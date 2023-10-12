X Premium özelliği Threads'e ücretsiz geldi

Threads'de gönderiler düzenlenebilecek
Meta’nın Twitter rakibi Threads’in son güncellemesi en çok istenen özelliklerden biri olan düzenleme butonunu getiriyor. Gönderi düzenleme seçeneği hem mobil uygulama hem de web sürümde olacak. Yeni özellik, bugünden itibaren kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.
Threads’de kullanıcılar artık gönderileri paylaştıktan sonra düzenleyebilecek. Gönderi, ilk beş dakika içinde istenildiği kadar düzenlenebilecek; bu sürenin sonunda düzenleme seçeneği kapatılacak. Özelik, ücretsiz ancak Twitter’a kıyasla daha sınırlı. Threads, daha kısa sürede düzenlemeye izin vermekle birlikte gönderide yapılan düzenlemeleri (düzenleme geçmişini) göstermiyor. Yalnızca gönderinin düzenlenip düzenlenmediğine dair bir simge gösteriliyor.
Threads’de gönderi düzenleme dışında sesli gönderi paylaşma özelliği geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.