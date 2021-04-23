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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı

    Thodex borsasının içinin boşaltılarak sahibinin yurt dışına kaçtığının ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasaları da deprem yaşadı. Bitcoin 49 bin dolar sınırını zorluyor.
    23 Nisan 2021, 13:14 (2 gün)
    7,8b
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    89
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    63

    Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı
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    Uzun süredir faaliyet gösteren ve global listelerde de önemli bir yere sahip olan Thodex borsasının içinin boşaltılması kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin büyük çıkışın ardından 50 bin dolar altına indi.

    Bitcoin ne kadar?

    Avrupa’da kripto paralara en fazla ilginin olduğu ülke konumundaki Türkiye’de bir süredir Thodex borsası konuşuluyor. Borsa sahibinin 2 milyar TL civarında varlık ile yurt dışına kaçtığının ortaya çıkması ve yatırımcılarının paralarını çekememesi büyük yankı buldu.

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    Bazı diğer Türk borsalarında da sıkıntıların yaşandığı haberlerinin gelmesi üzerine büyük bir panik başladı. Türk kripto borsalarından yüklü miktarlarda kripto varlıkların dışarıya çıkarıldığı görülüyor. Bu hareketlilik piyasayı da tepetaklak etti.

    Bitcoin kısa süre önce 60 bin dolar sınırına dayanırken önce kripto varlıklar ile ödeme hizmetlerinin yasaklanması haberiyle sarsıldı ve şimdi Thodex skandalı sonrasında da dibe vurdu. 49 bin doları zorlamaya başlayan Bitcoin böylece 1 aylık kazancını geri verdi.

    Ethereum 2600$ üzerini zorlarken şimdi 2300$ altına çekildi. Ripple büyük koşunun ardından 1$ çizgisine geldi. DOGE ise 20 cent sınırını zorladı. 2 trilyon dolar değerini geride bırakan pazar geneli ise yeniden 1.9 trilyon dolara çekildi. Eğer mevcut destekler de kırılırsa Bitcoin’de 49 bin dolar altını görebiliriz.



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    djtomcat 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2.2 trilyon dolarlık piyasa Türkiye’den etkileniyor evet. Kendini dev aynasında görmenin bambaşka bir boyutu. Dünyanın %80 inin haberi bile yoktur olaydan.
    5 Yanıt Yanıtla +158
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    trilyonluk piyasa zaten türklere bakıyor :D
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dibine kadar yolu var, elektronik piyasasını mahvetti bu coinler. Herkes kolay yolsidan zengin olma peşinde dünyaca..



    Umarım en kısa zamanda tüm coinler düşer ve kazma zorluğu inanılmaz bir şekilde artar. :)
    Dibine kadar yolu var, elektronik piyasasını mahvetti bu coinler. Herkes kolay yolsidan zengin olma peşinde dünyaca.. Umarım en kısa zamanda ...
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    3 Yanıt Yanıtla +58
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    Yorumlar (51) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Bahtiyarrr12 37 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son durum buymuş. https://lnk.parts/2uQNZ
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    ChelseaSmile (Onur Aydemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Total piyasa hacminin binde biri bile etmiyor 2milyar dolar. Ruhu duymaz piyasanın yav dalga mı geçiyorsunuz :)
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    XBlades (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konuya bak çay demle.. ne alaka arkadaş ?
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    Dark_Soul 1 gün ( Mesaj Silindi )
    türkiyedeki kıytırık borsaların kapanması ile btc fiyatının alakası yok.
    Düşüşün en büyük nedeni abd nin btc alım satımına bir düzenleme getirmesi planı
    Yanıtla +1
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    herkes çekilio :(
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    ChangeOrBeCrushed 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ankaratıplı
    Sen sinavlarina calis, ne isin var burada
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    *global listelerde de önemli bir yere sahip olan Thodex borsasının*

    ekrem'cim seni sözcüden mi transfer ettiler?

    yahu bu borsanın global rakipler karşısında hacmi nedir kaçıncı sıradadır?

    son günlerde cidden saçma sapan muhabbetler açıyorsun, bari araştır da yaz.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazınızda 2 milyar tl diyor ama haberlerde 2milyar dolar olarak geçiyordu yaklaşık 9 kat fark var. Mesela 128 milyar dolar ile 128 milyar lira arasındada dağlar kadar fark vardır.
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    NecronLord (*** ***) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan bankalar bile 150000 tlye kadar mevduat sigortası yapıyor adamlar yüzbinlerce tl yatırmışlar 25 yaşında ortaokul mezunu elemanın kumarhanesine.Neymiş efendim bonko yüzde 19 fouz voruyormuş paşam bununla yetinemezmiş.Aldılar babayı şimdi.200 tl borç istesen vermezler ama.Umarım bu olay onlara iyi bir ders olmuştur.
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    ChangeOrBeCrushed 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Spot'ta hodl yapilacak donem degil bu. Alttan toplayayim mantigi su an icin gecerli degil, cunku daha da dusecek. Bu yuzden vur-kac yapilmali.

    Btc gunlukte 1 yildir sigmoid (S) buyume grafigi ciziyordu. f(x)=1/(1+e^(-x)). Tipki hucrelerin buyume egrisi gibi. Btc artik belirli bir olgunluga eristigi icin shitcoin'ler gibi degil, matematik modellere uyumlu dogal buyume egrileri ciziyor. Ayni sekilde ayi sezonu olarak tanimladigimiz sezon gelecek olsa bile eskisi gibi pat diye gelmeyecektir.

