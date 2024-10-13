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Tam Boyutta Gör Dünynanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, TikTok'un içerik moderasyonuyla ilgili en az 700 çalışanı işten çıkardığını bildirdi. İşten çıkarılan kişilerin yerini yapay zeka alacak.

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Reuters'ın yayınladığı bilgilere göre Malezya'da 700'den fazla kişi işten çıkarılmış durumda. Sosyal ağın basın servisi ise işten çıkarmaları doğruladı, ancak 500 kişinin işine son verildiğini açıkladı. İşten çıkarmalarla ilgili de herhangi bir neden belirtilmedi.

TikTok'un 110 binden fazla çalışanı var

Bununla birlikte, TikTok'taki moderasyon sisteminin yönetimi, moderatörlerin yapay zeka ile değiştirilmesinden yana. Şirketin web sitesine göre ByteDance'ın dünya çapında 200'den fazla şehirde 110.000'den fazla çalışanı bulunuyor ve şirket şu anda platformdaki içeriğin %80'inin otomatik teknolojiler tarafından kaldırıldığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör TikTok sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Bu değişiklikleri, içerik denetimi için küresel işletim modelimizi daha da güçlendirmeye yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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TikTok içeriklerini yapay zeka denetleyecek