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    TikTok artık tamamen yasaklanmaya başladı

    Çin'in sahip olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'a yönelik kısıtlamalar artmaya devam ediyor. ABD eyaleti Montana tarafından alınan son karar TikTok’u tüm vatandaşlar için yasaklıyor.
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    TikTok artık tamamen yasaklanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Zor durumdaki sosyal medya hizmeti TikTok yakın gelecekte ABD’nin Montana eyaletinde yasaklanacak. Eyalet yasama meclisinin TikTok'un yasaklanmasını öngören bir tasarı kısa bir süre önce onaylandı. TikTok son aylarda ABD'de hem Kongre hem de eyalet yasama organları tarafından artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı, ancak Montana'nın kararı TikTok’u herkes için yasaklıyor.

    TikTok için bir ilk

    Yeni yasaya göre, Apple ve Google'ın mobil uygulama mağazaları TikTok'u Montana eyaleti içinde indirmeye sunamayacak. Tasarının resmi olarak 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu arada TikTok’un devlet cihazlarında devlet çalışanları yerine sıradan vatandaşlar tarafından kullanılmasını yasaklayan bir yasa ilk kez kabul ediliyor. Zaten ABD ve bazı ülkelerde TikTok, devlet çalışanlarına yasaklanmıştı.

    Montana valisi Greg Gianforte, yaptığı açıklamada TikTok’un vatandaşların özel verilerini ve hassas kişisel bilgilerini, Çin Komünist Partisi ile paylaştığını iddia etti. TikTok'un ya da ana şirketi ByteDance'ın uygulama bilgilerini Çin hükümetiyle paylaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte TikTok, çalışanlarının uygulama verilerini kullanarak gazetecilerin konumlarını gözetlediği bir olayı kabul etti. Bu skandal, uygulama ve gizlilik endişeleriyle ilgili tartışmalarda sık sık dile getiriliyor.

    Öte yandan TikTok tarafından yapılan açıklamada yasanın "TikTok'u hukuka aykırı bir şekilde yasaklayarak Montana halkının haklarını ihlal ettiğini" söyledi. Ana şirketi ByteDance'in Montana eyaletine karşı dava açması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte Google ve Apple’ın tavrı da şimdilik belli değil. Daha fazla eyalet TikTok’u bu şekilde yasaklarsa konunun bir de lojistik yükü devreye girecek. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağına dair bir sürü bilinmeyen var, ancak kesin olan tek şey Montana'nın önümüzdeki aylarda mahkemede bazı zorluklarla karşılaşacağıdır.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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