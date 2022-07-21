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    TikTok sunucularına özel yonga geliyor

    TikTok sunucularının ihtiyacı olan optimize işlemcileri tedatik etmekte zorlanan ByteDance kendi işlemcisini geliştirme kararı aldı. Proje için iş pozisyonları açılıyor. 
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    TikTok

    Bugün yonga tasarımı dediğimiz zaman farklı sektörlerde hakim durumda olan bir kaç firma sayabiliriz ancak pek çok firma da özel amaçlı kendi yongasını geliştiriyor. Alibaba, Vivo, Xiaomi, Google derken şimdi de TikTok çatı firması ByteDance yonga işine girdi.

    TikTok geliştiricisinden yonga hamlesi

    Milyarlarca kullanıcısı ile devasa sunucular kullanan ByteDance haliyle büyük bir çip müşterisi durumunda. Ne var ki tedarik ettiği yongaların ihtiyacına göre optimize olması gerekiyor. Bu da zaman ve maliyet olarak yansıyor. Küresel çip krizi nedeniyle bu sıralarda optimize işlemci edinebilmek de zorlaşıyor.

    Firma bu maliyetlerden kurtulmak için kendi yongasını geliştirmeye karar verdi. Video, eğlence bilgi uygulamalarının barındırılması konusunda ihtiyacı olan optimize yongaları geliştirmek için düğmeye bastı. Hali hazırda farklı seviyelerde yonga tecrübesi olan kişiler için 31 iş pozisyonu açmış durumda.

    ByteDance yeni projesi için bir iş birliği yapacak mı bilinmiyor. Hali hazırda Çin’de RISC-V tabanlı işlemciler rağbet görüyor. Firma da açık kaynak RISC-V tabanlı optimize işlemciler geliştirebilir.

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    TheJudgé 13 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 23 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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