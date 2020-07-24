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    TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı

    ABD’de yasaklanması gündeme gelen Çin kaynaklı fenomen TikTok uygulaması, ülkedeki içerik üreticilerine mali destek sağlamak için 200 milyon dolarlık fon ayırdı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı

    Müzik eklenebilen veya müzik üzerine çekilebilen kısa videolarıyla adeta patlama yapan ve kendisine has bir ekosistem oluşturan TikTok uygulaması bilindiği üzere Çin menşeli. Bu da onu riske sokuyor.

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    ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Huawei’yi çok etkilediği bir gerçek. Diğer taraftan TikTok uygulamasına da sıra gelecek gibi görünüyor zira ABD Dış İşleri başta olmak üzere pek çok kongre üyesi uygulamanın yasaklanmasını istiyor.

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    TikTok yaşanan gelişmeler sonrasında ABD’li içerik üreticileri için 200 milyon dolar değerinde bir fon programını devreye soktu. Normalde global çapta 50 milyon dolarlık bir öğrenim fonu içerik üreticilere ayrılmıştı.

    Creator Fund programı kapsamında platformun belirlediği kurallara uygun olarak içerik üreten 18 yaş üzeri kanal sahiplerine bu fondan ödeme yapılacak. Ağustos ayında alınacak başvurular sonrasında 2021 yılı boyunca içerik üreticileri fondan yararlanabilecek.

    TikTok uygulaması içerik üreticilere herhangi bir reklam parası vs. dağıtmıyor. Zaman zaman yılın enleri töreni yapılarak bazı ödüller veriliyor. İçerik üreticileri genelde platform dışı reklam veya film gibi anlaşmalarla kazanç sağlamaya çalışıyor. Hazırlanan fon programının ABD’li yetkililerin kanaatini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.



    https://www.slashgear.com/tiktok-creator-fund-earmarks-200m-to-support-us-creators-23630442/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 5 sa.
    Boşuna böyle kaynaklar ayırma, kapatılacaksın. Bütün Dünya'da yasaklanması en büyük dileğim.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa. White Water
    Sebep? Hayır yani TikTok kapansa orayı kullanan insanlar kendilerine yeni mecra bulamayacak falan mı sanıyorsunuz anlamıyorum ki.
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    monacomen 6 sa.
    Yani ABD'de yasaklanmaması için bir nevi rüşvet veriyor. ABD'li kullanıcılar için içerik üretmeleri karşılığında milyon dolarlar verirken dünyadaki diğer kullanıcılar için tek kuruş vermeyi düşünmediğine göre bunun başka manası olamaz.
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