Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası

Önemli teknolojiler geliştiren firmalar için bu teknolojiler ticari bir sır haline geliyor ve izinsiz transfer edildiği takdirde ağır cezalar uygulanıyor. 2017 yılından bu yana Tayvanlı Micron’un ticari sır davasında hapis kararı çıktı.

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2017 yılına kadar uzanan ticari sır davasında Micron; elindeki önemli teknolojilerin o dönem bünyesinde çalışan 3 yetkili tarafından hemşehrisi dökümcü UMC firmasına, oradan da Çinli DRAM üreticisi Fujian Jinhua IC’ye sızdırıldığını iddia ediyordu.

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Tayvan mahkemelerinde görülen duruşmalarda bu hafta ağır bir yaptırım kararı çıktı. Bilgileri sızdırdığı iddia edilen 3 Micron çalışanına 4.5-6.5 yıl arasında hapis cezası verildi. Ayrıca 100 bin dolar civarında da tazminat cezasına hükmedildi.

Diğer taraftan dökümcü UMC firmasında da Çin’e verileri sızdırdığı için 3.4 milyon dolar civarında bir tazminat cezası verildi. Devlet destekli Fujian Jinhua IC firmanın elde ettiği bu verileri hangi amaçlarla kullandığı bilinmiyor ancak son dönemde Çinli DRAM üreticilerinin önemli atılımlar yapmasının bununla bir ilgisi var mı merak konusu.

https://www.techpowerup.com/268497/taiwan-court-strikes-umc-and-fomer-micron-employees-for-stealing-micron-trade-secrets

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