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    Anlık Bildirim

    Instagram yorumlarına beklenen yeni özellik geldi

    Meta çatısı altında bulunan Instagram, kısa bir süre önce beklenen yeni özelliğini kullanıma aldı. Instagram yorumlar kısmına gelen özellik etkileşimi artırmayı hedefliyor olacak.
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    Instagram yorumlarına beklenen büyük özellik geldi Tam Boyutta Gör
    Instagram her zaman kullanıcı etkileşimini ve yaratıcılığını geliştirmeye çalışan bir platform olmuştur. Ve şimdi, popüler sosyal medya uygulaması, kullanıcılarına daha da fazla eğlence ve ifade şansı getireceği kesin olan, uzun zamandır beklenen bir özellik ekledi: Gönderilere GIF'lerle yanıt verebilme. Duyuru, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile bir sohbet sırasında Instagram'ın başkanı Adam Mosseri tarafından yapıldı.

    Instagram yorumlarına GIF desteği

    Instagram yorumlarına beklenen büyük özellik geldi
    Esasında Instagram yorumlarına GIF’ler ile yanıt verebilme özelliği yıllar öncesinde gelmiş olması gereken bir özellik diyebiliriz. Ancak Mosseri’nin de nitelediği gibi bu özellik “nihayet” gelebildi. Yorumlara GIF'lerin eklenmesiyle Instagram kullanıcıları artık kelimelerin ve emojilerin ötesine geçerek kendilerini GIF veritabanı olan Giphy'den animasyonlu görüntülerle ifade edebilecekler.

    Instagram yorumlarına beklenen büyük özellik geldi Tam Boyutta Gör
    Bu özellik halihazırda Instagram’ın hem IOS hem de Android uygulamasının son sürümünde kullanılabilir durumda. Hemen üstteki görsellerde zaten bu özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Buna ek olarak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun geçen yıl Meta'ya (Instagram'ın ana şirketi) Giphy'yi satma emri vermişti. Görünüşe göre Instagram, uygulama içindeki kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek için popüler GIF platformundan yararlanmaya karar verdi.
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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