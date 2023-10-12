Tam Boyutta Gör Instagram'ın unutulan uygulaması Threads, yeni özelliklerle sürekli güncelleniyor. Son olarak Twitter'da X Premium abonelere sunulan özelliklerden biri ücretsiz olarak herkese açıldı.

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Threads'de gönderiler düzenlenebilecek

Meta’nın Twitter rakibi Threads’in son güncellemesi en çok istenen özelliklerden biri olan düzenleme butonunu getiriyor. Gönderi düzenleme seçeneği hem mobil uygulama hem de web sürümde olacak. Yeni özellik, bugünden itibaren kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

Threads’de kullanıcılar artık gönderileri paylaştıktan sonra düzenleyebilecek. Gönderi, ilk beş dakika içinde istenildiği kadar düzenlenebilecek; bu sürenin sonunda düzenleme seçeneği kapatılacak. Özelik, ücretsiz ancak Twitter’a kıyasla daha sınırlı. Threads, daha kısa sürede düzenlemeye izin vermekle birlikte gönderide yapılan düzenlemeleri (düzenleme geçmişini) göstermiyor. Yalnızca gönderinin düzenlenip düzenlenmediğine dair bir simge gösteriliyor.

Threads’de gönderi düzenleme dışında sesli gönderi paylaşma özelliği geldi.

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X Premium özelliği Threads'e ücretsiz geldi