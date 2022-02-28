ThinkPad X1 Extreme en yeni Intel işlemcilerle güncellendi

Lenovo’nun 4 nesildir ince kasada yüksek performans vaadinde bulunan ThinkPad X1 Extreme dizüstü modeli beşinci nesliyle en güçlü haline ulaştı. Performans kullanıcıları için pek çok konfigürasyon mevcut.

ThinkPad X1 Extreme özellikleri ve fiyatı

16 inçlik UHD+/QHD+/FHD+

On ikinci nesil Intel Core i9 H vPro serisi

64GB’a kadar DDR5 4800 RAM

8TB’a kadar PCIe 4.0 depolama

RTX 3050 Ti/3060/3070 Ti/3080 Ti

WiFi 6E/5G/4G

Bluetooth 5.2

Full HD web cam

3 mikrofon ile gürültü engelleme

SD Express 7.0 kart okuyucu

90Wh batarya

1.88Kg

2049$ başlangıç

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ThinkPad X1 Extreme modelinde 165Hz tazeleme hızı ve 600 nite kadar parlaklık değeri yer alıyor. Dolby Vision ve HDR400 sertifikaları yanında parmak izi okuyucu, kızıl ötesi yüz tanıma, Thunderbolt 4 girişi, verimli soğutma ve dokunmatik ekran seçenekleri yer alıyor. Diğer bir avantajı ise entegre Tile yongası ile kapalı durumdayken bile 14 güne kadar takip edebilme özelliği. ThinkPad X1 Extreme Gen 5 modeli Haziran ayında satışa sunulacak.

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