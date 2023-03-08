TikTok yeni özelliği ile para kazanmayı kolaylaştırıyor

TikTok Series nedir?
Adından da anlaşılacağı üzere TikTok Series içeriklerinizi bir dizi haline getirmenizi sağlıyor. Koleksiyon şeklinde topladığınız içerikleri kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında sunabiliyorsunuz.
Üreticiler bir koleksiyonda 80 videoya kadar birikim yaparken her video 20 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bu koleksiyonlar için daha sonra ücret belirleniyor ve erişime açılıyor. TikTok belirli bir süre koleksiyon satışlarından komisyon kesmeyecek. Bu sayede içerik üreticilerin de ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Series özelliği hali hazırda belirli içerik üreticilerine açıldı ve yıl içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez