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    TikTok, Android ve Apple cihazlardan kaldırılabilir

    Türkiye dahil tüm dünyada en çok indirilen uygulamalar listesinde yer alan TikTok, ABD'nin gündemine tekrar oturdu. Sosyal medya platformu Android ve Apple cihaz mağazalarından kaldırılabilir.
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    TikTok, Android ve Apple cihazlardan kaldırılabilir
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    Dünya çapında milyonlarca kulanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya platformu TikTok, uygulama mağazalarından kaldırılabilir. Bugün ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulundu. 

    Apple ve Google'dan yanıt bekleniyor

    Trump yönetimi sırasında benzer bir yasaklama tehlikesi ile karşı karşıya kalan TikTok, ABD Başkanı Joe Biden tarafından da "ciddi bir endişe meselesi" olarak tanımlanmıştı.

    Bununla birlikte 17 Haziran'da ABD’li kullanıcıların özel verilerini ABD ve Singapur’daki kendi veri merkezlerinden Oracle bulut sunucularına taşıdığını açıklayan TikTok, yeni gelişmeden kısa bir süre sonra ABD'li kullanıcılar hakkındaki kamuya açık olmayan verileri sızdırmakla suçlanmıştı. 

    Apple CEO’su Tim Cook ve Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO’su Sundar Pichai'ye gönderilen 24 Haziran tarihli FCC mektubunda “TikTok, yüzeyde göründüğü gibi değil. Bu sadece komik videolar veya mem paylaşmak için bir uygulama değil. Bu koyun postu” açıklamasında bulunan Carr, “Özünde TikTok, çok miktarda kişisel ve hassas veri toplayan gelişmiş bir gözetim aracı olarak işlev görüyor.” sözlerini dile getirdi. 

    Ayrıca FCC yetkilisi, TikTok'un uygulama mağazalarından kaldırılmaması durumunda Apple ve Google'ın 8 Temmuz'a kadar kendisine açıklama yapması gerektiğini vurguladı. 

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