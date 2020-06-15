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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası

    Ünlü bellek üreticisi Micron, geçtiğimiz yıllarda eski çalışanlarının ticari sırları Çin’e sızdırdığını iddia ederek dava açmıştı. Bu hafta davada karar verildi.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası

    Önemli teknolojiler geliştiren firmalar için bu teknolojiler ticari bir sır haline geliyor ve izinsiz transfer edildiği takdirde ağır cezalar uygulanıyor. 2017 yılından bu yana Tayvanlı Micron’un ticari sır davasında hapis kararı çıktı.

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    Ağır cezalar geldi

    2017 yılına kadar uzanan ticari sır davasında Micron; elindeki önemli teknolojilerin o dönem bünyesinde çalışan 3 yetkili tarafından hemşehrisi dökümcü UMC firmasına, oradan da Çinli DRAM üreticisi Fujian Jinhua IC’ye sızdırıldığını iddia ediyordu.

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    Tayvan mahkemelerinde görülen duruşmalarda bu hafta ağır bir yaptırım kararı çıktı. Bilgileri sızdırdığı iddia edilen 3 Micron çalışanına 4.5-6.5 yıl arasında hapis cezası verildi. Ayrıca 100 bin dolar civarında da tazminat cezasına hükmedildi.

    Diğer taraftan dökümcü UMC firmasında da Çin’e verileri sızdırdığı için 3.4 milyon dolar civarında bir tazminat cezası verildi. Devlet destekli Fujian Jinhua IC firmanın elde ettiği bu verileri hangi amaçlarla kullandığı bilinmiyor ancak son dönemde Çinli DRAM üreticilerinin önemli atılımlar yapmasının bununla bir ilgisi var mı merak konusu.



    https://www.techpowerup.com/268497/taiwan-court-strikes-umc-and-fomer-micron-employees-for-stealing-micron-trade-secrets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xdian (Cihan ****) 4 sa. en beğenilen
    Hayatları yalan dolan bu çinlilerin.
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    relling (Furkan Karagöz) 3 sa.
    Kendin üretemiyorsan çalarsın Çin’de bunu yapıyor. Merak ediyorum bu Çinliler ne zaman işlemci piyasasına adım atacaklar diye.
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    Arisaka 2 sa. relling
    Hiç bir zaman. Milyar dolarların olsa yine de AMD ve intel den izinsiz adım atamazsın. CPU pazarı tam bir mayın tarlası o kadar çok lisans var ki işin içinde hiç bir firma çıkıpta sıfırdan bu piyasada tutunamaz.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. relling
    Zhaoxin KaiXian x86 var zaten. En son 8 çekirdek işlemci çıkardılar ama Pentium g5600 performansı veriyor. Ama bakınca performansda epey ilerlediler tek çekirdek başlayıp. Çinliler hızlı geliyor.
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    kiiler (nati demo) 3 sa.
    Nefret ediyorum bunlardan
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    Six Feet Under. 4 sa.
    Çinli olmalarına şaşırdık mı?
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    Xdian (Cihan ****) 4 sa. en beğenilen
    Hayatları yalan dolan bu çinlilerin.
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    Jon_Kar 4 sa.
    Nedense bu veri hirsizliklarinin altindan hep Cinliler çıkıyor
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    dede17 (amdfusion ) 3 sa. Jon_Kar
    Hırsısız kardeşim hırsısız ne olmuş yani Amerika , ingiltere almanya hırsız değil mi?
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