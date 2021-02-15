TikTok Hindistan da satılıyor

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Çin’in dünya devleri ile düştüğü anlaşmazlıklar ülke varlıklarını da tehlikeye atıyor. Çin-ABD geriliminin sonrasında global operasyonlarını satmak zorunda kalan TikTok şimdi de Hindistan operasyonlarını satıyor.

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TikTok Hindistan için umut ışığı

Çin ve Hindistan arasında çatışmaya varan gerilim TikTok için son olmuştu. Hindistan geçtiğimiz Ocak ayında TikTok da dahil 59 uygulamayı engellemişti. Bu nedenle yüzlerce çalışanı olan TikTok Hindistan departmanı tüm operasyonlarını durdurmuştu.

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Uzun bir süre pasif kalacağı tahmin edilen TikTok Hindistan operasyonları için ByteDance çatı şirketi muhtemel bir satış planını masaya yatırdı. Böylece yapılan yatırımlar boşa gitmemiş olacak. Bu noktada Hindistan’ın kullanıcı verilerinin ülkede kalması kararının da göz önüne alınacağı ifade ediliyor. Satış konusunda Japon Softbank oldukça ciddi.

Diğer taraftan Çin’in teknoloji ihracatını onaya bağlaması aynı ABD olayında olduğu gibi sıkıntıya sebep olacak. TikTok’un benzersiz keşfetme ve önerme motorunun satışa dahil edilmeyeceği tahmin ediliyor. ABD gibi Hindistan da sıfırdan bir yapay zeka ara yüzü inşa ederek operasyonlara entegre edebilir.

https://www.gsmarena.com/bytedance_is_reportedly_negotiating_a_sale_of_indian_tiktok_assets-news-47738.php

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