TikTok videolarına yaş sınırı getiriliyor: İçerik düzeyleri özelliği test aşamasında

TikTok, Şubat ayında gençlere yönelik güvenlik özelliklerini geliştirmek amacıyla belirli içerik türlerine yaş kısıtlaması getirmenin yeni yolları üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdi şirket, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı içerik düzeyleri adında derecelendirme sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaştı.

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Videolar gösterilmeyecek

TikTok’un açıklamasına göre, film ve video oyun sektörü tarafından kullanılan derecelendirme sistemine benzer bir sistem göreceğiz. Genç kullanıcıların yayınlarından yetişkinlere yönelik olduğu düşünülen videolara filtre uygulanacak. TikTok kurallarını ihlal etmeyen, genç kullanıcılar için uygunsuz olabilecek videolar için geçerli olacak.

Yaş sınırı bildirimi

Değişiklikle birlikte 13 - 17 yaş arası gençler, yetişkinlere uygun veya karmaşık temalar içeren bir videoyla karşılaştığında video yerine yaş sınırı olduğuna dair bir bildirimle karşılaşacak. 18 yaşından küçüklerin TikTok’ta bu tür videolarla karşılaşmaması için puanlamanın nasıl belirleneceği veya videoları sınıflandırmak için hangi kriterlerin kullanılacağı paylaşılmadı.

Güncelleme yakında

TikTok, özelliğin hala test aşamasında olduğunu ve gelecekte ek seçenekler eklemeyi planladıklarını kaydetti. Bu arada platforma, sizin için sayfasında görülmek istenmeyen konular için filtreleme özelliği de getiriliyor. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen güncelleme, kullanıcıların artık videolarını görmek istemedikleri belirli kelimeleri ve hashtagleri sessize almalarını sağlayacak.

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Tiktok videolarına yaş sınırı geliyor: İşte yeni özellik