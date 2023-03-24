Ticaret Bakanlığı'ndan airfryer ve robot süpürge için "gözetim" kararı

Ticaret Bakanlığı, airfryer ve robot süpürgelere “ithalatta gözetim uygulaması” kararı aldığını duyurdu. 22 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre robot süpürge, airfryer, şarjlı dikey süpürge, çay ve kahve makineleri, ütü, kettle ve ekmek kızartma makineleri için ithalatta gözetim uygulanacak. 23 Nisan 2023 tarihinden itibaren bu ürünlerin ithalatı için gözetim belgesi düzenlenmesi gerekecek.
İthalatta gözetim uygulaması ne anlama geliyor?
İthalatta gözetim uygulaması kararı alınan ürünler Türkiye’ye ithal edilirken Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor. Ürünün maliyeti, satış fiyatı, özellikleri hakkında bakanlığa detaylı bilginin iletilmesi gerekiyor. Ürünün değeri hakkındaki bilgilerde eksiklik olması veya bildirimin detaylı yapılmaması halinde Resmi Gazete’de belirtilen “Birim gümrük kıymeti” üzerinden gümrük girişi yapılıyor. Airfryer için 100 dolar, robot süpürgeler için 200 dolar değer biçilmiş. Bu nedenle gümrük bedeli 100 doların altındaki airfryer ve 200 doların altındaki robot süpürgelere Türkiye’de zam gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)