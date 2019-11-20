TikTok geliştiricisi çevrim içi müzik sektörüne giriyor

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Sosyal medya sektöründe adeta patlama yapan ve kısa süre içerisinde 1.5 milyar indirme rakamını geride bırakan TikTok, etkileşim açısından da dev rakiplerine kafa tutuyor. Sosyal ağın topladığı büyük kitle geliştiricisini cesaretlendirmiş durumda.

Müzik sektörüne giriyor

Geçtiğimiz haftalarda Smartisan Nut 3 Pro adında ilk akıllı telefonunu piyasaya süren ByteDance şimdi de çevrim içi müzik sektörüne yönelik planlar içerisinde. Gelen bilgilere göre firma çevrim içi müzik uygulamasını TikTok konseptinde hazırlayacak.

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Spotify veya Apple Music gibi geniş bir kataloğa sahip olacak müzik uygulamasının en büyük farkı ise kullanıcıların müziklerin üzerine kısa video klipler hazırlayarak arkadaşları ile paylaşabilmesi. Aslında TikTok da aynı işi yapıyor ancak uygulamanın temeli kısa video paylaşımı üzerine şekilleniyor. Bunda ise tam tersi olacak.

ByteDance yeni uygulamasında 10$ altında bir abonelik bedeli belirlemek istiyor. Böylece rakiplerinden bir adım önde olacak. Firmanın pek çok plak şirketiyle görüşme halinde olduğu ifade ediliyor. Firmanın niyeti Aralık ayı bitmeden müzik uygulamasını indirmeye sunmak. Çok büyük bir kitlesi olmasına karşın ücretli bir servisin tabana ne kadar etki edeceği merak konusu. Aynı Apple gibi kitlesini iyi kullanabilirse ByteDance bir anda sektörün lider müzik hizmetlerinden birisi haline gelebilir.

https://www.ubergizmo.com/2019/11/tiktok-parent-company-music-streaming/