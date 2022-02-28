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    ThinkPad X1 Extreme en yeni Intel işlemcilerle güncellendi

    ThinkPad X1 Extreme beşinci nesil dizüstü bilgisayar on ikinci nesil Intel Core i9 H vPro işlemciler ile performansın zirvesine çıkıyor. Grafik tarafında Nvidia RTX 3000 serisi sunulmuş. 
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    ThinkPad X1 Extreme

    Lenovo’nun 4 nesildir ince kasada yüksek performans vaadinde bulunan ThinkPad X1 Extreme dizüstü modeli beşinci nesliyle en güçlü haline ulaştı. Performans kullanıcıları için pek çok konfigürasyon mevcut.

    ThinkPad X1 Extreme özellikleri ve fiyatı

    • 16 inçlik UHD+/QHD+/FHD+
    • On ikinci nesil Intel Core i9 H vPro serisi
    • 64GB’a kadar DDR5 4800 RAM
    • 8TB’a kadar PCIe 4.0 depolama
    • RTX 3050 Ti/3060/3070 Ti/3080 Ti
    • WiFi 6E/5G/4G
    • Bluetooth 5.2
    • Full HD web cam
    • 3 mikrofon ile gürültü engelleme
    • SD Express 7.0 kart okuyucu
    • 90Wh batarya
    • 1.88Kg
    • 2049$ başlangıç

    ThinkPad X1 Extreme modelinde 165Hz tazeleme hızı ve 600 nite kadar parlaklık değeri yer alıyor. Dolby Vision ve HDR400 sertifikaları yanında parmak izi okuyucu, kızıl ötesi yüz tanıma, Thunderbolt 4 girişi, verimli soğutma ve dokunmatik ekran seçenekleri yer alıyor. Diğer bir avantajı ise entegre Tile yongası ile kapalı durumdayken bile 14 güne kadar takip edebilme özelliği. ThinkPad X1 Extreme Gen 5 modeli Haziran ayında satışa sunulacak.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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