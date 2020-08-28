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    TikTok patronu istifa etti

    Disney’den transfer olarak TikTok’un yönetimini eline alan Kevin Mayer; ABD baskısı nedeniyle fırtınanın ortasında kaldıktan sonra görevi bıraktığını duyurdu.
    5 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok patronu istifa etti
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    ABD tarafından uygulanan yoğun baskı sonucunda ülkedeki yönetimi devretmeye hazırlanan popüler TikTok uygulaması sarsılmaya başladı. Firmanın patronu görevi bıraktığını duyurdu.

    Yeni gelmişti

    TikTok patronu olarak Haziran ayında görevine başlayan ancak ABD baskısı nedeniyle bunun heyecanını bile yaşayamayan Kevin Mayer istifa ettiğini duyurdu. Mayer hisse devri gerçekleşirse global olarak TikTok’u yönetme misyonunu yerine getiremeyeceğini bildirdi.

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    Kevin Mayer daha önce Disney’in kıdemli yöneticilerinden biriydi ve Disney+ servisinin hazırlık aşamasında başrolü oynamıştı. Bununla birlikte eski CEO Bob Iger’in ayrılışı sonrasında koltuk beklerken Bob Chapek’in görevlendirilmesi biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Sonrasında da TikTok’un CEO’su olarak yeni bir maceraya atılmıştı.

    Bilindiği üzere Trump hükümeti 15 Eylül tarihine kadar TikTok’un ABD operasyonlarının satılması talimatını vermişti. Microsoft’un bu hisselere talip olduğu ifade edilirken Walmart da ikinci ortak olarak satışa dahil olmayı planlıyor.

    ABD operasyonları aynı zamanda Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda’yı da kapsıyor. Bu bakımdan TikTok operasyonlarının önemli bir kısmı Microsoft-Walmart ortaklığına geçmiş olacak. Bu satışın 20 ile 30 milyar dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



    https://www.cbsnews.com/news/tiktok-ceo-kevin-mayer-resigns-coo-bytedance/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tester42 16 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu
    a
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    Elenya 52 dk. yeni yorumcu
    Tik Tok kalitesiz bir platform ancak ABD'nin yaptığını zorbalık olarak görüyor musunuz?
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    mintnoss1 59 dk. yeni yorumcu
    Abd nin darbesi sonrasında çok ayakta kalabileceğini ben de düşünmemiştim açıkcası
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 sa.
    İnşallah kapanır da kurtuluruz.
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    cengizhan72 (cengiz han) 3 sa. (düzenlendi)
    Donald tiktokun abd firmasına satılması için kırk gün mühlet vermişti, işi garantiye almak için adamı tehdit bile etmişler yoksa adam neden istifa etsin. Bu arada Domalt efendi erişemediği eti mındar ediyor.
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