Netflix, gelir artışındaki yavaşlama sebebiyle yaklaşık 150 kişiyi işten çıkardı

Netflix, şirketin gelir artışındaki yavaşlama sebebiyle maliyetleri azaltabilmek adına çoğu ABD merkezli olmak üzere yaklaşık 150 çalışanı işten çıkardığını duyurdu. Bu, yakın zamanda şirkette gerçekleştirilen ikinci toplu işten çıkarma girişimi oldu ancak diğer girişimde kaç çalışanın etkilendiği bilinmiyor.

'Maliyetleri azaltmak için'

Geçtiğimiz ay, bu yılın ilk çeyrek raporlarını yayınlayan Netflix, yaklaşık 200.000 abone kaybettiğini açıklamıştı. İçinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte de düşüş bekleyen şirket, maliyetleri düşürmek adına çalışan sayısında azaltmalara gidiyor.

Bir Netflix sözcüsü tarafından yapılan açıklamada: "Kazançlar konusunda da açıkladığımız gibi yavaşlayan gelir büyümemiz, şirket olarak maliyet büyümemizi de yavaşlatmamız gerektiği anlamına geliyor. Ne yazık ki, çoğu ABD merkezli yaklaşık 150 çalışanın gitmesine izin veriyoruz. Bu değişiklikler, bireysel performanstan ziyade iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor; bu da, hiçbirimiz böyle harika meslektaşlarımıza veda etmek istemediğimiz için vedaları özellikle zorlaştırıyor. Bu çok zor geçişte onları desteklemek için çok çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Mevcut işten çıkarımlar Netflix'in ABD ve Kanada'daki işgücünün yaklaşık %2'sini temsil ediyor. Şirketin, yakın gelecekte daha fazla çalışanı işten çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor. Netflix CFO'su Spencer Neumann, 2022 yılının tamamı için yaklaşık %20'lik bir işletme marjını korumak istediklerini yineledi.

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