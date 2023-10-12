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    X Premium özelliği Threads'e ücretsiz geldi

    Instagram'ın unutulan uygulaması Threads, yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Son olarak Twitter'da X Premium abonelere sunulan özelliklerden biri ücretsiz olarak herkese açıldı.
    instagram threads gönderi düzenleme özelliği ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Instagram'ın unutulan uygulaması Threads, yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Son olarak Twitter'da X Premium abonelere sunulan özelliklerden biri ücretsiz olarak herkese açıldı.

    Threads'de gönderiler düzenlenebilecek

    Meta’nın Twitter rakibi Threads’in son güncellemesi en çok istenen özelliklerden biri olan düzenleme butonunu getiriyor. Gönderi düzenleme seçeneği hem mobil uygulama hem de web sürümde olacak. Yeni özellik, bugünden itibaren kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

    Threads’de kullanıcılar artık gönderileri paylaştıktan sonra düzenleyebilecek. Gönderi, ilk beş dakika içinde istenildiği kadar düzenlenebilecek; bu sürenin sonunda düzenleme seçeneği kapatılacak. Özelik, ücretsiz ancak Twitter’a kıyasla daha sınırlı. Threads, daha kısa sürede düzenlemeye izin vermekle birlikte gönderide yapılan düzenlemeleri (düzenleme geçmişini) göstermiyor. Yalnızca gönderinin düzenlenip düzenlenmediğine dair bir simge gösteriliyor.

    Threads’de gönderi düzenleme dışında sesli gönderi paylaşma özelliği geldi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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