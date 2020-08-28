TikTok patronu istifa etti

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ABD tarafından uygulanan yoğun baskı sonucunda ülkedeki yönetimi devretmeye hazırlanan popüler TikTok uygulaması sarsılmaya başladı. Firmanın patronu görevi bıraktığını duyurdu.

Yeni gelmişti

TikTok patronu olarak Haziran ayında görevine başlayan ancak ABD baskısı nedeniyle bunun heyecanını bile yaşayamayan Kevin Mayer istifa ettiğini duyurdu. Mayer hisse devri gerçekleşirse global olarak TikTok’u yönetme misyonunu yerine getiremeyeceğini bildirdi.

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Kevin Mayer daha önce Disney’in kıdemli yöneticilerinden biriydi ve Disney+ servisinin hazırlık aşamasında başrolü oynamıştı. Bununla birlikte eski CEO Bob Iger’in ayrılışı sonrasında koltuk beklerken Bob Chapek’in görevlendirilmesi biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Sonrasında da TikTok’un CEO’su olarak yeni bir maceraya atılmıştı.

Bilindiği üzere Trump hükümeti 15 Eylül tarihine kadar TikTok’un ABD operasyonlarının satılması talimatını vermişti. Microsoft’un bu hisselere talip olduğu ifade edilirken Walmart da ikinci ortak olarak satışa dahil olmayı planlıyor.

ABD operasyonları aynı zamanda Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda’yı da kapsıyor. Bu bakımdan TikTok operasyonlarının önemli bir kısmı Microsoft-Walmart ortaklığına geçmiş olacak. Bu satışın 20 ile 30 milyar dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

https://www.cbsnews.com/news/tiktok-ceo-kevin-mayer-resigns-coo-bytedance/

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