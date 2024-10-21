Ticaret Bakanlığı yapay zeka ile gümrüklerdeki 3 milyar TL'lik kaybı önledi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojisi pek çok alanda olduğu gibi kamu kurumları tarafından da etkin bir şekilde kullanılıyor. Ticaret Bakanlığı, yasaklı ürünlerin ülkemize girişini engellemek için yapay zekadan destek alıyor.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre “yapay zeka ile risk analizi” sayesinde 2024’ün ilk 9 ayında gümrüklerde yaklaşık 3 milyar TL’lik vergi kaybı önlendi.

Bakanlığın ifadesine göre yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizleri gerçekleştiriliyor. Veri madenciliği ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriler, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşılıyor. Kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsular gerçek zamanlı olarak tespit ediliyor. Böylece yasa dışı ticaret engelleniyor.

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Kullanılan teknolojiler sayesinde 2024’ün ilk 9 ayında gümrüklerden giriş yapan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL’lik veri kaybı ve teminatların eksik beyan edilmesi önlendi. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek ve yasal ticareti kolaylaştırmak için veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarını geliştirerek devam edeceğini ifade ediyor.

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Ticaret Bakanlığı yapay zeka ile 3 milyar TL'lik kaybı önledi