    Gunlukteki S buyume egrisinde logaritmik evreyi coktan bitirmistik. En az 1 aydir duragan evrede, yani son evresindeydik. Ister istikrarli dusus evresine gecis yapacak olalim, ister yeni bir egriyle tekrar S buyume trendine gecis yapacak olalim, oncesinde dusus olur. Yani olayin son cikan haberlerle de hic alakasi yok, zaten en az 1 aydir duragan evredeydik. Ilk hedef gunluk grafikte alt bant idi, yani 54-55K civarlari. Ikinci hedef 3 gunluk graikte alt bant ve haftalik grafikte orta bant idi, yani 46-47K civarlari. Bu hedeflere eristik ama birkac gune yine buyuk salacak, cunku aylik duzeltme henuz bitmedi. Yeni bir cikis egrisi olasiligindan once, aylikta rsi en azindan 70 e kadar dusmeli. Sonrasinda bakariz istikrarli dusus evresi mi yoksa yeni bir buyume trendi mi baslayacak, goruruz.

    Ayrica ister boga ister ayi piyasasi olsun, binance'te para kazanmaniz icin her sey mevcut, her zaman para kazanabilirsiniz. Dunku 54K dan 47K civarlarina gerceklesen dususte, sc'ye 10X short girip 42 bin dolar kar ettim.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ChangeOrBeCrushed
    Konusundan anlamayandan alabileceğimiz yanıtlardan biri : "yıldızlar neden kayar" diye sorduğunda " uzay boş ya, boşluğa düşüyor" olabilir. Bu haberde benzer.
    Yanıtla +1
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    HighDynamicRange 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ChangeOrBeCrushed
    [color=#505050]ChangeOrBeCrushed[color=#505050]@dün


    Spot'ta hodl yapilacak donem degil bu. Alttan toplayayim mantigi su an icin gecerli degil, cunku daha da dusecek. Bu yuzden vur-kac yapilmali.


    Btc gunlukte 1 yildir sigmoid (S) buyume grafigi ciziyordu. f(x)=1/(1+e^(-x)). Tipki hucrelerin buyume egrisi gibi. Btc artik belirli bir olgunluga eristigi icin shitcoin'ler gibi degil, matematik modellere uyumlu dogal buyume egrileri ciziyor. Ayni sekilde ayi sezonu olarak tanimladigimiz sezon gelecek olsa bile eskisi gibi pat diye gelmeyecektir.


    Gunlukteki S buyume egrisinde logaritmik evreyi coktan bitirmistik. En az 1 aydir duragan evrede, yani son evresindeydik. Ister istikrarli dusus evresine gecis yapacak olalim, ister yeni bir egriyle tekrar S buyume trendine gecis yapacak olalim, oncesinde dusus olur. Yani olayin son cikan haberlerle de hic alakasi yok, zaten en az 1 aydir duragan evredeydik. Ilk hedef gunluk grafikte alt bant idi, yani 54-55K civarlari. Ikinci hedef 3 gunluk graikte alt bant ve haftalik grafikte orta bant idi, yani 46-47K civarlari. Bu hedeflere eristik ama birkac gune yine buyuk salacak, cunku aylik duzeltme henuz bitmedi. Yeni bir cikis egrisi olasiligindan once, aylikta rsi en azindan 70 e kadar dusmeli. Sonrasinda bakariz istikrarli dusus evresi mi yoksa yeni bir buyume trendi mi baslayacak, goruruz.


    Ayrica ister boga ister ayi piyasasi olsun, binance'te para kazanmaniz icin her sey mevcut, her zaman para kazanabilirsiniz. Dunku 54K dan 47K civarlarina gerceklesen dususte, sc'ye 10X short girip 42 bin dolar kar ettim.


    SC' ye short girmek derken neyi kastediyorsunuz? ("SC" neyin kısaltması?)

    Bitcoin' de açığa satış var mı? Varsa borrowing interest rate günlük yüzde kaç ödüyorsunuz, çok riskli değil mi?
    (Çok volatile para birimleri ödünç alırken genelde yüksek interest ödemeye sebep olur mesela.)
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    K Krone 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes ekonomist olmuş. 2 trilyon dolar hacmi varmış birşey olmazmış. Türkiye kripto para alımında avrupada birinci dünyada dördüncü sırada. Kriptocuların bir kaç twit atıp piyasayı etkileyebilmesini doğal karşılıyorlar ama buna inanamıyorlar. Parayı neye yatırdığını bile bilmeyen, kaynından bacanağından duyup evini arabasını basan tipler var. Adam bir anda avukat kesiliyor. Bedava peynir sadece fare kapanında olur !
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Krone
    Nijerya birinci.
    Sen mevzuyu karıştırmışsın. Bu sıra işlem hacminde değil üye sayısında.
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Krone
    Hayatında hiç coinmarketcap'e, borsalardan birine, grafiklere baktın mı?

    nerelerde alışveriş'e açıldı takip ettin mi?


    mum grafiği okumayıp berber ile muhabbet ederken gaza gelip 60k'dan serveti basan adamı tarif ediyorsun sadece.
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    7792 kez okundu.
    49 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

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