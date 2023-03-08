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    TikTok yeni özelliği ile para kazanmayı kolaylaştırıyor

    TikTok Series adıyla duyurulan yeni özellik içerik üreticilerin videolarını koleksiyon haline getirmesini ve belirli bir ücret karşılığı takipçilerine sunmasını sağlıyor. 
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    TikTok Tam Boyutta Gör
    YouTube gibi doğrudan bir reklam geliri paylaşımı olmasa da TikTok farklı yollardan içerik üreticilere para kazanma imkânı sunuyor. Son olarak Series – Diziler olarak eklenen yeni özellik buna katkı yapacak.

    TikTok Series nedir?

    Adından da anlaşılacağı üzere TikTok Series içeriklerinizi bir dizi haline getirmenizi sağlıyor. Koleksiyon şeklinde topladığınız içerikleri kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında sunabiliyorsunuz.

    Üreticiler bir koleksiyonda 80 videoya kadar birikim yaparken her video 20 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bu koleksiyonlar için daha sonra ücret belirleniyor ve erişime açılıyor. TikTok belirli bir süre koleksiyon satışlarından komisyon kesmeyecek. Bu sayede içerik üreticilerin de ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Series özelliği hali hazırda belirli içerik üreticilerine açıldı ve yıl içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    rks azure 50 yorum hiçbir işim rast gitmiyor ne yapmalıyım kadıköyden ortaköye nasıl gidilir her gün paragraf çözmek uconnect off ne demek

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