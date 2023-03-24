Ticaret Bakanlığı'ndan airfryer ve robot süpürge için "gözetim" kararı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde son dönemlerde airfryer (sıcak hava fritözü) ve robot süpürge satışları ciddi oranda arttı. Ev işlerini kolaylaştıran bu iki ürün, pek çok eve girdi. İndirim dönemlerinin ve kampanyaların en çok takip edilen ürünleri arasına girdi.

Ticaret Bakanlığı, airfryer ve robot süpürgelere “ithalatta gözetim uygulaması” kararı aldığını duyurdu. 22 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre robot süpürge, airfryer, şarjlı dikey süpürge, çay ve kahve makineleri, ütü, kettle ve ekmek kızartma makineleri için ithalatta gözetim uygulanacak. 23 Nisan 2023 tarihinden itibaren bu ürünlerin ithalatı için gözetim belgesi düzenlenmesi gerekecek.

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İthalatta gözetim uygulaması ne anlama geliyor?

İthalatta gözetim uygulaması kararı alınan ürünler Türkiye’ye ithal edilirken Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebiliyor. Ürünün maliyeti, satış fiyatı, özellikleri hakkında bakanlığa detaylı bilginin iletilmesi gerekiyor. Ürünün değeri hakkındaki bilgilerde eksiklik olması veya bildirimin detaylı yapılmaması halinde Resmi Gazete’de belirtilen “Birim gümrük kıymeti” üzerinden gümrük girişi yapılıyor. Airfryer için 100 dolar, robot süpürgeler için 200 dolar değer biçilmiş. Bu nedenle gümrük bedeli 100 doların altındaki airfryer ve 200 doların altındaki robot süpürgelere Türkiye’de zam gelebilir.

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Ticaret Bakanlığı'ndan robot süpürge ve airfryer kararı