Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok Hindistan da satılıyor

    Çin ile olan büyük gerilim nedeniyle Hindistan’da yasaklanan TikTok platformu çareyi satışta buldu. ByteDance ve Japon SoftBank satış şartlarını görüşmeye başladı.
    15 Şubat 2021, 17:00 (2 gün)
    1,8b
    1
    7
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    TikTok Hindistan da satılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Çin’in dünya devleri ile düştüğü anlaşmazlıklar ülke varlıklarını da tehlikeye atıyor. Çin-ABD geriliminin sonrasında global operasyonlarını satmak zorunda kalan TikTok şimdi de Hindistan operasyonlarını satıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun

    TikTok Hindistan için umut ışığı

    Çin ve Hindistan arasında çatışmaya varan gerilim TikTok için son olmuştu. Hindistan geçtiğimiz Ocak ayında TikTok da dahil 59 uygulamayı engellemişti. Bu nedenle yüzlerce çalışanı olan TikTok Hindistan departmanı tüm operasyonlarını durdurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı"

    Uzun bir süre pasif kalacağı tahmin edilen TikTok Hindistan operasyonları için ByteDance çatı şirketi muhtemel bir satış planını masaya yatırdı. Böylece yapılan yatırımlar boşa gitmemiş olacak. Bu noktada Hindistan’ın kullanıcı verilerinin ülkede kalması kararının da göz önüne alınacağı ifade ediliyor. Satış konusunda Japon Softbank oldukça ciddi.

    Diğer taraftan Çin’in teknoloji ihracatını onaya bağlaması aynı ABD olayında olduğu gibi sıkıntıya sebep olacak. TikTok’un benzersiz keşfetme ve önerme motorunun satışa dahil edilmeyeceği tahmin ediliyor. ABD gibi Hindistan da sıfırdan bir yapay zeka ara yüzü inşa ederek operasyonlara entegre edebilir.



    https://www.gsmarena.com/bytedance_is_reportedly_negotiating_a_sale_of_indian_tiktok_assets-news-47738.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu hindul[color=#141414]ardaki sosyal medya sevdasıda çok garip
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ilginc olan cin in yaptirima yaptirimla karsilik vermemesi..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    çine o ülkelerden para kazanıyorda ondan göbekten bağlı abye abdye hindistana millette zannediyoki kendi kendilerine zengin oldular
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zeytunk (kamil zeytun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İNEKLERLE TİKTOK EFSANE DDD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bugatti1907 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Virüs Hindistan'a da giriyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı 2 gün 2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek 2 gün PS5 kontrolcüsü DualSense için yapılan şikayetlerden dolayı Sony'e dava açıldı 2 gün Volkswagen CEO'su: Yaklaşan Apple Car'dan korkmuyoruz 2 gün Nintendo Switch için SanDisk Apex Legends hafıza kartları duyuruldu 2 gün Karar verildi: 17 milyar dolarlık Samsung tesisi Austin’e kurulacak 2 gün Google ve Facebook; Avusturalya’da da haber sitelerine ödeme yapacak 2 gün PS5 yongası ortaya çıktı, kırpmalar gözden kaçmadı 2 gün Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN TikTok Hindistan da satılıyor Sonraki Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak 2 gün PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı 2 gün Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi 2 gün Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12 2 gün Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere 2 gün Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı 2 gün Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir? 2 gün Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı 2 gün GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart 2 gün Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı 2 gün Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran 2 gün Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız 2 gün Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu 2 gün Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi 2 gün Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı 2 gün Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi 3 gün F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor 3 gün ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor 3 gün 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı 3 gün Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız