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    Anlık Bildirim

    Ticaret Bakanlığı'ndan airfryer ve robot süpürge için "gözetim" kararı

    Ticaret Bakanlığı, airfryer ve robot süpürgeler için ithalatta gözetim uygulamasına karar verdi. Bu ürünlerin ithalatı için gözetim belgesi düzenlenecek. Airfryer ve robot süpürgelere zam gelebilir.
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    Ticaret Bakanlığı'ndan robot süpürge ve airfryer kararı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde son dönemlerde airfryer (sıcak hava fritözü) ve robot süpürge satışları ciddi oranda arttı. Ev işlerini kolaylaştıran bu iki ürün, pek çok eve girdi. İndirim dönemlerinin ve kampanyaların en çok takip edilen ürünleri arasına girdi.

    Ticaret Bakanlığı, airfryer ve robot süpürgelere “ithalatta gözetim uygulaması” kararı aldığını duyurdu. 22 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre robot süpürge, airfryer, şarjlı dikey süpürge, çay ve kahve makineleri, ütü, kettle ve ekmek kızartma makineleri için ithalatta gözetim uygulanacak. 23 Nisan 2023 tarihinden itibaren bu ürünlerin ithalatı için gözetim belgesi düzenlenmesi gerekecek.

    İthalatta gözetim uygulaması ne anlama geliyor?

    İthalatta gözetim uygulaması kararı alınan ürünler Türkiye’ye ithal edilirken Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor. Ürünün maliyeti, satış fiyatı, özellikleri hakkında bakanlığa detaylı bilginin iletilmesi gerekiyor. Ürünün değeri hakkındaki bilgilerde eksiklik olması veya bildirimin detaylı yapılmaması halinde Resmi Gazete’de belirtilen “Birim gümrük kıymeti” üzerinden gümrük girişi yapılıyor. Airfryer için 100 dolar, robot süpürgeler için 200 dolar değer biçilmiş. Bu nedenle gümrük bedeli 100 doların altındaki airfryer ve 200 doların altındaki robot süpürgelere Türkiye’de zam gelebilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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