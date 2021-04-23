Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı

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Uzun süredir faaliyet gösteren ve global listelerde de önemli bir yere sahip olan Thodex borsasının içinin boşaltılması kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin büyük çıkışın ardından 50 bin dolar altına indi.

Bitcoin ne kadar?

Avrupa’da kripto paralara en fazla ilginin olduğu ülke konumundaki Türkiye’de bir süredir Thodex borsası konuşuluyor. Borsa sahibinin 2 milyar TL civarında varlık ile yurt dışına kaçtığının ortaya çıkması ve yatırımcılarının paralarını çekememesi büyük yankı buldu.

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Bazı diğer Türk borsalarında da sıkıntıların yaşandığı haberlerinin gelmesi üzerine büyük bir panik başladı. Türk kripto borsalarından yüklü miktarlarda kripto varlıkların dışarıya çıkarıldığı görülüyor. Bu hareketlilik piyasayı da tepetaklak etti.

Bitcoin kısa süre önce 60 bin dolar sınırına dayanırken önce kripto varlıklar ile ödeme hizmetlerinin yasaklanması haberiyle sarsıldı ve şimdi Thodex skandalı sonrasında da dibe vurdu. 49 bin doları zorlamaya başlayan Bitcoin böylece 1 aylık kazancını geri verdi.

Ethereum 2600$ üzerini zorlarken şimdi 2300$ altına çekildi. Ripple büyük koşunun ardından 1$ çizgisine geldi. DOGE ise 20 cent sınırını zorladı. 2 trilyon dolar değerini geride bırakan pazar geneli ise yeniden 1.9 trilyon dolara çekildi. Eğer mevcut destekler de kırılırsa Bitcoin’de 49 bin dolar altını görebiliriz.

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