunları (RPG) arasında gösteriliyor.The Witcher dizisinde Geralt karakterini bildiğiniz gibi ünlü aktör Henry Cavill canlandıracak. Dizide ayrıca oyunların sevilen karakterleri Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ve Triss (Anna Shaffer) de yer alacak. The Witcher'ın ilk sezonunun sekiz bölümden oluşacağı açıklanmıştı.