TikTok platformu ABD’li içerik üreticilerine 200 milyon dolar ayırdı

Müzik eklenebilen veya müzik üzerine çekilebilen kısa videolarıyla adeta patlama yapan ve kendisine has bir ekosistem oluşturan TikTok uygulaması bilindiği üzere Çin menşeli. Bu da onu riske sokuyor.

Kesenin ağzını açtı

ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Huawei’yi çok etkilediği bir gerçek. Diğer taraftan TikTok uygulamasına da sıra gelecek gibi görünüyor zira ABD Dış İşleri başta olmak üzere pek çok kongre üyesi uygulamanın yasaklanmasını istiyor.

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TikTok yaşanan gelişmeler sonrasında ABD’li içerik üreticileri için 200 milyon dolar değerinde bir fon programını devreye soktu. Normalde global çapta 50 milyon dolarlık bir öğrenim fonu içerik üreticilere ayrılmıştı.

Creator Fund programı kapsamında platformun belirlediği kurallara uygun olarak içerik üreten 18 yaş üzeri kanal sahiplerine bu fondan ödeme yapılacak. Ağustos ayında alınacak başvurular sonrasında 2021 yılı boyunca içerik üreticileri fondan yararlanabilecek.

TikTok uygulaması içerik üreticilere herhangi bir reklam parası vs. dağıtmıyor. Zaman zaman yılın enleri töreni yapılarak bazı ödüller veriliyor. İçerik üreticileri genelde platform dışı reklam veya film gibi anlaşmalarla kazanç sağlamaya çalışıyor. Hazırlanan fon programının ABD’li yetkililerin kanaatini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

https://www.slashgear.com/tiktok-creator-fund-earmarks-200m-to-support-us-creators-23630442/

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