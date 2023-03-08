TikTok yeni özelliği ile para kazanmayı kolaylaştırıyor

Tam Boyutta Gör YouTube gibi doğrudan bir reklam geliri paylaşımı olmasa da TikTok farklı yollardan içerik üreticilere para kazanma imkânı sunuyor. Son olarak Series – Diziler olarak eklenen yeni özellik buna katkı yapacak.

TikTok Series nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere TikTok Series içeriklerinizi bir dizi haline getirmenizi sağlıyor. Koleksiyon şeklinde topladığınız içerikleri kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında sunabiliyorsunuz.

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Üreticiler bir koleksiyonda 80 videoya kadar birikim yaparken her video 20 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bu koleksiyonlar için daha sonra ücret belirleniyor ve erişime açılıyor. TikTok belirli bir süre koleksiyon satışlarından komisyon kesmeyecek. Bu sayede içerik üreticilerin de ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Series özelliği hali hazırda belirli içerik üreticilerine açıldı ve yıl içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.

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