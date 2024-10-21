Ticaret Bakanlığı yapay zeka ile gümrüklerdeki 3 milyar TL'lik kaybı önledi

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre “yapay zeka ile risk analizi” sayesinde 2024’ün ilk 9 ayında gümrüklerde yaklaşık 3 milyar TL’lik vergi kaybı önlendi.
Bakanlığın ifadesine göre yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizleri gerçekleştiriliyor. Veri madenciliği ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriler, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşılıyor. Kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsular gerçek zamanlı olarak tespit ediliyor. Böylece yasa dışı ticaret engelleniyor.
Kullanılan teknolojiler sayesinde 2024’ün ilk 9 ayında gümrüklerden giriş yapan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL’lik veri kaybı ve teminatların eksik beyan edilmesi önlendi. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek ve yasal ticareti kolaylaştırmak için veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarını geliştirerek devam edeceğini ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)